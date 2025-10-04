Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Десерт из творога и киви
Десерт из творога и киви
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:55

Киви маленький, а делает великое: ягода против старения и болезней

Фрукты снижают риск рака толстой кишки при регулярном употреблении — Джозеф Салхаб

Здоровье желудочно-кишечного тракта во многом зависит от питания. Одним из главных факторов профилактики заболеваний учёные называют клетчатку и биологически активные вещества из фруктов. Недавние исследования показывают: регулярное включение в рацион определённых фруктов может снижать риск рака толстой кишки. Об этом напоминает гастроэнтеролог Джозеф Салхаб, ссылаясь на данные исследования 2023 года, опубликованного в World Journal of Gastroenterology.

Сравнение: польза разных фруктов для кишечника

Фрукт Риск рака толстой кишки Полезные вещества Дополнительные эффекты
Арбуз ↓ на 26% ликопин, вода, клетчатка увлажнение организма, поддержка пищеварения
Яблоко ↓ на 25% пищевые волокна, полифенолы антиоксидантный эффект, снижение воспаления
Киви ↓ на 13% клетчатка, витамин C улучшение иммунитета, здоровье кожи и сердца
Цитрусовые ↓ на 9% витамин C, флавоноиды защита от старения, снижение воспалений

Советы шаг за шагом

  1. Ешьте минимум 2-3 порции фруктов в день, включая разные виды.

  2. Добавляйте яблоки и киви в каши, салаты или смузи.

  3. Используйте цитрусовые как перекус или в качестве основы для свежих напитков.

  4. Летом включайте арбуз как источник воды и клетчатки.

  5. Комбинируйте фрукты с орехами и бобовыми для усиления пользы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью заменять овощи фруктами.
    Последствие: дисбаланс питания, избыток сахара.
    Альтернатива: сочетать овощи и фрукты в равных пропорциях.

  • Ошибка: употреблять фрукты только в виде соков.
    Последствие: меньше клетчатки, скачки сахара.
    Альтернатива: есть цельные плоды.

  • Ошибка: есть фрукты нерегулярно, от случая к случаю.
    Последствие: отсутствие накопительного эффекта.
    Альтернатива: включать фрукты ежедневно.

А что если…

А что если делать фруктовую профилактику частью ежедневного рациона? Это не только снизит риски рака толстой кишки, но и поддержит иммунитет, работу сердца и молодость кожи.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Регулярное употребление фруктов снижение риска рака, богатый набор витаминов избыток сахара при чрезмерном потреблении
Случайное употребление легко соблюдать, не требует усилий минимальный эффект
Соки вместо фруктов быстро и вкусно потеря клетчатки, резкие скачки глюкозы

FAQ

Сколько фруктов нужно есть в день?
Минимум 400 г фруктов и овощей вместе, из которых 200-250 г должны приходиться на фрукты.

Можно ли заменить свежие фрукты сушёными?
Частично да, но сушёные содержат больше сахара и калорий, поэтому нужно уменьшать порции.

Какие фрукты лучше есть при проблемах с ЖКТ?
Нежные для желудка — бананы, печёные яблоки, арбузы. Цитрусовые и киви могут быть агрессивнее для слизистой.

Мифы и правда

  • Миф: фрукты можно есть в неограниченном количестве.
    Правда: избыток фруктозы повышает нагрузку на печень и поджелудочную.

  • Миф: арбуз — это только вода, пользы в нём нет.
    Правда: он содержит ликопин и клетчатку, снижает риск рака кишечника.

  • Миф: яблоки полезнее других фруктов.
    Правда: каждый фрукт вносит свою уникальную пользу, лучше их комбинировать.

Исторический контекст

  1. В античности врачи рекомендовали яблоки и гранаты для укрепления здоровья кишечника.

  2. В XIX веке впервые связали клетчатку с профилактикой запоров и болезней ЖКТ.

  3. Современные исследования подтвердили: регулярное потребление фруктов снижает риск колоректального рака.

Три интересных факта

  1. Ликопин из арбуза лучше усваивается в сочетании с жирами — например, с кусочком сыра.

  2. В яблоках содержатся пектины, которые "связывают" токсины в кишечнике и выводят их.

  3. Киви помогает усваивать железо из других продуктов за счёт высокого содержания витамина C.

Читайте также

Кардиолог Юрий Серебрянский: инсульт может развиться внезапно и по-разному проявляться сегодня в 11:19

Мозг выключается за секунды: как инсульт рушит жизнь в одно мгновение

Инсульт может случиться и у молодых, и у пожилых. Узнайте, какие симптомы должны насторожить и как снизить риск опасного заболевания.

Читать полностью » Черника полезна для сосудов и мозга благодаря содержанию антиоксидантов и антоцианов сегодня в 10:18

Банан скачет, яблоко шалит, а черника ведёт себя прилично: фруктовый рейтинг для диабетиков

Что произойдёт с организмом, если есть чернику каждый день? Рассказываем, как ягода влияет на сахар, сердце, память и общее здоровье.

Читать полностью » Врач Хелен Эван-Хоуэллс: регулярные упражнения продлевают жизнь и снижают стресс сегодня в 10:16

Память крепче, сердце сильнее: ежедневные шаги к долголетию без таблеток

Простые привычки могут подарить дополнительные годы жизни. Узнайте, какие советы врачей помогут сохранить здоровье и активность в любом возрасте.

Читать полностью » Врач Екатерина Кашух: отёчность лица и мешки под глазами указывают на алкоголизм сегодня в 9:13

Праздники затянулись: внешность выдаёт ранний алкоголизм

Отёчное лицо и мешки под глазами могут быть первыми признаками алкоголизма. Узнайте, как внешность сигнализирует о формирующейся зависимости.

Читать полностью » Отоларинголог Роман Овдей: чёрная ушная сера указывает на грибковую инфекцию сегодня в 8:33

Цвет ушной серы раскрывает тайну: организм подаёт тревожные сигналы

Цвет ушной серы может рассказать о здоровье больше, чем кажется. Узнайте, когда её изменения — повод срочно идти к врачу.

Читать полностью » Удаление клеща пальцами повышает риск заражения опасными инфекциями у человека — врач Семенюк сегодня в 8:18

Щёлкнул пальцами — получил инфекцию: как клещи наказывают за самодеятельность

Укус клеща может быть смертельно опасным. Разбираем главные ошибки при его удалении и рассказываем, как действовать правильно.

Читать полностью » Отоларинголог Людмила Джапаридзе: эфирные масла опасны для детей при простуде сегодня в 7:30

Аллергия и бронхоспазм вместо лечения: масла опасны для детского дыхания

Эфирные масла могут быть опасны для детей: они не лечат простуду, а повышают риск осложнений. Узнайте, какие методы действительно помогают.

Читать полностью » Полезные жиры и белок в тыквенных семечках насыщают организм и восстанавливают ткани сегодня в 7:18

Под фильм пачку щёлкнул — на весах лишний килограмм: как семечки мстят за жадность

Тыквенные семечки укрепляют сердце и иммунитет, но при переедании могут навредить. Как правильно их включить в рацион, чтобы получить максимум пользы?

Читать полностью »

