Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кухонные розетки и техника
Кухонные розетки и техника
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:30

Необходимая подсветка на хуйне: что делает готовку комфортной и красивой

Как правильно организовать освещение на кухне: личный опыт

Я понял, что кухня — это не только про мебель и технику. Даже с новой плитой и красивыми фасадами готовка оставалась неудобной. Всё из-за света: одна люстра по центру создавала тени, а столешница всегда была "в полумраке".

Как должно быть

Правильное освещение кухни — это всегда несколько уровней. Общий свет на потолке даёт базовое освещение. Подсветка рабочей зоны под шкафами — самая важная деталь: линзованные ленты или линейки равномерно освещают столешницу. И отдельный свет для обеденной зоны, чтобы трапезы были уютными и не зависели от основного света.

Ошибка и её последствия

Одна центральная люстра кажется достаточной, но на деле она только мешает. Тень от головы падает на доску, при нарезке приходится щуриться. Глянцевые фасады бликуют, глаза устают, а еда на фотографиях выглядит серой и невкусной.

Мой опыт

Я установил простую подшкафную подсветку с тёплым белым светом. Эффект оказался неожиданным: готовить стало легче и приятнее, даже вечером кухня теперь не утомляет глаза. А фото блюд наконец перестали быть "плоскими" и блеклыми — свет сделал их живыми.

Итог

Кухня без слоёного освещения — это всегда компромисс. Добавив подсветку и разделив зоны, можно не только сделать процесс готовки комфортнее, но и превратить кухню в действительно уютное место.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пакет с водой и монетами дезориентирует мух и комаров — проверенный домашний способ вчера в 22:17

Мухи и комары бегут: пакет с водой и монетами работает лучше химии

Устали от насекомых? Узнайте, как простой пакет с монетами и лимоном поможет избавиться от мух и комаров без химии.

Читать полностью » Смесь уксуса, соды и лимона назвали универсальным средством для уборки дома вчера в 21:08

Один неверный шаг с химией — и страдает здоровье: натуральный аналог решает проблему

Узнайте, как сделать мощное и безопасное средство для уборки, используя уксус, соду и лимон. Простой рецепт, эффективное применение и важные советы.

Читать полностью » The Spruce: минимализм на кухне достигается отказом от лишних предметов на виду вчера в 20:47

Кухня теряет стиль за секунды: эти привычки превращают её в склад

Узнайте, как освободить пространство на кухне, убрав 5 ненужных предметов и создавая уют с помощью простых советов.

Читать полностью » Почему запах из холодильника может быть опасен — объясняет клеточный биолог вчера в 19:41

Запах из холодильника может убить: учёные предупреждают об опасных грибках

Не каждый неприятный запах из холодильника безобиден — иногда это сигнал об опасных грибках, которые могут нанести серьёзный вред печени и привести к тяжелым последствиям.

Читать полностью » Сколько стоит дезинсекция квартиры и как выбрать надёжную службу — советы эксперта вчера в 18:21

Травля ради экономии оборачивается новыми поколениями тараканов

Дезинсекция стоит от 5 до 100 тысяч рублей. Почему травить насекомых самому опасно, как подготовить квартиру и что делают профессионалы.

Читать полностью » Как правильно расхламить дом: пошаговая инструкция и ошибки, которых нужно избегать вчера в 14:34

Расхламление на 100%: как не жалеть о решении избавиться от старого хлама

Узнайте, как правильно расхламить дом, избавившись от ненужных вещей, и какие ошибки избежать. Простой и осознанный подход к порядку поможет не только освободить пространство, но и очистить мысли.

Читать полностью » Проверенные способы убрать воск с одежды, мебели и пола — рекомендации специалистов вчера в 17:15

Романтический ужин превращается в уборку: что делать с воском от свечей

Капли воска от свечи могут попасть на одежду, ковер или мебель. Узнайте, как правильно удалить воск с разных поверхностей и не повредить материал.

Читать полностью » Опасность подделок бытовой химии: как защитить себя от аллергий и повреждений вчера в 17:27

Рынок бытовой химии в России переполнен подделками: как защитить себя от скрытых угроз

На рынке бытовой химии растёт доля подделок — эксперты предупреждают об опасных составах и неправильном применении средств. Как не навредить себе — в материале.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить сырные палочки из слоеного теста за 25 минут
ДФО

Штормовое предупреждение в Приморском крае 25 августа: подробности
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Лида Малек: bent knee fallout улучшает стабильность таза и укрепляет поперечную мышцу живота
Красота и здоровье

Врач-нарколог Фаворский предупреждает: слабоалкогольные напитки опаснее, чем кажутся
Садоводство

Конденсат в теплице: почему это опасно для растений и как с этим бороться
Авто и мото

Webasto в России: зачем нужен подогреватель двигателя зимой
Наука и технологии

75 миллионов лет: удивительная находка в Парке динозавров раскрывает секреты эволюции
Садоводство

Почему ваши агапантусы не цветут: три ключевых причины и решения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru