Маленький найденыш: вот 3 простых признака, по которым вы поймёте возраст котёнка

Вы нашли на улице крошечного котёнка, и теперь он у вас дома. Но как понять, сколько ему дней или недель? От этого зависит буквально всё: кормление, сон, уход, температура в помещении и даже частота посещений ветеринара. Ведь потребности малыша меняются с каждой неделей.

Определить возраст котёнка несложно, если знать, на что обращать внимание. Ветеринар даст точную оценку, но некоторые признаки вы можете заметить и сами.

Почему важно знать возраст котёнка

Котёнок в возрасте одной недели нуждается в тепле и кормлении каждые 2-3 часа, а в четыре недели уже может пробовать жидкую пищу. Ошибки в уходе могут привести к переохлаждению, обезвоживанию или замедленному развитию. Поэтому определение возраста помогает подобрать правильный рацион, график кормления и условия содержания.

3 способа определить возраст котёнка

1. Осмотрите зубы

Появление и развитие зубов — надёжный индикатор возраста.

До 3 недель зубов нет вообще.

С 3 недель начинают прорезаться молочные зубы.

К 6 неделям у котёнка полный набор — 26 молочных зубов.

С 3-4 месяцев молочные зубы начинают выпадать, и появляются постоянные.

К 6 месяцам у кошки уже 30 взрослых зубов.

Молочные зубы меньше, острее и белее, чем постоянные. Если вы видите в пасти смесь мелких и более крупных зубов — котёнку примерно 3-4 месяца.

2. Посмотрите на глаза

Глаза котят открываются примерно на 10-й день после рождения. Если глаза всё ещё закрыты — малышу не больше недели.

На 2-й неделе глаза уже полностью открыты, но остаются голубыми.

С 7 недель начинает проявляться постоянный цвет — зелёный, янтарный или серо-коричневый.

Если вы видите голубоглазого котёнка — ему, скорее всего, меньше 6-7 недель.

Также обратите внимание: если глаза не открываются дольше двух недель, это может указывать на инфекцию — в этом случае нужен ветеринар.

3. Оцените движение и игру

До 2 недель котята почти не двигаются, ползают и полагаются на мать.

К 3 неделям они начинают ходить, но неуверенно.

К 4 неделям уже уверенно передвигаются и интересуются окружающим миром.

С 5 недель активно играют, хватают игрушки, учатся прыгать.

К 8 неделям они полностью координированы и ведут себя как маленькие кошки.

Если котёнок бегает, играет и использует лоток — ему около месяца или чуть больше.

Как развивается котёнок по неделям

Новорождённый (0-7 дней)

Вес: 50-150 г.

Глаза закрыты, уши прижаты.

Температура тела низкая (35-36 °C).

Пуповина ещё не отпала.

Не видит и не слышит.

1 неделя

Глаза закрыты, уши начинают открываться.

Пуповина отпадает.

Вес удваивается (до 150-250 г).

2 недели

Глаза открываются и приобретают фиолетово-голубой оттенок.

Движения становятся активнее.

Вес: 250-350 г.

3 недели

Прорезаются первые зубы.

Уши стоят вертикально.

Котёнок учится ходить и исследовать пространство.

Вес: 350-450 г.

4 недели

Улучшается координация.

Котёнок начинает бегать и играть.

Вес: около 450 г.

5 недель

Появляются премоляры.

Можно начинать приучение к жидкой пище.

Вес: 550-650 г.

6 недель

Молочные зубы полностью прорезались.

Котёнок отвыкает от молока.

Вес: 650-750 г.

7 недель

Все молочные зубы на месте.

Появляется постоянный цвет глаз.

Вес: 750-850 г.

8 недель

Котёнок ест самостоятельно, полностью активен.

Вес: 850-950 г.

Готов к первой вакцинации и обследованию у ветеринара.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: кормить слишком часто или редко.

Последствие: расстройства пищеварения.

Альтернатива: частота кормления зависит от возраста — новорождённые питаются каждые 3 часа, шестинедельные — 4 раза в день.

Ошибка: держать котёнка в холоде.

Последствие: переохлаждение и потеря аппетита.

Альтернатива: температура в "гнезде" должна быть 28-30 °C в первые недели.

Ошибка: не обращаться к ветеринару.

Последствие: можно пропустить инфекцию или паразитов.

Альтернатива: первое обследование нужно провести в течение первых 7 дней после нахождения котёнка.

А что если возраст определить трудно?

Если котёнок найден на улице и вы не уверены в его возрасте, ветеринар определит его по состоянию зубов, веса, шерсти и глаз. Также врач подскажет, когда начинать вакцинацию, обработку от паразитов и переход на твёрдую пищу.

Плюсы и минусы раннего ухода

Плюсы:

быстрая социализация;

правильное питание и развитие;

меньше риск болезней.

Минусы:

требует частого внимания и ухода;

котёнку сложно без матери, нужно тепло и стабильность.

FAQ

Как часто кормить новорождённого котёнка?

Каждые 2-3 часа, включая ночь.

Когда можно давать твёрдую пищу?

С 4-5 недель, постепенно добавляя в молочную смесь мягкий корм.

Когда делать первую прививку?

В 8-9 недель, по назначению ветеринара.

Как понять, что котёнок здоров?

Он активен, хорошо ест, чистый нос и глаза, блестящая шерсть.

Мифы и правда

Миф: определить возраст котёнка можно только у ветеринара.

Правда: базовые признаки (зубы, глаза, движения) видны и дома.

Миф: голубые глаза — признак редкой породы.

Правда: у всех котят глаза голубые до 6-7 недель.

Миф: маленьких котят нельзя брать в руки.

Правда: аккуратное прикосновение важно для социализации, но только в тепле и безопасности.

3 интересных факта

Вес новорождённого котёнка увеличивается вдвое за первую неделю жизни.

Котята рождаются глухими и слепыми, но обоняние у них развито с первого дня.

Восьминедельный котёнок уже способен узнавать голос и запах своего хозяина.

Понимание возраста котёнка помогает ухаживать за ним правильно и с любовью. А визит к ветеринару в первые недели жизни — лучший подарок, который вы можете сделать своему новому другу.