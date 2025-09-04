Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:31

Углы и щели крадут место: как вернуть полезное пространство

Эксперты объяснили, как использовать торцы мебели и дверцы шкафов на кухне

Организация кухни — это всегда баланс между функциональностью и эстетикой. В маленьком пространстве особенно важно задействовать каждый сантиметр, чтобы всё необходимое оставалось под рукой, а интерьер выглядел аккуратно и стильно. Несколько нестандартных решений помогут превратить даже самую компактную кухню в удобное и уютное место.

Расширяем границы гарнитура

Торцы кухонной мебели часто остаются пустыми, но именно они могут стать дополнительной зоной хранения. Достаточно повесить открытые полки или рейлинг с крючками, чтобы разместить специи, крупы в красивых банках, полотенца и кухонные принадлежности. Такой приём не только разгружает шкафы, но и добавляет интерьеру индивидуальности.

Скрытые возможности дверцы шкафа

Внутренняя поверхность дверцы кухонного шкафа — отличное место для скрытого хранения. Здесь можно закрепить узкие полочки или держатели для крышек. Это простое решение избавит от хаоса в шкафах и сократит время на поиск нужной утвари.

Вертикальное хранение в органайзерах

Настенные органайзеры и рейлинги помогают использовать стены максимально эффективно. На крючки можно повесить чашки, на металлические корзины — крышки, специи или столовые приборы. Такой способ не только экономит место, но и позволяет создать стильную композицию из любимой посуды.

Мобильная этажерка — помощник на колёсиках

Даже небольшой зазор между мебелью и стеной можно превратить в полезное пространство, установив туда узкую этажерку на колёсиках. На ней удобно хранить сыпучие продукты, бытовые мелочи или кухонные гаджеты. При необходимости этажерку легко переместить в другую часть кухни.

Компактные полки в углу

Углы кухни редко используются эффективно. Компактные полки на скрытых креплениях помогут задействовать и это пространство. На них удобно хранить специи и соусы, а чтобы интерьер выглядел опрятно, можно использовать одинаковые стильные баночки.

Такие простые, но практичные решения позволяют создать кухню, где каждая вещь имеет своё место, а сама обстановка становится не только функциональной, но и визуально гармоничной.

