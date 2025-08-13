Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Котенок
Котенок
© https://www.freepik.com by freepic-diller
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:29

Эта ошибка при кормлении котёнка может обернуться проблемами на всю жизнь

Кэролайн Аквеста Канал: котята должны оставаться с матерью не менее 8 недель

Появление пушистого питомца в доме — это всегда радость, но и большая ответственность. Первые месяцы жизни котёнка — ключевой период, когда формируются его здоровье, привычки и характер. Одним из важнейших аспектов заботы становится правильное питание, ведь именно оно закладывает фундамент для будущего полноценного развития.

Почему первые недели с мамой так важны

Котёнок должен оставаться с матерью не менее 8 недель, а лучше — до 10-12. В этот период он получает молозиво — уникальное по составу молоко, насыщенное антителами, белками и жирами. Оно укрепляет иммунитет, защищает от инфекций и помогает малышу адаптироваться к миру.

"Этот корм чрезвычайно важен в первые 24-72 часа жизни", — подчёркивает ветеринар Кэролайн Аквеста Канал.

Помимо еды, мама-кошка учит котят базовым навыкам гигиены, общению и саморегуляции.

Когда начинать отлучение от груди

С 4 недель можно постепенно вводить специальный корм для котят, продолжая грудное вскармливание до 6 недель. Полный переход на твёрдую пищу обычно происходит к 7-й неделе. Чтобы облегчить этот этап, ветеринары советуют использовать влажный корм или размягчённые гранулы.

Слишком раннее отлучение может обернуться нехваткой питательных веществ, снижением иммунитета и поведенческими проблемами. Поэтому, если котёнка забирают из приюта или от заводчика, важно убедиться в его готовности к самостоятельной жизни.

Как выбрать корм для котёнка

До года котята нуждаются в сбалансированном рационе, богатом белками, жирами, витаминами и минералами. Это помогает развивать кости, мышцы, зрение и нервную систему, укреплять шерсть и кожу.

По словам Кэролайн Аквеста Канал, лучше всего подбирать корм совместно с ветеринаром, учитывая возраст и состояние питомца. Корма должны быть специально разработаны для котят — легко усвояемые и полнорационные.

Практические советы по кормлению

  • Дробное питание: маленький желудок — частые приёмы пищи.
  • Чистая вода всегда доступна: гидратация — часть здоровья.
  • Не смешивать с человеческой едой: это нарушает баланс питательных веществ.
  • Следить за весом: здоровый котёнок растёт каждый месяц.
  • Только корм для котят: взрослые корма не подходят до года.
  • Консультация с ветеринаром: индивидуальная корректировка рациона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подбираем породу кошки по своему знаку зодиака вчера в 20:25

Гороскоп для любителей кошек: порода, которая подойдёт вам по звёздам

Подбираем кошку по знаку зодиака — от энергичной сингапуры для Овна до мечтательного американского бобтейла для Рыб.

Читать полностью » Лабрадор и золотистый ретривер возглавили рейтинг дружелюбных собак вчера в 20:16

Дружелюбие без границ: псы, которым доверяют детей и тайны

Шесть пород, которые природа наделила особым дружелюбием. Эти собаки ладят с людьми и животными, даря тепло и радость каждый день.

Читать полностью » Пять пород собак, чья любовь к человеку не знает границ вчера в 20:09

Пять пород собак, которые живут ради вас — и не отпустят ни на шаг

От ласковых гигантов до миниатюрных «прилипал» — пять пород, которые особенно преданы своим хозяевам и всегда готовы делиться теплом и любовью.

Читать полностью » 5 самых маленьких пород кошек: описание и особенности содержания вчера в 16:14

Крошечные, но бесстрашные: почему мини-кошки не уступают крупным сородичам

Хотите кошку, которая поместится на ладони, но не уступит в характере крупным сородичам? Рассказываем о пяти миниатюрных породах — от кудрявых корниш-рексов до забавных манчкинов.

Читать полностью » Вода в рационе кошек: нормы потребления и признаки недостатка по данным исследований вчера в 16:09

Угрозы для здоровья: почему ваша кошка может страдать от недостатка воды

Кошка пьёт слишком мало? Это может быть опасно для её здоровья. Проверенные способы, которые помогут поддерживать водный баланс питомца — от выбора места для миски до специальных гаджетов.

Читать полностью » Правильное использование команды Фу! для предотвращения нежелательного поведения у собак вчера в 15:12

Что скрывает команда Фу!: ошибки, которые делают все собаководы

Как правильно использовать команду "Фу!" для вашей собаки? Узнайте, почему строгий тон не всегда эффективен и как создать положительные ассоциации.

Читать полностью » Ошибки при кормлении домашних животных: что говорят ветеринары вчера в 15:06

Как отмерять корм без весов: 3 способа, которые работают

Узнайте, как правильно отмерять порцию корма для вашего питомца! Переедание и недоедание могут негативно сказаться на здоровье. Откройте для себя простые и надежные методы!

Читать полностью » Учёные: сокращение рациона на 25% продлевает жизнь собак на 22 месяца вчера в 14:52

Голод продлевает жизнь: шокирующие результаты экспериментов с собаками

Ожирение у домашних животных — это серьезная проблема. Узнайте, как правильное питание может продлить жизнь вашей собаке на целых два года!

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить брауни с орехами по классическому рецепту 1893 года
Наука и технологии

Исследование PNAS: ИИ раскрыл влияние размера и температуры на заряд частиц пылевой плазмы
Туризм

Кёльн стал главным конкурентом Берлина по числу туристов в Германии
Красота и здоровье

Сережина: фруктовые монодиеты противопоказаны при диабете и СИБР
Авто и мото

Сергей Целиков: в России насчитывается более 3 тысяч контрактов с китайскими автопроизводителями
Питомцы

Ветеринары: хлеб не вреден для кошек, но может привести к ожирению
Дом

Экологичный способ удаления загрязнений со сковороды с использованием чайных пакетиков
Спорт и фитнес

Комплексная тренировка с гантелями на выносливость: программа на два раунда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru