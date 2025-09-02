Котенок в лотке за неделю: секрет, который экономит время и деньги на уборку

Появление в доме маленького пушистого комочка всегда приносит радость. Но вместе с этим возникает важный вопрос: как быстро и правильно научить котенка пользоваться лотком? На самом деле, это вполне посильная задача, если знать несколько простых секретов.

Выбор лотка и его расположение

Первое, с чего стоит начать — подобрать лоток подходящего размера. Он должен быть удобным для малыша, не слишком большим, чтобы не пугать котенка, и не слишком маленьким, чтобы ему было комфортно. Очень важно поставить лоток в спокойном, уединённом уголке, где котенок сможет без страха справлять нужду, вдали от шума и суеты.

Если котенок выбрал для туалета какое-то другое укромное место, а лоток стоит в другом углу — попробуйте переставить его туда, где малыш чувствует себя комфортнее. Часто именно правильное расположение решает проблему.

Когда лучше сажать котенка в лоток?

У котят естественная потребность сходить в туалет чаще всего возникает после сна или еды. В эти моменты стоит аккуратно посадить котенка в лоток. Если малыш сделал свои дела именно там — обязательно похвалите его! Позитивное подкрепление помогает закрепить правильное поведение и ускоряет обучение.

Ошибки — это часть процесса обучения. Если котенок промахнулся и сделал лужицу вне лотка, не стоит ругать или пугать его. Аккуратно промокните место сухой салфеткой и положите её в лоток — так малыш поймет по запаху, где именно ему нужно ходить в туалет. После этого тщательно вымойте место, чтобы убрать запах, который может сбивать котенка с толку.

Защита мебели и вещей

Иногда котята выбирают для туалета не только пол, но и диван или полки в шкафу. В таких случаях можно использовать специальные отпугивающие средства, чтобы отучить питомца от нежелательных мест.

Ни в коем случае не кричите на котенка и не тыкайте его носом в лужицу. Спокойно и последовательно показывайте, где находится лоток. С терпением и заботой малыш быстро освоит новый навык и перестанет делать ошибки.