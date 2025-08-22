Чистая столешница и всё под рукой: секреты грамотной организации кухни
Всемирно известный шеф Джейми Оливер однажды сказал: "Еда — это не просто топливо для тела, это настроение для души". Но чтобы это настроение не омрачалось, кухня должна быть грамотно организована. Порядок здесь — не про эстетику, а про удобство, здоровье и даже экономию.
Зачем нужен порядок
Когда у каждой вещи есть своё место, готовка превращается в удовольствие. Ножи на магнитной ленте, специи в отдельном ящике, прозрачные контейнеры для круп и соусов — всё это экономит время и силы. Уборка перестаёт быть катастрофой, а ежедневные 10 минут наведения порядка заменяют многочасовое разгребание хаоса.
Советы от экспертов
Генеральный директор Первой мебельной фабрики и президент Ассоциации предприятий мебельной отрасли России Александр Шестаков отмечает:
"Кухни становятся всё меньше, так как лидерами продаж остаются студии и однокомнатные квартиры. Для таких пространств оптимален гарнитур длиной от трёх метров плюс зона под холодильник. Современная фурнитура позволяет организовать хранение максимально эффективно: системы полного выдвижения, push-to-open, подъёмные секции. Это дороже, но комфорт совершенно другого уровня".
Он также подчеркнул, что даже в небольших помещениях можно сэкономить место, если продумать структуру ещё на этапе заказа: модульные системы хранения в зоне фартука разгружают столешницу, а европейская фурнитура, которая до сих пор поставляется в Россию, выдерживает ежедневные нагрузки.
С чего начать организацию
Дизайнер Маргарита Лавренчук, сооснователь бюро FLIPART, уверена:
"Перед тем как планировать систему хранения, важно понять, что действительно нужно держать на кухне. Часто место забирают ненужные вещи: техника, которой никто не пользуется, посуда "на случай”. Начинать нужно с аудита".
По её словам, стоит разделить предметы по частоте использования: то, что всегда под рукой — ближе, то, что редко нужно — в дальних зонах. А уже потом продумывать архитектуру шкафов и ящиков.
Умное использование пространства
- Высота в помощь. Шкафы до потолка — лучший способ хранения редких вещей. Гладкие фасады нейтральных оттенков "растворяют" мебель в интерьере.
- Выдвижные ящики. Они заменяют нижние шкафы и позволяют удобно хранить всё - от посуды до техники, благодаря органайзерам и разделителям.
- Фартук с секретом. За декоративными панелями скрываются ниши для специй, масла и кухонных мелочей. Столешница остаётся чистой, а всё нужное — под рукой.
- Угловые системы. Карусели и выкатные полки превращают "мертвые зоны" в полезные места.
Эстетика и удобство
Арт-директор студии KD Design Илья Козлов говорит:
"Кухня — это не только про еду. Это про ритуалы, заботу и порядок как форму любви к себе. Когда всё на своём месте — наступает покой".
Он отмечает популярные решения: многоуровневые ящики, встроенные органайзеры, узкие пеналы для специй и средств, открытые полки для акцентов в интерьере.
Итог
Порядок на кухне — это не вопрос размера помещения, а грамотной организации. Даже маленькая кухня может стать "умной", если продумать систему хранения так, чтобы каждая вещь была там, где удобно именно вам.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru