Правительство Киргизии ввело новые правила пребывания для граждан стран ЕАЭС

С 5 сентября иностранцы из России, Армении, Беларуси и Казахстана, которые приехали в Киргизию по личным делам, должны будут предоставить вид на жительство или удостоверение беженца. Это касается тех, кто находится в республике больше трёх месяцев.

Раньше граждане этих стран могли находиться в Киргизии без регистрации до полугода. При необходимости они могли продлить срок пребывания в зависимости от цели визита. Но теперь правительство Киргизии ввело новые правила для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армении, Беларуси, Казахстана и России.

Согласно новым правилам, граждане этих стран могут находиться в Киргизии до 90 дней в течение 180-дневного периода, а граждане Азербайджана, Грузии, Молдовы и Таджикистана — до 60 дней в течение 120-дневного периода.

Если иностранец не оформит необходимые документы, ему придётся выехать из страны. Повторно въехать можно будет через 60 или 90 календарных дней в зависимости от гражданства.

Чтобы оформить вид на жительство, нужно обратиться в территориальное подразделение департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития или в ЦОН. Процедура займёт 15 рабочих дней. Вид на жительство действует год, а затем его можно продлевать, но не более чем на пять лет.

Власти Киргизии объяснили введение новых правил необходимостью укрепить миграционную политику и контролировать пребывание иностранных граждан на территории страны.

Такие же требования будут предъявляться к гражданам Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдовы. Но их пребывание без оформления документов будет ограничено 60 днями в течение каждого 120-дневного периода с момента въезда.

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