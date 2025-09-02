Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошачий лоток
Кошачий лоток
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:58

Котенок в лотке за неделю: секрет, который экономит время и деньги на уборку

Ветеринары рекомендуют приучать котенка к лотку с первых недель жизни для гигиены дома

Появление в доме маленького пушистого комочка всегда приносит радость. Но вместе с этим возникает важный вопрос: как быстро и правильно научить котенка пользоваться лотком? На самом деле, это вполне посильная задача, если знать несколько простых секретов.

Выбор лотка и его расположение

Первое, с чего стоит начать — подобрать лоток подходящего размера. Он должен быть удобным для малыша, не слишком большим, чтобы не пугать котенка, и не слишком маленьким, чтобы ему было комфортно. Очень важно поставить лоток в спокойном, уединённом уголке, где котенок сможет без страха справлять нужду, вдали от шума и суеты.

Если котенок выбрал для туалета какое-то другое укромное место, а лоток стоит в другом углу — попробуйте переставить его туда, где малыш чувствует себя комфортнее. Часто именно правильное расположение решает проблему.

Когда лучше сажать котенка в лоток?

У котят естественная потребность сходить в туалет чаще всего возникает после сна или еды. В эти моменты стоит аккуратно посадить котенка в лоток. Если малыш сделал свои дела именно там — обязательно похвалите его! Позитивное подкрепление помогает закрепить правильное поведение и ускоряет обучение.

Ошибки — это часть процесса обучения. Если котенок промахнулся и сделал лужицу вне лотка, не стоит ругать или пугать его. Аккуратно промокните место сухой салфеткой и положите её в лоток — так малыш поймет по запаху, где именно ему нужно ходить в туалет. После этого тщательно вымойте место, чтобы убрать запах, который может сбивать котенка с толку.

Защита мебели и вещей

Иногда котята выбирают для туалета не только пол, но и диван или полки в шкафу. В таких случаях можно использовать специальные отпугивающие средства, чтобы отучить питомца от нежелательных мест.

Ни в коем случае не кричите на котенка и не тыкайте его носом в лужицу. Спокойно и последовательно показывайте, где находится лоток. С терпением и заботой малыш быстро освоит новый навык и перестанет делать ошибки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашние питомцы укрепляют семейные связи: анализ экспертов по зоопсихологии сегодня в 12:12

Питомец, который изменит не только дом, но и сердце — история каждого хозяина

Хотите больше радости в жизни? Узнайте 5 причин завести питомца — от дисциплины до безграничной любви. Не упустите шанс на счастье с пушистым другом!

Читать полностью » Волнистые попугаи нуждаются в 8-10 часах сна — правила ухода от специалистов по птицам сегодня в 12:07

Как создать идеальный микроклимат для волнистого попугая — секреты, которые изменят его жизнь

Правильный микроклимат — залог здоровья волнистого попугая. Узнайте, как создать оптимальный свет, температуру и влажность для вашего пернатого друга.

Читать полностью » Иммунитет собак снижается при стрессе, паразитах и несбалансированном питании сегодня в 11:51

Иммунитет собаки под ударом: что медленно разрушает защиту любимца

Собаки могут терять защитные силы из-за стресса, болезней и неправильного питания. Узнайте, как вовремя заметить тревожные сигналы и поддержать их здоровье.

Читать полностью » Ветеринары предупредили о риске диареи и аллергии у собак после молочных продуктов сегодня в 10:44

Чем меньше молока — тем спокойнее желудок: парадокс собачьего рациона

Можно ли собакам давать молоко? Ответ не так прост, как кажется. Мы разобрались, какие молочные продукты безопасны для питомцев, а от каких лучше отказаться.

Читать полностью » Полезные крупы для собак: ветеринары рекомендуют гречку, рис и овсянку сегодня в 9:29

Миска этой крупы — и у собаки крепкие кости, спокойные нервы и энергия

Крупы могут стать полезным дополнением к питанию собаки, но только при правильном выборе и приготовлении. Какие из них действительно стоит включить в рацион?

Читать полностью » Врачи рекомендуют менять сухой корм для собак каждые 3–6 месяцев сегодня в 8:07

Большой мешок — большая ошибка: когда собачий корм превращается в яд

Как превратить сухой корм из вынужденной меры в основу здорового рациона собаки? Несколько простых правил помогут сохранить питомцу активность и долгую жизнь.

Читать полностью » Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак сегодня в 7:15

Сырая рыба может погубить здоровье: как правильно готовить мойву для питомца

Мойва — недорогая рыба, которая по составу и пользе для здоровья собак может соперничать с дорогими сортами. Узнайте, почему её стоит включить в рацион.

Читать полностью » Кинологи: собаки начинают забывать команды без ежедневных 5–10 минут тренировок сегодня в 6:09

Всего 10 минут в день — и собака помнит всё: секрет долговечной дрессировки

Почему собака может забывать даже знакомые команды и как хозяину предотвратить эту проблему? Эксперты объясняют причины и делятся эффективными советами.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Эксперты: прогулка после еды и медленное пережёвывание снижают уровень глюкозы в крови
Туризм

Главные достопримечательности Таллинна: старый город, Кадриорг и остров Аэгна
Спорт и фитнес

Как правильно выполнять muscle up на кольцах и турнике объяснил тренер Кайл Бауфман
Красота и здоровье

Медики: сахар и трансжиры повышают риск жировой болезни печени
Наука и технологии

Ученые Университета Миннесоты обнаружили вечные химикаты ПФАС в большинстве сортов пива
Наука и технологии

Метаболический синдром снижает фертильность у женщин, исследование Сеченовского университета
Питомцы

Собака часто становится ближе некоторых родственников
Спорт и фитнес

Становая тяга в расставленной стойке укрепляет ягодицы и бёдра — тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet