Секреты дизайнеров, как правильно организовать кухню в студии

Как обустроить кухню в квартире-студии

Вы можете работать над дизайном кухни как с дизайнером, так и самостоятельно. Для вас важно спроектировать кухню таким образом, чтобы она соответствовала размеру пространства и была удобна для приготовления и приема пищи и встреч с семьей и друзьями.

Выберите стиль кухни и мебели, который будет подходить ко всей квартире. Это же правило относится и к цветовой гамме интерьера. Ведь некоторые оттенки цветов плохо сочетаются друг с другом.

Как сделать кухню компактной

Для квартиры-студии важно, чтобы ваша кухня была максимально компактной. Поэтому выбирайте либо небольшое количество шкафов, либо их отсутствие.

Можно уменьшить количество посуды. Выберите то, чем вы давно не пользовались или вообще никогда. Попробуйте отдать ненужные кухонные принадлежности друзьям или продать их. Вам не нужно много мебели на кухне, если вы живете одни в квартире.

Храните вещи правильно: в ящиках, полках на стене или встроенных в стену шкафах. Ненужные вещи можно хранить в кладовой. Также стоит выбирать компактное оборудование, которое будет занимать минимум места.

Фото: commons.wikimedia.org/Joe Mabel (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)