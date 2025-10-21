Маленький найденыш: вот 3 простых признака, по которым вы поймёте возраст котёнка
Вы нашли на улице крошечного котёнка, и теперь он у вас дома. Но как понять, сколько ему дней или недель? От этого зависит буквально всё: кормление, сон, уход, температура в помещении и даже частота посещений ветеринара. Ведь потребности малыша меняются с каждой неделей.
Определить возраст котёнка несложно, если знать, на что обращать внимание. Ветеринар даст точную оценку, но некоторые признаки вы можете заметить и сами.
Почему важно знать возраст котёнка
Котёнок в возрасте одной недели нуждается в тепле и кормлении каждые 2-3 часа, а в четыре недели уже может пробовать жидкую пищу. Ошибки в уходе могут привести к переохлаждению, обезвоживанию или замедленному развитию. Поэтому определение возраста помогает подобрать правильный рацион, график кормления и условия содержания.
3 способа определить возраст котёнка
1. Осмотрите зубы
Появление и развитие зубов — надёжный индикатор возраста.
-
До 3 недель зубов нет вообще.
-
С 3 недель начинают прорезаться молочные зубы.
-
К 6 неделям у котёнка полный набор — 26 молочных зубов.
-
С 3-4 месяцев молочные зубы начинают выпадать, и появляются постоянные.
-
К 6 месяцам у кошки уже 30 взрослых зубов.
Молочные зубы меньше, острее и белее, чем постоянные. Если вы видите в пасти смесь мелких и более крупных зубов — котёнку примерно 3-4 месяца.
2. Посмотрите на глаза
Глаза котят открываются примерно на 10-й день после рождения. Если глаза всё ещё закрыты — малышу не больше недели.
-
На 2-й неделе глаза уже полностью открыты, но остаются голубыми.
-
С 7 недель начинает проявляться постоянный цвет — зелёный, янтарный или серо-коричневый.
-
Если вы видите голубоглазого котёнка — ему, скорее всего, меньше 6-7 недель.
Также обратите внимание: если глаза не открываются дольше двух недель, это может указывать на инфекцию — в этом случае нужен ветеринар.
3. Оцените движение и игру
-
До 2 недель котята почти не двигаются, ползают и полагаются на мать.
-
К 3 неделям они начинают ходить, но неуверенно.
-
К 4 неделям уже уверенно передвигаются и интересуются окружающим миром.
-
С 5 недель активно играют, хватают игрушки, учатся прыгать.
-
К 8 неделям они полностью координированы и ведут себя как маленькие кошки.
Если котёнок бегает, играет и использует лоток — ему около месяца или чуть больше.
Как развивается котёнок по неделям
Новорождённый (0-7 дней)
-
Вес: 50-150 г.
-
Глаза закрыты, уши прижаты.
-
Температура тела низкая (35-36 °C).
-
Пуповина ещё не отпала.
-
Не видит и не слышит.
1 неделя
-
Глаза закрыты, уши начинают открываться.
-
Пуповина отпадает.
-
Вес удваивается (до 150-250 г).
2 недели
-
Глаза открываются и приобретают фиолетово-голубой оттенок.
-
Движения становятся активнее.
-
Вес: 250-350 г.
3 недели
-
Прорезаются первые зубы.
-
Уши стоят вертикально.
-
Котёнок учится ходить и исследовать пространство.
-
Вес: 350-450 г.
4 недели
-
Улучшается координация.
-
Котёнок начинает бегать и играть.
-
Вес: около 450 г.
5 недель
-
Появляются премоляры.
-
Можно начинать приучение к жидкой пище.
-
Вес: 550-650 г.
6 недель
-
Молочные зубы полностью прорезались.
-
Котёнок отвыкает от молока.
-
Вес: 650-750 г.
7 недель
-
Все молочные зубы на месте.
-
Появляется постоянный цвет глаз.
-
Вес: 750-850 г.
8 недель
-
Котёнок ест самостоятельно, полностью активен.
-
Вес: 850-950 г.
-
Готов к первой вакцинации и обследованию у ветеринара.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: кормить слишком часто или редко.
Последствие: расстройства пищеварения.
Альтернатива: частота кормления зависит от возраста — новорождённые питаются каждые 3 часа, шестинедельные — 4 раза в день.
-
Ошибка: держать котёнка в холоде.
Последствие: переохлаждение и потеря аппетита.
Альтернатива: температура в "гнезде" должна быть 28-30 °C в первые недели.
-
Ошибка: не обращаться к ветеринару.
Последствие: можно пропустить инфекцию или паразитов.
Альтернатива: первое обследование нужно провести в течение первых 7 дней после нахождения котёнка.
А что если возраст определить трудно?
Если котёнок найден на улице и вы не уверены в его возрасте, ветеринар определит его по состоянию зубов, веса, шерсти и глаз. Также врач подскажет, когда начинать вакцинацию, обработку от паразитов и переход на твёрдую пищу.
Плюсы и минусы раннего ухода
Плюсы:
-
быстрая социализация;
-
правильное питание и развитие;
-
меньше риск болезней.
Минусы:
-
требует частого внимания и ухода;
-
котёнку сложно без матери, нужно тепло и стабильность.
FAQ
Как часто кормить новорождённого котёнка?
Каждые 2-3 часа, включая ночь.
Когда можно давать твёрдую пищу?
С 4-5 недель, постепенно добавляя в молочную смесь мягкий корм.
Когда делать первую прививку?
В 8-9 недель, по назначению ветеринара.
Как понять, что котёнок здоров?
Он активен, хорошо ест, чистый нос и глаза, блестящая шерсть.
Мифы и правда
-
Миф: определить возраст котёнка можно только у ветеринара.
Правда: базовые признаки (зубы, глаза, движения) видны и дома.
-
Миф: голубые глаза — признак редкой породы.
Правда: у всех котят глаза голубые до 6-7 недель.
-
Миф: маленьких котят нельзя брать в руки.
Правда: аккуратное прикосновение важно для социализации, но только в тепле и безопасности.
3 интересных факта
- Вес новорождённого котёнка увеличивается вдвое за первую неделю жизни.
- Котята рождаются глухими и слепыми, но обоняние у них развито с первого дня.
- Восьминедельный котёнок уже способен узнавать голос и запах своего хозяина.
Понимание возраста котёнка помогает ухаживать за ним правильно и с любовью. А визит к ветеринару в первые недели жизни — лучший подарок, который вы можете сделать своему новому другу.
