Опасность под лапами: как игривый котёнок может стать носителем смертельных инфекций

Забота о здоровье вашего котёнка начинается с первых дней его жизни. Знали ли вы, что в первые недели он получает защиту от болезней через молоко своей матери? Однако, как только вскармливание заканчивается, ответственность за здоровье малыша ложится на плечи его хозяев.

Важные этапы вакцинации

Прививки для котят начинаются в возрасте 6-8 недель. Мы подготовили для вас удобный график вакцинации, чтобы вы не пропустили важные сроки:

6-8 недель:

вирусный ринотрахеит

кальцивироз

панлейкопения

повторные вакцинации — через 3-4 недели.

9-10 недель:

хламидиоз (если есть угроза инфицирования)

повторная вакцинация — через 2-4 недели.

12-16 недель:

лейкоз

повторная вакцинация — через 3-4 недели.

бешенство — повторная вакцинация раз в год.

15-16 месяцев:

вирусный ринотрахеит

кальцивироз

панлейкопения

повторная вакцинация — раз в год.

Подготовка к вакцинации

Перед каждой вакцинацией важно провести обработку котёнка от паразитов за 10-14 дней. За неделю до прививок старайтесь ограничить его общение с другими животными. Помните, что прививки необходимы даже для домашних питомцев, которые не выходят на улицу. Многие инфекции могут быть занесены в дом, например, на обуви.

Заботьтесь о здоровье вашего котёнка и следуйте графику прививок — это залог его долгой и счастливой жизни.