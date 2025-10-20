Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Котенок
Котенок
© https://www.freepik.com by freepic-diller
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:20

Ваш котёнок молчит, но его глаза говорят правду: 20 просьб, которые изменят вашу жизнь вместе

Котята начинают мурлыкать уже в возрасте 2-3 дней

Если бы ваш котёнок умел говорить, он наверняка рассказал бы о десятках маленьких, но очень важных просьб, которые помогают ему чувствовать себя любимым и защищённым. Мы перевели кошачьи мысли на человеческий язык — и вот 20 вещей, которые ваш пушистик хотел бы вам сказать.

1. "Не удаляй мне когти!"

Когти — это не просто оружие, а часть моей анатомии. Без них я не смогу лазить, растягиваться, защищаться и даже нормально ходить. Удаление когтей — болезненная ампутация, которая приводит к хронической боли и стрессу. Просто подбери мне высокую когтеточку из сизаля - и я с радостью оставлю мебель в покое.

2. "Помоги мне освоиться"

Я могу бояться нового дома, запахов и людей. Не настаивай на контакте, дай мне время. Терпение, доброта и стабильный распорядок помогут мне понять, что я в безопасности. Постепенно я стану ласковым и смелым.

3. "Я настоящий хищник"

Даже если я выгляжу как мягкий комочек, я облигатный (обязательный) хищник. Мне нужен животный белок и аминокислоты из мяса. Пожалуйста, не делай меня вегетарианцем — это опасно для моего здоровья.

4. "Кастрация — это забота, а не наказание"

После процедуры я перестану метить, сбегать и рисковать жизнью на улице. Кастрация уменьшает агрессию и предотвращает множество болезней. И главное — не позволит появиться новым бездомным котятам, которым не повезло, как мне.

5. "Я могу учиться"

Кошки не глупее собак. Мы прекрасно понимаем положительное подкрепление - похвалу, лакомства и ласку. Я могу выучить команды, открывать лапкой дверцы и даже приносить игрушку. Главное — не кричи, а учи мягко.

6. "Чистота — моё всё"

Мой лоток — не просто туалет, а важная часть моей территории. Он должен быть чистым, просторным и стоять в тихом месте. Если в доме несколько кошек, поставь лотков на одну больше, чем питомцев - чтобы никто не конфликтовал.

7. "Я в безопасности только дома"

Мир за окном — опасен. Машины, собаки, вирусы и злые люди могут навредить. Мне не нужно гулять по улицам, если ты обеспечишь вертикальные полки, игрушки и окошко для наблюдений. Так я получу всё то же разнообразие, но без риска.

8. "Мне нужен ветеринар, даже если я не болею"

Я могу долго скрывать боль — это врождённый инстинкт. Поэтому води меня к врачу хотя бы раз в год, делай прививки и обработки от паразитов. Это не формальность, а способ продлить мою жизнь.

9. "Я умею прятать болезни"

Если я вдруг стал тише, перестал есть или избегаю игр — это тревожный сигнал. Пожалуйста, не жди, что само пройдёт. Отвези меня к ветеринару, ведь так я прошу о помощи.

10. "Я не делаю ничего назло"

Если я царапаю мебель, не хожу в лоток или сбрасываю предметы — это не месть. Это сигнал, что мне не хватает внимания, комфорта или уверенности. Наказания только усиливают страх. Помоги понять причину, а не ищи виноватого.

11. "Питай меня по графику"

Мне важно есть небольшими порциями несколько раз в день. Так работает моя физиология. Если миска всегда полна, я могу переедать. Лучше предложи режим кормления и добавь немного игр перед едой — будто я охочусь.

12. "Играй со мной!"

Игра — это не баловство, а способ выплеснуть энергию и развить охотничьи инстинкты. Каждый день уделяй мне хотя бы 10-15 минут с удочкой, мячиком или лазером. После игры я сплю крепче и не скучаю, когда тебя нет.

13. "Дай мне высоту"

Я чувствую себя увереннее, когда могу наблюдать сверху. Полки, гамаки, когтеточки-домики — мой личный кошачий спортзал. С высоты я вижу всё, что происходит, и чувствую контроль над территорией.

14. "Позволь спрятаться"

Иногда я просто хочу побыть один. Дай мне уютный домик, коробку или полку в шкафу. Укрытие помогает мне успокоиться, если в доме гости, громкие звуки или стресс.

15. "Знакомь меня с друзьями постепенно"

Новые животные — это стресс. Не пускай их сразу ко мне в комнату. Дай время привыкнуть к запахам и звукам. Постепенное знакомство — залог дружбы, а не драки.

16. "Не дай мне потеряться"

Сделай мне микрочип - процедура быстрая и почти безболезненная. Если я убегу, это поможет вернуться домой. А пока — повесь адресник с телефоном на безопасный ошейник.

17. "Приучи меня к переноске"

Не превращай поход к ветеринару в кошмар. Поставь переноску дома, пусть она стоит открытой с пледом и игрушкой. Я сам начну туда заходить. Так поездки перестанут пугать.

18. "Не оставляй меня надолго"

Даже если у меня есть корм и вода, я скучаю. Могу испугаться или заболеть. Если уезжаешь, попроси кого-то приходить проверять меня дважды в день. Я нуждаюсь в присутствии человека.

19. "Учись меня понимать"

Я говорю с тобой не словами, а жестами и позой хвоста. Если я прижимаю уши — я боюсь. Если мурлыкаю и мигаю медленно — доверяю. Научись читать мой язык тела — и мы избежим многих обид.

20. "Я член семьи, а не игрушка"

Я буду с тобой долгие годы — и котёнок, и взрослый кот, и седой старичок. Не забывай, что я живое существо, которому нужен дом, любовь и забота. Я не одноразовый подарок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ругать котёнка за страх.
    Последствие: потеря доверия.
    Альтернатива: мягкое общение, спокойствие, ласка.

  • Ошибка: выпускать гулять без присмотра.
    Последствие: травмы и болезни.
    Альтернатива: прогулки на шлейке или игры на балконе.

  • Ошибка: кормить остатками со стола.
    Последствие: ожирение, болезни ЖКТ.
    Альтернатива: сбалансированный корм для котят.

3 интересных факта

  1. Котята начинают мурлыкать уже в возрасте 2-3 дней - так они общаются с мамой.

  2. Кошки запоминают более 50 человеческих слов, особенно если они связаны с едой или игрой.

  3. У котят, которых часто гладят в детстве, формируется более спокойный характер во взрослом возрасте.

FAQ

С какого возраста можно кастрировать котёнка?
Оптимально — в 6-8 месяцев, но по показаниям ветеринар может рекомендовать раньше.

Можно ли отпускать котёнка гулять на улицу?
Нет, пока он не привит и не приучен к поводку. Безопаснее обустроить ему пространство дома.

Как приучить котёнка к лотку?
Поставьте его в тихом месте, используйте знакомый наполнитель и мягко направляйте малыша после еды или сна.

Как часто играть с котёнком?
Ежедневно — хотя бы 2-3 раза по 10 минут. Это заменяет охоту и укрепляет связь.

Когда вести к ветеринару впервые?
Сразу после появления дома, даже если котёнок выглядит здоровым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Яванезы умеют издавать разные типы звуков сегодня в 15:10
Кошка, которая умеет разговаривать: яванез покоряет сердца владельцев

Яванез — кошка с восточным шармом, американскими корнями и разговорчивым характером. Рассказываем, почему фелинологи не выделяют породу отдельно и за что эти мурлыки славятся как долгожители.

Читать полностью » Кошки из приюта адаптируются в среднем за 45 дней при правильном подходе сегодня в 15:07
Приютская кошка нападает на хозяев? Причина не в ней, а в том, как вы её принимаете

Кошка из приюта — это не просто новый питомец, а живое существо с опытом и страхами. Зоопсихолог Вероника Миронова рассказывает, как помочь мурлыке привыкнуть к дому и начать доверять людям.

Читать полностью » При правильном воспитании хорьки становятся дружелюбными и ласковыми сегодня в 14:48
Ваш кот нервно курит в углу: хорьки умнее и интереснее, но есть подвох

Хорьки жили рядом с человеком ещё до нашей эры и когда-то могли заменить кошек в наших домах. Разбираемся, почему эти очаровательные охотники остались экзотикой среди питомцев.

Читать полностью » Цвергпинчер пробегает до 10 километров без остановки сегодня в 14:45
Почему цвергпинчеры считают себя доберманами: история маленькой собаки с большим характером

Цвергпинчер — крошка с характером добермана: отважный, умный и неутомимый. Рассказываем, откуда появилась порода, почему её зовут "гномом" и чем эти мини-собаки покоряют сердца.

Читать полностью » Питание напрямую влияет на цвет шерсти белых кошек сегодня в 13:14
Кошка меняет цвет — срочно к ветеринару! 5 сигналов опасности, которые нельзя игнорировать

Белая кошка — символ изящества, но её шубка нередко желтеет. Разбираемся, почему это происходит, и как безопасно вернуть питомцу сияющую белизну.

Читать полностью » Регулярный груминг пуделей снижает риск кожных заболеваний на 70% сегодня в 13:11
Пудель без ухода — как принцесса в лохмотьях: эксперты раскрыли секреты идеального груминга

Кудрявая шерсть пуделя — его гордость, но и ежедневный вызов для хозяина. Рассказываем, как правильно ухаживать за ней, чтобы питомец выглядел как с обложки.

Читать полностью » Когда собака лает от радости, её голос высокий и звонкий сегодня в 12:16
Тихий лай или громкий вой: учёные раскрыли все секреты собачьего общения

Лай — это не просто звук, а язык, на котором собаки говорят с нами. Разберёмся, какие эмоции скрываются за разными видами "гавканья" и как правильно реагировать.

Читать полностью » Йоркширские терьеры изначально выводились для ловли крыс на фабриках сегодня в 12:13
Не промахнитесь с выбором: эти породы собак станут идеальными компаньонами для новичков

Если вы мечтаете о собаке, но не знаете, какую выбрать, эта подборка поможет найти идеального питомца для новичков — от миниатюрного йорка до добродушного лабрадора.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Диетологи уточнили, что при пониженной кислотности желудка тыкву нужно ограничивать
Садоводство
Картофель сохраняется до весны низких температурах хранения
Питомцы
Собаки воспринимают уход хозяина как исчезновение стаи
УрФО
Роспотребнадзор: клещи в Свердловской области чаще нападали в парках и на дачах
Спорт и фитнес
Сверхскоростной бег повышает скорость реакции и силу ног — подтверждают специалисты St. Vincent Sports Performance
Туризм
Наушин Фаришта: безопасность — главный приоритет для женщин, путешествующих в одиночку
Красота и здоровье
Учёные из Гарварда: подростки, ложащиеся до 23:00, вдвое реже страдают тревожностью
Технологии
Тестировщики отмечают низкую производительность обновлённой Siri в iOS 26.4
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet