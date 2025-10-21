Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мяукающий котенок
Мяукающий котенок
© freepik.com by freestockcenter is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:17

Маленький найденыш: вот 3 простых признака, по которым вы поймёте возраст котёнка

Ветеринары: возраст котёнка определяют по зубам, глазам и поведению

Вы нашли на улице крошечного котёнка, и теперь он у вас дома. Но как понять, сколько ему дней или недель? От этого зависит буквально всё: кормление, сон, уход, температура в помещении и даже частота посещений ветеринара. Ведь потребности малыша меняются с каждой неделей.

Определить возраст котёнка несложно, если знать, на что обращать внимание. Ветеринар даст точную оценку, но некоторые признаки вы можете заметить и сами.

Почему важно знать возраст котёнка

Котёнок в возрасте одной недели нуждается в тепле и кормлении каждые 2-3 часа, а в четыре недели уже может пробовать жидкую пищу. Ошибки в уходе могут привести к переохлаждению, обезвоживанию или замедленному развитию. Поэтому определение возраста помогает подобрать правильный рацион, график кормления и условия содержания.

3 способа определить возраст котёнка

1. Осмотрите зубы

Появление и развитие зубов — надёжный индикатор возраста.

  • До 3 недель зубов нет вообще.

  • С 3 недель начинают прорезаться молочные зубы.

  • К 6 неделям у котёнка полный набор — 26 молочных зубов.

  • С 3-4 месяцев молочные зубы начинают выпадать, и появляются постоянные.

  • К 6 месяцам у кошки уже 30 взрослых зубов.

Молочные зубы меньше, острее и белее, чем постоянные. Если вы видите в пасти смесь мелких и более крупных зубов — котёнку примерно 3-4 месяца.

2. Посмотрите на глаза

Глаза котят открываются примерно на 10-й день после рождения. Если глаза всё ещё закрыты — малышу не больше недели.

  • На 2-й неделе глаза уже полностью открыты, но остаются голубыми.

  • С 7 недель начинает проявляться постоянный цвет — зелёный, янтарный или серо-коричневый.

  • Если вы видите голубоглазого котёнка — ему, скорее всего, меньше 6-7 недель.

Также обратите внимание: если глаза не открываются дольше двух недель, это может указывать на инфекцию — в этом случае нужен ветеринар.

3. Оцените движение и игру

  • До 2 недель котята почти не двигаются, ползают и полагаются на мать.

  • К 3 неделям они начинают ходить, но неуверенно.

  • К 4 неделям уже уверенно передвигаются и интересуются окружающим миром.

  • С 5 недель активно играют, хватают игрушки, учатся прыгать.

  • К 8 неделям они полностью координированы и ведут себя как маленькие кошки.

Если котёнок бегает, играет и использует лоток — ему около месяца или чуть больше.

Как развивается котёнок по неделям

Новорождённый (0-7 дней)

  • Вес: 50-150 г.

  • Глаза закрыты, уши прижаты.

  • Температура тела низкая (35-36 °C).

  • Пуповина ещё не отпала.

  • Не видит и не слышит.

1 неделя

  • Глаза закрыты, уши начинают открываться.

  • Пуповина отпадает.

  • Вес удваивается (до 150-250 г).

2 недели

  • Глаза открываются и приобретают фиолетово-голубой оттенок.

  • Движения становятся активнее.

  • Вес: 250-350 г.

3 недели

  • Прорезаются первые зубы.

  • Уши стоят вертикально.

  • Котёнок учится ходить и исследовать пространство.

  • Вес: 350-450 г.

4 недели

  • Улучшается координация.

  • Котёнок начинает бегать и играть.

  • Вес: около 450 г.

5 недель

  • Появляются премоляры.

  • Можно начинать приучение к жидкой пище.

  • Вес: 550-650 г.

6 недель

  • Молочные зубы полностью прорезались.

  • Котёнок отвыкает от молока.

  • Вес: 650-750 г.

7 недель

  • Все молочные зубы на месте.

  • Появляется постоянный цвет глаз.

  • Вес: 750-850 г.

8 недель

  • Котёнок ест самостоятельно, полностью активен.

  • Вес: 850-950 г.

  • Готов к первой вакцинации и обследованию у ветеринара.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: кормить слишком часто или редко.
    Последствие: расстройства пищеварения.
    Альтернатива: частота кормления зависит от возраста — новорождённые питаются каждые 3 часа, шестинедельные — 4 раза в день.

  • Ошибка: держать котёнка в холоде.
    Последствие: переохлаждение и потеря аппетита.
    Альтернатива: температура в "гнезде" должна быть 28-30 °C в первые недели.

  • Ошибка: не обращаться к ветеринару.
    Последствие: можно пропустить инфекцию или паразитов.
    Альтернатива: первое обследование нужно провести в течение первых 7 дней после нахождения котёнка.

А что если возраст определить трудно?

Если котёнок найден на улице и вы не уверены в его возрасте, ветеринар определит его по состоянию зубов, веса, шерсти и глаз. Также врач подскажет, когда начинать вакцинацию, обработку от паразитов и переход на твёрдую пищу.

Плюсы и минусы раннего ухода

Плюсы:

  • быстрая социализация;

  • правильное питание и развитие;

  • меньше риск болезней.

Минусы:

  • требует частого внимания и ухода;

  • котёнку сложно без матери, нужно тепло и стабильность.

FAQ

Как часто кормить новорождённого котёнка?
Каждые 2-3 часа, включая ночь.

Когда можно давать твёрдую пищу?
С 4-5 недель, постепенно добавляя в молочную смесь мягкий корм.

Когда делать первую прививку?
В 8-9 недель, по назначению ветеринара.

Как понять, что котёнок здоров?
Он активен, хорошо ест, чистый нос и глаза, блестящая шерсть.

Мифы и правда

  • Миф: определить возраст котёнка можно только у ветеринара.
    Правда: базовые признаки (зубы, глаза, движения) видны и дома.

  • Миф: голубые глаза — признак редкой породы.
    Правда: у всех котят глаза голубые до 6-7 недель.

  • Миф: маленьких котят нельзя брать в руки.
    Правда: аккуратное прикосновение важно для социализации, но только в тепле и безопасности.

3 интересных факта

  • Вес новорождённого котёнка увеличивается вдвое за первую неделю жизни.
  • Котята рождаются глухими и слепыми, но обоняние у них развито с первого дня.
  • Восьминедельный котёнок уже способен узнавать голос и запах своего хозяина.

Понимание возраста котёнка помогает ухаживать за ним правильно и с любовью. А визит к ветеринару в первые недели жизни — лучший подарок, который вы можете сделать своему новому другу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Йоркширские терьеры спокойно переносят пропущенную прогулку сегодня в 13:44
Мечтаете о собаке, но нет времени? Существует решение: породы, которые обожают домашний уют

Не у всех есть время на долгие прогулки. Рассказываем, какие породы собак спокойно обходятся без улицы и как организовать им комфортную жизнь дома.

Читать полностью » Кошки узнают хозяина не только по запаху и голосу, но и по форме глаз сегодня в 12:33
Тайны кошачьего взгляда: почему мурлыки моргают реже, чем мы думаем

Кошки будто не моргают вовсе — их взгляд не оторвать! Но у этого есть научное объяснение: третье веко, вязкие слёзы и язык доверия в одном моргнувшем движении.

Читать полностью » 70% российских владельцев собак регулярно выезжают на природу со своими питомцами сегодня в 12:29
Пикник с собакой — это не просто прогулка: раскрываем секреты счастливого отдыха

Пикник с собакой — лучший способ провести выходные на природе. Что взять с собой, как защитить хвостика и сделать день идеальным?

Читать полностью » Ветеринары: кошку можно кормить только влажным кормом при соблюдении норм питания сегодня в 11:17
Вода в миске не спасёт: единственный способ избежать мочекаменной болезни у кошек

Можно ли кормить кошку только влажным кормом? Разбираемся, что говорят ветеринары, как рассчитать норму и избежать распространённых ошибок.

Читать полностью » Осенью у домашних животных возрастает риск переохлаждения и инфекций сегодня в 10:09
Осень бьёт по питомцам сильнее, чем кажется: что грозит кошкам и собакам в ближайшие недели

С наступлением холодов животные нуждаются в особом уходе. Как подготовить питомца к зиме, избежать переохлаждения и не допустить ошибок, рассказывает ветеринар.

Читать полностью » Исследователи подтвердили: владельцы собак живут в среднем на три года дольше сегодня в 9:04
Собака выбирает не того, кто кормит: что на самом деле делает вас её человеком

Как понять, что вы — не просто владелец, а настоящий друг своего питомца? 7 признаков, по которым можно узнать ответственного хозяина-компаньона.

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: чихуахуа подвержены гипогликемии и переохлаждению из-за малого веса и тонкой кожи сегодня в 8:22
Собака размером с ладонь, но с сердцем льва — в чём секрет чихуахуа

Она весит меньше кошки, но ведёт себя как лев. Почему чихуахуа нельзя считать просто милой игрушкой — и как понять характер этой миниатюрной породы.

Читать полностью » Учёные подтвердили: арековая пальма и хлорофитум не токсичны для кошек сегодня в 7:46
Зелёные друзья против кошачьего любопытства: какие растения выдержат любые лапы

Можно ли иметь дома джунгли, если у вас живёт кошка? Да! Мы собрали безопасные растения, которые не только не навредят питомцу, но и украсят интерьер.

Читать полностью »

Новости
Дом
специалист по клинингу Фин Пеглер посоветовал использовать пищевую соду для очистки швов и устранения запаха плесени
Технологии
The New York Times: Amazon планирует заменить до 600 тыс. сотрудников роботами к 2033 году
Красота и здоровье
Медики предупредили: сутулость и смещённые плечи приводят к хроническим болям
Авто и мото
Спрос на автомобильные товары осенью вырос в 1,6 раза — данные Ozon
УрФО
Планы ограничить продажу алкоголя в Свердловской области не поддержаны — заявление Копытова
Культура и шоу-бизнес
Бывший муж Бритни Спирс в мемуарах обвинил певицу в неподобающем поведении с детьми
Питомцы
Доктор Уайлан Санг: кошки учатся не из подчинения, а из интереса
Еда
Технологи назвали ключевые ошибки при выпечке хлеба: неправильная мука, температура и отсутствие пара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet