Невидимый яд в шкафу и под раковиной: как плесень портит продукты и воздух

Кухня — одно из самых "влажных" помещений в доме, а значит, и самое уязвимое перед плесенью. Постоянное присутствие воды, тепла и органических остатков создаёт идеальные условия для роста грибка. Он может появиться даже в самых неожиданных местах — от слива до подставки для ножей. И если не реагировать вовремя, грибок способен не только испортить интерьер, но и навредить здоровью.

Плесень выделяет споры, которые попадают в воздух, вызывают аллергию, кашель, раздражение слизистых и ослабляют иммунитет. Поэтому бороться с ней нужно сразу, как только замечены первые следы.

1. Вокруг раковины и сливное отверстие — зона повышенной влажности

Это первое место, где стоит искать плесень.

Чёрный налёт часто прячется между столешницей и краем раковины, где после мытья посуды застаивается вода. Ещё одно проблемное место — сливное отверстие, особенно если оно давно не очищалось.

Как действовать:

Раз в неделю очищайте слив смесью соды и уксуса (1:1). После реакции промойте кипятком.

Обрабатывайте зону вокруг мойки дезинфицирующими средствами — подойдёт раствор хлорки или уксус.

После уборки насухо вытирайте поверхность.

Совет: установите силиконовый уплотнитель между мойкой и столешницей — он предотвратит скопление влаги.

2. Холодильник: невидимые колонии на стенках и в контейнерах

Даже холодильник, символ чистоты и холода, может стать рассадником плесени.

Причины:

испорченные продукты, которые лежат слишком долго;

повышенная влажность из-за неплотно закрытой дверцы;

засор в дренажной системе;

уплотнительная резинка, где скапливается конденсат.

Что делать:

Раз в месяц полностью размораживайте холодильник. Мойте стенки и контейнеры раствором уксуса или лимонной кислоты. Проверяйте уплотнители и при необходимости меняйте. Храните овощи в бумажных пакетах — они впитывают лишнюю влагу.

Лайфхак: поставьте внутрь открытую банку с пищевой содой — она поглощает запахи и влагу.

3. Швы между плитками — скрытое убежище грибка

Кафель на кухне постоянно контактирует с паром и водой. Даже если плитка выглядит чистой, швы могут темнеть — это признак появления грибка.

Влага, жир и микротрещины становятся идеальной средой для его развития.

Профилактика:

Раз в месяц очищайте швы смесью соды и перекиси водорода.

Если затирка потемнела, обработайте её антисептиком или замените на герметичную силиконовую.

Используйте вытяжку и держите окна открытыми при готовке — это снижает влажность.

Совет: матовая плитка с грубой поверхностью накапливает грязь быстрее — выбирайте глянцевую с защитной эмалью.

4. Подставка для ножей — неожиданный источник спор

Обычно о ней вспоминают в последнюю очередь, но именно подставка часто становится настоящим инкубатором для грибка.

Мелкие остатки влаги с ножей попадают внутрь, а при редкой чистке образуется благоприятная среда для плесени и бактерий.

Как предотвратить:

Всегда вытирайте ножи насухо перед тем, как убрать.

Раз в две недели промывайте подставку раствором соды или уксуса и тщательно сушите.

При покупке выбирайте модели из нержавеющей стали или пластика, а не из дерева — они менее подвержены заражению.

Совет: можно заменить подставку на магнитную рейку — она исключает контакт лезвий с влагой.

5. Шкафы с посудой и продуктами — проверяйте регулярно

Если посуда ставится в шкаф влажной, а дверцы плохо закрываются, внутри образуется застойный воздух и появляется затхлый запах. В таких условиях грибок распространяется по стенкам и углам.

Как предотвратить:

Держите дверцы шкафа открытыми на 15-20 минут после уборки.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты.

Используйте осушающие мешочки с силикогелем или рисом.

Протирайте полки раствором уксуса каждые 2-3 недели.

Совет: не храните в закрытых шкафах продукты без упаковки — мука, крупы и орехи быстро впитывают влагу и портятся.

Таблица: где искать плесень и как её устранить