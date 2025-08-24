Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Котенок
Котенок
© https://www.freepik.com by freepic-diller
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:20

Опасность под лапами: как игривый котёнок может стать носителем смертельных инфекций

Как вакцинация котят помогает предотвратить распространение инфекций — мнение ветеринаров

Забота о здоровье вашего котёнка начинается с первых дней его жизни. Знали ли вы, что в первые недели он получает защиту от болезней через молоко своей матери? Однако, как только вскармливание заканчивается, ответственность за здоровье малыша ложится на плечи его хозяев.

Важные этапы вакцинации

Прививки для котят начинаются в возрасте 6-8 недель. Мы подготовили для вас удобный график вакцинации, чтобы вы не пропустили важные сроки:

6-8 недель:

  • вирусный ринотрахеит
  • кальцивироз
  • панлейкопения
  • повторные вакцинации — через 3-4 недели.

9-10 недель:

  • хламидиоз (если есть угроза инфицирования)
  • повторная вакцинация — через 2-4 недели.

12-16 недель:

  • лейкоз
  • повторная вакцинация — через 3-4 недели.
  • бешенство — повторная вакцинация раз в год.

15-16 месяцев:

  • вирусный ринотрахеит
  • кальцивироз
  • панлейкопения
  • повторная вакцинация — раз в год.

Подготовка к вакцинации

Перед каждой вакцинацией важно провести обработку котёнка от паразитов за 10-14 дней. За неделю до прививок старайтесь ограничить его общение с другими животными. Помните, что прививки необходимы даже для домашних питомцев, которые не выходят на улицу. Многие инфекции могут быть занесены в дом, например, на обуви.

Заботьтесь о здоровье вашего котёнка и следуйте графику прививок — это залог его долгой и счастливой жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как шатающиеся зубы у собак могут указывать на заболевания: мнение ветеринаров сегодня в 12:30

Шатающиеся зубы у взрослых собак: как пародонтит угрожает их здоровью

Следите за состоянием зубов вашего питомца, чтобы вовремя выявить возможные проблемы. Помните, что забота о здоровье зубов — это важная часть общего ухода за собакой.

Читать полностью » Кошка может трогать хозяина лапкой из-за игры, еды или просьбы о внимании сегодня в 4:12

Ласка или просьба? Почему ваше пушистое чудо трогает вас лапкой

Вы когда-нибудь задумывались, что хочет сказать вам кошка, касаясь лапкой? Узнайте, что стоит за этим милым жестом.

Читать полностью » Врачи предупредили об опасности ультрафиолета для собак и кошек сегодня в 3:26

Белая собака вышла на солнце без крема — последствия повергли хозяйку в шок

Домашние животные тоже нуждаются в защите от солнца. Узнайте, как правильно выбрать и применять солнцезащитный крем для собак и кошек.

Читать полностью » На пляжах Рио-де-Жанейро собаки могут гулять при наличии прививок и ветдокументов сегодня в 2:26

На пляже Леблон в Рио животные чувствуют себя как дома — отдыхающие не верят глазам

Пляжи Рио-де-Жанейро давно стали открыты для собак, но есть нюансы и правила, которые обязан знать каждый хозяин перед выходом к морю.

Читать полностью » Ветеринары: мурлыканье кошки может быть признаком как счастья, так и боли сегодня в 1:26

Мурлычет не всегда от счастья: хозяева в шоке, когда узнают настоящую причину

У кошек есть целый язык звуков: от ласкового мурлыканья до тревожного плача. Как понять, что именно пытается сказать ваш питомец?

Читать полностью » Ветеринарные эксперты рассказали, как долго собака может носить намордник сегодня в 0:26

Это вам не намордник: хозяева путают с другим устройством и мучают питомцев зря

Намордник и фиксатор морды — два разных аксессуара для собак. Как понять, какой выбрать и когда использовать, чтобы не навредить питомцу?

Читать полностью » Губернатор Георгий Филимонов инициировал поправки о регистрации питомцев в Вологодской области вчера в 23:11

Губернатор Филимонов расширил полномочия региона в сфере обращения с питомцами

С 1 марта 2026 года в Вологодской области начнёт действовать обязательная регистрация домашних животных. Рассказываем, какие изменения вносит новый закон.

Читать полностью » Епифанова: чипирование домашних животных станет обязательным после изменений в законе вчера в 22:08

Чипы, поводки и запреты: что ждёт владельцев собак

В регионах РФ вводят обязательное чипирование и регистрацию собак, а также ужесточают правила выгула. Эксперт объяснила, зачем это нужно и как будет работать система.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить заварное тесто для эклеров
Садоводство

Свёклу убирают в конце августа–сентябре до похолодания ниже +4 °C
Еда

Рецепт супа-пюре из шампиньонов в мультиварке
Авто и мото

КАМАЗ делает ставку на автобусы и электробусы после падения рынка грузовой техники
ДФО

Эксперт назвал идеальное время для покупки авто в 2025: лето-осень с максимумом скидок
Садоводство

Ваши зелёные томаты могут стать красными: хитрость с яблоками
Наука и технологии

Кератин из овечьей шерсти восстанавливает эмаль зубов: прорыв в стоматологии
Дом

Тёплый и холодный свет в интерьере: правила использования
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru