Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кухня
кухня
© https://commons.wikimedia.org by XanderL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:32

Тёплый против холодного: какой свет выбрать для кухни

Цветовая температура на кухне: тёплый или холодный свет

Свет на кухне — это не просто лампочка над столом. От его цветовой температуры зависит и настроение, и удобство готовки, и то, как выглядит еда на тарелке. Я однажды заменил лампы "наугад" — и понял, насколько разным может быть пространство.

Тёплый свет: уют и спокойствие

Лампочки с температурой 2700-3000 К создают мягкую атмосферу. В таком освещении кухня становится тёплой и домашней, а ужины уютными. Тёплый свет хорошо подходит для обеденной зоны и вечеров, когда хочется расслабиться.

Холодный свет: рабочее настроение

Лампы 4000-5000 К дают яркий и чистый поток. Он удобен для готовки: продукты хорошо видны, оттенки выглядят чётко, а резать или жарить становится легче. Но есть минус — в таком свете кухня иногда напоминает офис или столовую.

Лучшее решение — сочетание

На практике идеален "гибрид": общий свет можно сделать нейтральным или чуть холодным, чтобы готовить было удобно. А в зоне обеда лучше оставить тёплый — он делает еду аппетитнее и поддерживает ощущение уюта.

Мой опыт

Я сначала поставил холодные лампы во всей кухне. Готовить стало удобнее, но ужинать — неприятно: блюда выглядели бледными. После установки подшкафной холодной подсветки и тёплой люстры над столом кухня изменилась. Теперь готовить легко, а есть — приятно.

Итог

Выбирать между тёплым и холодным светом на кухне не нужно — лучше их комбинировать. Тогда освещение будет и практичным, и уютным, подстраиваясь под разные сценарии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Heat It: устройство для снятия зуда от укусов комаров подключается к смартфону вчера в 23:23

Комары не дают спать? Новый гаджет решает проблему мгновенно

Устали от комаров и зуда? Узнайте о мини-гаджете Heat It, который использует тепло для мгновенного облегчения.

Читать полностью » Пакет с водой и монетами дезориентирует мух и комаров — проверенный домашний способ вчера в 22:17

Мухи и комары бегут: пакет с водой и монетами работает лучше химии

Устали от насекомых? Узнайте, как простой пакет с монетами и лимоном поможет избавиться от мух и комаров без химии.

Читать полностью » Смесь уксуса, соды и лимона назвали универсальным средством для уборки дома вчера в 21:08

Один неверный шаг с химией — и страдает здоровье: натуральный аналог решает проблему

Узнайте, как сделать мощное и безопасное средство для уборки, используя уксус, соду и лимон. Простой рецепт, эффективное применение и важные советы.

Читать полностью » The Spruce: минимализм на кухне достигается отказом от лишних предметов на виду вчера в 20:47

Кухня теряет стиль за секунды: эти привычки превращают её в склад

Узнайте, как освободить пространство на кухне, убрав 5 ненужных предметов и создавая уют с помощью простых советов.

Читать полностью » Почему запах из холодильника может быть опасен — объясняет клеточный биолог вчера в 19:41

Запах из холодильника может убить: учёные предупреждают об опасных грибках

Не каждый неприятный запах из холодильника безобиден — иногда это сигнал об опасных грибках, которые могут нанести серьёзный вред печени и привести к тяжелым последствиям.

Читать полностью » Сколько стоит дезинсекция квартиры и как выбрать надёжную службу — советы эксперта вчера в 18:21

Травля ради экономии оборачивается новыми поколениями тараканов

Дезинсекция стоит от 5 до 100 тысяч рублей. Почему травить насекомых самому опасно, как подготовить квартиру и что делают профессионалы.

Читать полностью » Как правильно расхламить дом: пошаговая инструкция и ошибки, которых нужно избегать вчера в 14:34

Расхламление на 100%: как не жалеть о решении избавиться от старого хлама

Узнайте, как правильно расхламить дом, избавившись от ненужных вещей, и какие ошибки избежать. Простой и осознанный подход к порядку поможет не только освободить пространство, но и очистить мысли.

Читать полностью » Проверенные способы убрать воск с одежды, мебели и пола — рекомендации специалистов вчера в 17:15

Романтический ужин превращается в уборку: что делать с воском от свечей

Капли воска от свечи могут попасть на одежду, ковер или мебель. Узнайте, как правильно удалить воск с разных поверхностей и не повредить материал.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Домашний лимон: как вырастить дерево из косточки – советы и рекомендации
Красота и здоровье

Молекулярный биолог Дробышева предупреждает: детские шампуни провоцируют выпадение волос у взрослых
Дом

Как правильно организовать освещение в ванной комнате
Наука и технологии

Роботы исследуют лунные вулканические туннели: главная цель миссии
Спорт и фитнес

Джейк Харкофф, специалист по силовой подготовке, назвал 5 способов сделать тренировку короче и результативнее
Садоводство

Садоводы используют уксус и почвопокровные растения против ежевики
Авто и мото

Минтранс: с осени 2025 года вводятся новые правила проверки водителей на алкоголь и наркотики
Авто и мото

"Автостат": Toyota сохранила лидерство среди глобальных автобрендов в России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru