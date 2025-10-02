Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современный интерьер
Современный интерьер
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:22

Два стиля, одна катастрофа: почему кухня и гостиная не подружились

Специалисты указали на риски слабой вентиляции и захламлённости в открытой планировке

Совмещение кухни и гостиной сегодня стало одним из самых популярных решений в квартирах и домах. Такая планировка делает пространство светлее, просторнее и удобнее для общения всей семьи. Но чтобы открытая зона действительно радовала, важно избегать ошибок, которые способны превратить современный интерьер в хаотичное и неудобное помещение.

Ошибка №1. Отсутствие зонирования

Просто убрать стену недостаточно. Если не разграничить зоны, кухня и гостиная превращаются в единое размытое пространство.

Альтернатива: использовать мебель как разделитель — диван, поставленный спинкой к кухне, или стеллаж, играющий роль перегородки. Дополнительно помогут разные напольные покрытия (например, плитка в кухне и паркет в гостиной) и грамотно подобранное освещение.

Ошибка №2. Непродуманное освещение

Одна люстра на потолке не справится с задачей освещения большого помещения.

Альтернатива: многоуровневая система. Кухонная зона требует яркого направленного света над рабочей поверхностью, а гостиная — мягкого рассеянного, дополненного бра, торшерами или настольными лампами. Это позволит менять атмосферу в зависимости от ситуации.

Ошибка №3. Несовместимость стилей

Кухня в стиле хай-тек рядом с гостиной в классике выглядит чужеродно и создаёт диссонанс.

Альтернатива: придерживаться единой концепции или хотя бы общей палитры. Несколько перекликающихся деталей — одинаковый декор, повторяющиеся материалы или цветовые акценты — помогут объединить пространство.

Ошибка №4. Слабая вентиляция

Без вытяжки кухня быстро "захватывает" гостиную: запахи пищи пропитывают мебель и текстиль.

Альтернатива: мощная вытяжка с выводом воздуха наружу. Рециркуляционные модели очищают хуже, поэтому лучше выбирать устройства с достаточной производительностью, соответствующей площади комнаты. Это избавит от неприятных запахов и упростит уход за интерьером.

Ошибка №5. Захламленность

Открытая планировка требует порядка. Лишние предметы на виду создают ощущение хаоса и визуальный шум.

Альтернатива: использовать скрытые системы хранения, прятать редко используемые вещи за фасадами шкафов или в кладовой. Минимализм в мебели и светлые тона отделки помогут сохранить простор и лёгкость.

Сравнение: кухня-гостиная с ошибками и без них

Вариант Как выглядит Насколько удобно
С ошибками Невнятное пространство, разные стили, запахи, темнота Дискомфорт, хаос
С грамотным подходом Просторная, светлая зона, стильная и функциональная Уют и порядок

Советы шаг за шагом: как грамотно объединить зоны

  1. Продумайте планировку до мелочей: где будет стоять диван, обеденный стол, шкафы.

  2. Заранее определите зоны и подчеркните их мебелью или отделкой.

  3. Подберите систему освещения: общий свет + локальная подсветка.

  4. Установите мощную вытяжку, чтобы избавиться от запахов.

  5. Минимизируйте декор и используйте скрытые системы хранения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Нет зонирования → пространство теряет логику → альтернатива: мебель, освещение, покрытия.

  • Одна люстра → тёмные углы, неудобство → альтернатива: многоуровневый свет.

  • Разные стили → интерьер выглядит разрозненным → альтернатива: единая концепция.

  • Слабая вытяжка → запахи и грязь на мебели → альтернатива: вытяжка с воздуховодом.

  • Много вещей на виду → ощущение захламлённости → альтернатива: шкафы с фасадами и кладовая.

А что если прихожая совмещена с кухней-гостиной?

В таком случае зонирование становится ещё важнее. Можно выделить входную зону напольным покрытием или освещением, а также предусмотреть компактную мебель для хранения обуви и одежды, чтобы поддерживать порядок.

FAQ

Какой стиль лучше выбрать для кухни-гостиной?
Любой, но важно придерживаться единой концепции или цветовой гаммы.

Можно ли обойтись без вытяжки?
Нет, иначе запахи будут проникать во все комнаты.

Как визуально разделить зоны без перегородок?
С помощью мебели, освещения, ковров или напольных покрытий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Консервную банку можно открыть ложкой, ножом или о бетон за 1–2 минуты вчера в 18:50

Остались один на один с консервой? Вот как победить её без жертв и аптечки

Что делать, если под рукой банка консервов, но нет открывалки? Секреты простых способов с обычными предметами помогут выбраться из ситуации.

Читать полностью » Поддон аэрогриля очищают уксусом, содой или таблеткой для посудомойки вчера в 17:47

Поддон не отмывается? Не торопитесь с химией — вот что делает сода, если знать один трюк

Простые и действенные способы очистки поддона аэрогриля: от старых домашних методов до современных решений — выбирайте подходящий вариант.

Читать полностью » Обновление мини-жалюзи стоит 500–1500 рублей: замена шнуров и кронштейнов вчера в 16:42

Жалюзи, которые уже всем надоели, вдруг стали стильным декором — всего за вечер

Простые способы обновить мини-жалюзи без лишних затрат: от реставрации шнуров до креативного декора, который подчеркнёт стиль любой комнаты.

Читать полностью » LED-лампы, складная сушилка и полки помогают сделать прачечную удобнее — эксперты вчера в 15:36

Прачечная, о которой не мечтает никто — а зря: вот как превратить её в самую уютную комнату дома

Недорогие лайфхаки помогут превратить обычную прачечную в удобное и стильное пространство. Узнайте, какие простые шаги изменят комнату.

Читать полностью » Туалетный столик в интерьере: выбираем идеальную модель для спальни вчера в 14:33

Туалетный столик: уголок уюта, который превращает рутину в ритуал

Туалетный столик — это уголок уюта и стиля. Узнайте, как выбрать модель для спальни, прихожей или гардеробной и на что обратить внимание.

Читать полностью » Кресла-мешки: плюсы, минусы и советы по выбору идеальной модели вчера в 13:35

Кресло-мешок: облако в доме, которое подстраивается под вас

Кресла-мешки — универсальная мебель для отдыха и уюта. Узнайте, какие формы бывают, их плюсы и минусы, и как выбрать лучший вариант.

Читать полностью » Рабочий кабинет в квартире: компактные решения для рабочего пространства вчера в 12:30

Как обустроить кабинет в квартире: 5 решений, которые экономят пространство

Рабочий кабинет может быть и уютным, и функциональным. Узнайте, как оформить пространство для продуктивности и стиля.

Читать полностью » Клинкерная плитка или обои: лучшие решения для имитации кирпичной стены вчера в 11:27

Кирпичная стена в интерьере: от лофта до прованса - один приём, сотни эффектов

Кирпичная стена меняет атмосферу любого интерьера. Узнайте, какие материалы выбрать и как правильно их использовать в дизайне.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Упражнения на пресс, ноги и плечевой пояс улучшают осанку и снижают нагрузку на спину
Садоводство

Эксперты: в засуху обрезка деревьев и кустарников ослабляет растения
Красота и здоровье

Гериатр Юрий Миронов: молодость сегодня можно продлить до 40–45 лет
Садоводство

Облепиха требует посадки мужских и женских деревьев рядом — подчеркнули агрономы
Культура и шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали иск о клевете против Рэя Джея
Авто и мото

Автоэксперт оценил стоимость, долговечность и влияние на глаза галогенных и LED фар
Еда

Тёплый салат с перцем готовится всего за 20 минут
Еда

Салат с языком и огурцом получается питательным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet