Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кухонные шторы
Кухонные шторы
© commons.wikimedia. org by Ctjf83 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:52

Тайна тканей: как выбрать шторы для практичной кухни

Лучшие ткани для кухонных штор: практичность и уход

На кухне текстиль испытывает особую нагрузку: запахи еды, влага, перепады температуры и брызги жира. Поэтому при выборе ткани главное — не только внешний вид, но и её практичность.

Ткани, которые хорошо подходят

1. Полиэстер
Идеален для кухни: не впитывает запахи, быстро сохнет, легко стирается. Современные варианты выглядят как натуральные и не теряют цвет после многократных стирок.

2. Микрофибра
Плотная ткань, которая мало впитывает грязь и не собирает пыль. Отличный вариант для римских или рулонных штор.

3. Смесовые ткани (хлопок + полиэстер)
Сочетают уют натуральных волокон и практичность синтетики. Такие шторы дышат, но при этом не так сильно впитывают запахи, как чистый хлопок.

4. Лен с пропиткой
Натуральный материал, но в обработанном виде становится более устойчивым к пятнам. Подходит для любителей экологичных решений.

5. Блэкаут и специальные пропитки
Ткани с защитой от выгорания и влаги подходят для кухни, где много солнца. Они легко моются и долго сохраняют внешний вид.

Чего стоит избегать

Чистый хлопок и лён без пропитки: быстро впитывают жир и запахи, требуют частой стирки.

Бархат, велюр и другие "тяжёлые" ткани: собирают пыль и теряют форму в условиях кухни.

Уход за кухонными шторами

  • Стирать чаще, чем в других комнатах: каждые 2-3 месяца.
  • Использовать деликатный режим и минимум порошка.
  • Лёгкие ткани сушить сразу на карнизе, чтобы избежать заломов.
  • Пылесосить шторы раз в неделю, чтобы не допускать накопления пыли и жира.

Практичность в первую очередь

Кухонные шторы должны выдерживать ежедневные испытания. При выборе ткани лучше ориентироваться на простоту ухода и устойчивость к запахам. Это обеспечит и уют, и чистоту без лишних усилий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На что обратить внимание при создании интерьера для ребёнка сегодня в 10:10

Топ ошибок, которые мешают ребёнку чувствовать себя комфортно в детской

Детская должна быть безопасной и удобной, но родители часто совершают ошибки. Разбираем, что портит интерьер и мешает комфорту ребёнка.

Читать полностью » Способы отстирать жёлтые пятна на белом постельном белье сегодня в 9:55

Тайна белоснежной постели: как убрать жёлтые пятна

Белое постельное бельё со временем покрывается жёлтыми пятнами. Но простые домашние средства помогают вернуть ему свежесть и чистоту.

Читать полностью » Чем грозит стирка штор без специального мешка сегодня в 9:40

Заломы и дыры: что случится с вашими шторами без мешка для стирки

Стирка штор без мешка кажется мелочью, но может стоить ткани формы и прочности. Рассказываем, чем грозит отсутствие защиты при уходе.

Читать полностью » Лучшие цвета для детской комнаты: психология оттенков сегодня в 9:12

Как цвет стен влияет на сон и настроение ребёнка

Цвета в детской влияют на настроение, сон и развитие ребёнка. Разбираем, какие оттенки помогают создать гармоничное и уютное пространство.

Читать полностью » Как правильно хранить бельё, чтобы оно не теряло свежесть сегодня в 8:53

Ошибки в хранении, из-за которой бельё пахнет затхлостью

Даже после правильной стирки бельё может потерять свежесть. Всё решает хранение: от выбора места до маленьких хитростей с ароматизацией.

Читать полностью » Сушка штор: правила для сохранения длины и формы сегодня в 8:38

Сушка без сюрпризов: ошибка, из-за которой шторы становятся короче

Шторы могут сесть или помяться при неправильной сушке. Рассказываем, как правильно сушить разные ткани, чтобы сохранить длину и форму.

Читать полностью » Как выбрать парфюм для белья: ароматы для сна и бодрости сегодня в 7:50

Тайна ароматного белья: что помогает лучше спать

Парфюм для белья делает постель свежей и уютной. Но одни ароматы помогают расслабиться и уснуть, а другие — дарят бодрость. Как выбрать правильно?

Читать полностью » Усадка штор: возможно ли вернуть прежний размер сегодня в 7:36

Усадка после стирки: можно ли обойтись без покупки новых штор

После стирки шторы могут дать усадку и стать короче. Можно ли вернуть им длину или хотя бы замаскировать проблему? Разбираем рабочие варианты.

Читать полностью »

Новости
Дом

Запахи дома, которые помогают справляться со стрессом
Авто и мото

Удаление битума с автомобиля: какие средства использовать, а от каких лучше отказаться
Садоводство

Осенью в Татарстане жители выбирают морозоустойчивую подсветку для садов
Красота и здоровье

Врач Ольга Чиркова рассказала о пользе морской капусты для здоровья
Авто и мото

Автоэксперты назвали главные способы снизить расход топлива без затрат
Дом

Постельное бельё для аллергиков: советы по выбору
Наука и технологии

Веретенообразная извилина раскрывает секрет: как мозг отличает реальность от вымысла
Красота и здоровье

Какие роллы выбрать, чтобы не поправиться: советы диетолога Румянцевой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru