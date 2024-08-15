Арест основателя Greenpeace из-за протестов против китобойного промысла продлили еще на месяц

Канадский капитан Пол Уотсон, один из основателей известных природоохранных организаций Greenpeace и Sea Shepherd, арестованный в Гренландии, будет находиться под арестом до 5 сентября в ожидании решения об экстрадиции в Японию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.
Суд в столице Гренландии Нуук вынес решение о продлении ареста Уотсона на прошлой неделе. Согласно заявлению полиции, капитан будет оставаться под стражей до 5 сентября. Уотсон уже подал апелляцию на это решение.
Ранее сообщалось, что министерство юстиции Дании получило запрос от японских властей на экстрадицию Уотсона, связанный с его участием в акции против китобойного промысла. Представитель датской федеральной полиции подтвердил, что арест капитана связан с его деятельностью против китобойного промысла.
Экстрадиция Уотсона в Японию может иметь серьезные последствия для него и его деятельности в области защиты окружающей среды. Капитан является известным активистом и защитником природы, и его работа в этой области уже привлекла внимание международного сообщества.
Фото: Wikimedia Commons'tan/ Matt Brown (Creative Commons Atıf 2.0)
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