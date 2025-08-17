Пять способов хранить сковородки так, чтобы они не мешали и не царапались
Даже на просторной кухне сковородки могут стать головной болью: они громоздкие, с длинными ручками, да ещё и с крышками. Но есть решения, которые помогут сэкономить место и сохранить эстетику.
1. Вертикальные органайзеры
Идеальны для размещения сковородок в шкафу или на открытых полках. Каждая занимает своё место, не царапается и всегда на виду.
2. Рейлинги внутри шкафа
Крючки на рейлинге позволяют подвешивать посуду, защищая её от трещин и сколов. Достаёте нужную сковороду без лишних перекладываний.
3. Горизонтальные органайзеры с разделителями
Похожи на сушилки для посуды, но с широкими секциями. Позволяют хранить сковороды с крышками и предотвращают их скольжение.
4. Рейлинг на фартуке
Подходит для часто используемых сковородок. Добавляет интерьеру стильный штрих и освобождает место в шкафах. Есть варианты крепления без сверления.
5. Выдвижные ящики с разделителями
Скрытое хранение для любителей идеального порядка. Посуда не соприкасается, остаётся целой, а доступ к ней быстрый и удобный.
