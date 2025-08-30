Тайна тканей: как выбрать шторы для практичной кухни
На кухне текстиль испытывает особую нагрузку: запахи еды, влага, перепады температуры и брызги жира. Поэтому при выборе ткани главное — не только внешний вид, но и её практичность.
Ткани, которые хорошо подходят
1. Полиэстер
Идеален для кухни: не впитывает запахи, быстро сохнет, легко стирается. Современные варианты выглядят как натуральные и не теряют цвет после многократных стирок.
2. Микрофибра
Плотная ткань, которая мало впитывает грязь и не собирает пыль. Отличный вариант для римских или рулонных штор.
3. Смесовые ткани (хлопок + полиэстер)
Сочетают уют натуральных волокон и практичность синтетики. Такие шторы дышат, но при этом не так сильно впитывают запахи, как чистый хлопок.
4. Лен с пропиткой
Натуральный материал, но в обработанном виде становится более устойчивым к пятнам. Подходит для любителей экологичных решений.
5. Блэкаут и специальные пропитки
Ткани с защитой от выгорания и влаги подходят для кухни, где много солнца. Они легко моются и долго сохраняют внешний вид.
Чего стоит избегать
Чистый хлопок и лён без пропитки: быстро впитывают жир и запахи, требуют частой стирки.
Бархат, велюр и другие "тяжёлые" ткани: собирают пыль и теряют форму в условиях кухни.
Уход за кухонными шторами
- Стирать чаще, чем в других комнатах: каждые 2-3 месяца.
- Использовать деликатный режим и минимум порошка.
- Лёгкие ткани сушить сразу на карнизе, чтобы избежать заломов.
- Пылесосить шторы раз в неделю, чтобы не допускать накопления пыли и жира.
Практичность в первую очередь
Кухонные шторы должны выдерживать ежедневные испытания. При выборе ткани лучше ориентироваться на простоту ухода и устойчивость к запахам. Это обеспечит и уют, и чистоту без лишних усилий.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru