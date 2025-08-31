Легкий способ избавить полотенца от запаха и вернуть их мягкость
Кухонные полотенца со временем становятся жирными и неприятно пахнущими. Из-за этого их невозможно отстирать обычными моющими средствами. Но не спешите выбрасывать их — существует несколько домашних лайфхаков, которые помогут вернуть полотенцам свежесть и мягкость.
Подготовка раствора для замачивания
Начнем с самого важного этапа — замачивания полотенец. В емкость с горячей водой (около 60°C) добавьте две столовые ложки пищевой соды на каждый литр жидкости. Сода поможет расщепить жир и очистить ткань. Важно соблюсти правильную температуру: слишком горячая вода может повредить волокна ткани, а холодная не активирует химические реакции.
Добавление уксуса для усиления эффекта
Через 30 минут после замачивания в раствор добавьте полстакана столового уксуса. Это вызовет пенообразование, которое усиливает очищающий эффект. В результате уксус и сода помогут удалить даже самые стойкие загрязнения, а также избавят полотенца от бактерий и неприятных запахов. Оставьте полотенца в растворе еще на 15 минут.
Машинная стирка и полоскание
После замачивания переложите полотенца в стиральную машину. Засыпьте обычный стиральный порошок и установите температуру 60°C. Этот режим оптимален для удаления жира, при этом ткань не пострадает. Не забудьте про дополнительное полоскание, чтобы избавиться от остатков моющих средств.
Использование уксуса вместо кондиционера
Для мягкости и устранения запахов используйте уксус в качестве ополаскивателя. Добавьте одну столовую ложку уксуса в отсек для кондиционера. Он не только смягчит ткань, но и поможет нейтрализовать остатки моющих средств, а также обладает антибактериальными свойствами.
Правильная сушка полотенец
После стирки развешайте полотенца на свежем воздухе. Не ставьте их под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать выцветания. Дождитесь полного высыхания и уберите полотенца в шкаф на хранение.
