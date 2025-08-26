Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:57

Маленький, да удаленький: почему всего 2 киви в день творят чудеса с вашим организмом

Ученые доказали: регулярное употребление киви творит чудеса с вашим кишечником

Впервые в истории Европейская комиссия признала киви как продукт, обладающий доказанными полезными свойствами для здоровья человека. Это решение стало результатом многолетних исследований и экспертиз, подтверждающих благотворное влияние этого фрукта на работу кишечника.

Благодаря такому статусу, киви теперь может использоваться в рекламных и маркетинговых кампаниях с официальным утверждением о его пользе, что значительно повышает его привлекательность на европейском рынке.

Долгий путь к признанию

Процесс получения такого статуса занял у ученых и производителей почти 15 лет. Согласно информации портала Infobae, утверждение о здоровье — это особая категория заявлений, которые требуют строгой проверки научных данных и подтверждения их эффективности. В случае с киви, компания Zespri, один из крупнейших производителей этого фрукта, инициировала серию исследований еще в 2008 году.

В рамках подготовки досье было проведено 18 клинических исследований, из которых шесть убедительно доказали положительное влияние киви на работу кишечника и регулярность дефекации.

Особенности научных исследований

Европейская комиссия утвердила формулировку, что регулярное употребление киви способствует нормализации функции кишечника за счет высокого содержания клетчатки в мякоти плода. Согласно заключениям экспертов, для достижения заметного эффекта необходимо ежедневно съедать примерно 200 граммов свежего зеленого киви. Это количество обеспечивает достаточный уровень волокон и активирует процессы пищеварения у большинства людей.

Научные исследования давно указывали на пользу киви для пищеварительной системы и профилактики запоров. Однако только сейчас эта информация получила официальное подтверждение и возможность использования в коммерческих целях.

Помимо улучшения работы кишечника, киви славится высоким содержанием витамина C — мощного антиоксиданта, который укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с инфекциями и способствует выработке коллагена. Коллаген необходим для здоровья кожи, суставов и соединительных тканей.

Общий вклад в здоровье человека

Признание киви как функционального продукта — важный шаг в развитии нутрицевтики и здорового питания в Европе. Производители смогут теперь легально заявлять о его пользе для пищеварения и иммунной системы на упаковках своей продукции. Это также стимулирует дальнейшие исследования по другим фруктам и овощам с целью получения аналогичных статусов.

Интересные факты о киви

1. Киви содержит около 3 граммов клетчатки на 100 граммов продукта, что делает его одним из лидеров среди фруктов по содержанию волокон.
2. Витамин C в составе киви превышает содержание этого витамина в апельсинах — примерно 92 мг на 100 граммов плода.
3. Исследования показывают, что регулярное употребление киви может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря содержанию антиоксидантов и фитонутриентов.

Значение признания для потребителей и производителей

Официальное одобрение Европейской комиссией открывает новые возможности для производителей киви по всему миру. Теперь они могут использовать утвержденное заявление о здоровье при продвижении своих товаров на европейском рынке, что повышает доверие потребителей и стимулирует спрос на этот фрукт как на продукт с доказанными полезными свойствами.

Признание киви как функционального продукта — это важный этап в развитии здорового питания в Европе. Оно подтверждает научные данные о пользе этого фрукта для пищеварения и иммунной системы, а также дает возможность производителям более уверенно позиционировать свою продукцию. В будущем подобные решения могут стать стимулом для дальнейших исследований других фруктов и овощей с целью их официального признания как средств профилактики различных заболеваний.

