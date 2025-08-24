Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:40

Секреты легкого купания котят: как избежать стресса и сохранить здоровье

Как правильно купать котят: советы ветеринаров по уходу за питомцами

Котята — это не только милые создания, но и настоящие мастера самообслуживания. Однако иногда водные процедуры становятся необходимостью. Когда же стоит начинать купание, и как это сделать правильно?

Пора начинать?

С самого рождения заботу о гигиене котёнка берёт на себя мама-кошка. В этот период его кожа и шерсть ещё недостаточно развиты для купания. Ветеринары и фелинологи единодушно утверждают, что до двух месяцев купать котёнка не следует. По достижении этого возраста можно постепенно знакомить его с водой. Первая процедура должна длиться не более 5 минут, а со временем время можно увеличивать, внимательно следя за реакцией питомца.

Котам, которые не выходят на улицу, достаточно проводить водные процедуры 4-6 раз в год. А вот для активных уличных котов купание желательно проводить раз в месяц, чтобы удалить грязь и аллергены. Если ваш котёнок активно исследует мир, не забывайте о регулярном уходе за его шерстью.

Безопасность на первом месте

Важно помнить, что вода не должна попадать в уши, а мыло — в глаза. После купания шерсть следует просушить полотенцем и держать питомца в тепле, избегая сквозняков. Используйте только специальные средства для купания котят, чтобы избежать нежелательных реакций.

Купание может быть стрессом для вашего пушистого друга, поэтому подходите к этому процессу с осторожностью и любовью.

