Эта ошибка при кормлении котёнка может обернуться проблемами на всю жизнь
Появление пушистого питомца в доме — это всегда радость, но и большая ответственность. Первые месяцы жизни котёнка — ключевой период, когда формируются его здоровье, привычки и характер. Одним из важнейших аспектов заботы становится правильное питание, ведь именно оно закладывает фундамент для будущего полноценного развития.
Почему первые недели с мамой так важны
Котёнок должен оставаться с матерью не менее 8 недель, а лучше — до 10-12. В этот период он получает молозиво — уникальное по составу молоко, насыщенное антителами, белками и жирами. Оно укрепляет иммунитет, защищает от инфекций и помогает малышу адаптироваться к миру.
"Этот корм чрезвычайно важен в первые 24-72 часа жизни", — подчёркивает ветеринар Кэролайн Аквеста Канал.
Помимо еды, мама-кошка учит котят базовым навыкам гигиены, общению и саморегуляции.
Когда начинать отлучение от груди
С 4 недель можно постепенно вводить специальный корм для котят, продолжая грудное вскармливание до 6 недель. Полный переход на твёрдую пищу обычно происходит к 7-й неделе. Чтобы облегчить этот этап, ветеринары советуют использовать влажный корм или размягчённые гранулы.
Слишком раннее отлучение может обернуться нехваткой питательных веществ, снижением иммунитета и поведенческими проблемами. Поэтому, если котёнка забирают из приюта или от заводчика, важно убедиться в его готовности к самостоятельной жизни.
Как выбрать корм для котёнка
До года котята нуждаются в сбалансированном рационе, богатом белками, жирами, витаминами и минералами. Это помогает развивать кости, мышцы, зрение и нервную систему, укреплять шерсть и кожу.
По словам Кэролайн Аквеста Канал, лучше всего подбирать корм совместно с ветеринаром, учитывая возраст и состояние питомца. Корма должны быть специально разработаны для котят — легко усвояемые и полнорационные.
Практические советы по кормлению
- Дробное питание: маленький желудок — частые приёмы пищи.
- Чистая вода всегда доступна: гидратация — часть здоровья.
- Не смешивать с человеческой едой: это нарушает баланс питательных веществ.
- Следить за весом: здоровый котёнок растёт каждый месяц.
- Только корм для котят: взрослые корма не подходят до года.
- Консультация с ветеринаром: индивидуальная корректировка рациона.
