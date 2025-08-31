Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:37

Легкий способ избавить полотенца от запаха и вернуть их мягкость

Простые способы очистки полотенец от жира и запахов: замачивание и правильная стирка

Кухонные полотенца со временем становятся жирными и неприятно пахнущими. Из-за этого их невозможно отстирать обычными моющими средствами. Но не спешите выбрасывать их — существует несколько домашних лайфхаков, которые помогут вернуть полотенцам свежесть и мягкость.

Подготовка раствора для замачивания

Начнем с самого важного этапа — замачивания полотенец. В емкость с горячей водой (около 60°C) добавьте две столовые ложки пищевой соды на каждый литр жидкости. Сода поможет расщепить жир и очистить ткань. Важно соблюсти правильную температуру: слишком горячая вода может повредить волокна ткани, а холодная не активирует химические реакции.

Добавление уксуса для усиления эффекта

Через 30 минут после замачивания в раствор добавьте полстакана столового уксуса. Это вызовет пенообразование, которое усиливает очищающий эффект. В результате уксус и сода помогут удалить даже самые стойкие загрязнения, а также избавят полотенца от бактерий и неприятных запахов. Оставьте полотенца в растворе еще на 15 минут.

Машинная стирка и полоскание

После замачивания переложите полотенца в стиральную машину. Засыпьте обычный стиральный порошок и установите температуру 60°C. Этот режим оптимален для удаления жира, при этом ткань не пострадает. Не забудьте про дополнительное полоскание, чтобы избавиться от остатков моющих средств.

Использование уксуса вместо кондиционера

Для мягкости и устранения запахов используйте уксус в качестве ополаскивателя. Добавьте одну столовую ложку уксуса в отсек для кондиционера. Он не только смягчит ткань, но и поможет нейтрализовать остатки моющих средств, а также обладает антибактериальными свойствами.

Правильная сушка полотенец

После стирки развешайте полотенца на свежем воздухе. Не ставьте их под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать выцветания. Дождитесь полного высыхания и уберите полотенца в шкаф на хранение.

