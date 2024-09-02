Дурова обяжут жить на одном месте в съемной квартире на время разбирательства

Согласно правилам надзорных органов, Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, должен проживать по одному адресу, который сообщит следственному судье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Ранее журнал Paris Match писал, что Павел Дуров ищет жильё для аренды в Париже, пока ожидает судебного разбирательства.

Вечером 24 августа Павел Дуров был задержан при выходе из частного самолёта в аэропорту Ле Бурже во Франции. Он прибыл во Францию из Азербайджана. Ему вменяют в вину шесть правонарушений, в том числе организацию незаконных финансовых операций с помощью онлайн-платформы.

Основатель Telegram находится под судебным контролем, обязавшись внести залог в размере 5 миллионов евро. Кроме того, ему запрещено выезжать из Франции. Прокуратура сообщила, что информация о соблюдении Павлом Дуровым условий судебного контроля, включая регулярные визиты в полицейский участок, не будет разглашаться, за исключением особых случаев.

Также стало известно, что Павел Дуров сможет вносить залог частями и получит доступ к материалам дела. Он сможет представить необходимые сведения для защиты своих интересов.

24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту Париж-Ле-Бурже. Этот инцидент вызвал резкую критику общественности во многих странах.

Предпринимателя подозревают в совершении десяти правонарушений и преступлений, в том числе в пособничестве управлению онлайн-платформой с целью осуществления незаконных финансовых операций организованной группой. За это предусмотрено лишение свободы сроком до десяти лет.

28 августа Павел Дуров был освобождён под залог в 5 миллионов евро. Ему запретили покидать Францию и обязали регулярно посещать полицейский участок.

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