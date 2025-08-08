Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кухня
Кухня
© freepik.com by kjpargeter is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:38

Идеальная столешница не существует: я проверил 4 материала

Что случилось с моей столешницей через год — и почему я жалею

Первую столешницу я выбирал по цвету. Вторую — по цене. Третью — с мыслью: "наконец-то как у людей". Четвёртую — уже с тяжёлым сердцем, с рулеткой, образцами, и множеством "а что если". В этом тексте — только личный опыт: как ведут себя разные столешницы спустя месяцы готовки, воды, ножей и жизни.

ДСП с пластиковым покрытием — не так плохо

Это был мой первый опыт: простая столешница из ДСП с ламинированной плёнкой под бетон. Я знал, что боится влаги и ножей, поэтому старался беречь. Полгода — всё отлично. Через год — первые вздутия у мойки и сколы от кастрюли. Через полтора года — следы от чая, порезы, плёнка чуть отходит по краям. Но при этом: дешёвая, легко меняется, визуально долго оставалась симпатичной. Идеально для съёмного жилья или ремонта "на пару лет".

Искусственный камень — красиво, но не навсегда

Когда я поставил столешницу из искусственного акрилового камня (не кварц!), кухня преобразилась. Гладкая, матовая, с интегрированной мойкой — просто мечта. Пока не начали появляться царапины. Сначала — от банок, потом от ножа, потом от кофемолки с резиновой ножкой. Через год — в тёплом свете на ней всё видно. И ещё: однажды я поставил на неё горячую кастрюлю. Кастрюля осталась, а след — тоже.

Приятно, что всё это можно заполировать — но нужно искать мастера. Сам не справишься. Зато моется прекрасно, пятна не впитывает, смотрится дорого. Если аккуратны — будет радовать. Если "живёте на кухне" — ждите следов.

Кварцевый агломерат — бронированная плита

Третий вариант — кварцевый камень. Идеально ровный, тяжёлый, холодный. Никаких пор, никаких сколов, ноль царапин. Я буквально резал хлеб без доски — и ничего. На горячее — реагирует с трудом: выдержал горячую сковороду и кастрюлю без проблем.

Минусы? Один — цена. И второй — вес. Установка была мучительной: 2 взрослых, 3 часа и постоянный страх повредить. Но результат стоит того, если вы хотите "поставил и забыл". Особенно в зоне готовки и мойки.

Нержавейка: неожиданно круто, но на любителя

Был у меня опыт и с профессиональной нержавейкой. Я не думал, что это когда-нибудь скажу — но это был кайф. Легко мыть, не боится ни воды, ни ножа, ни кастрюль. Да, на ней остаются отпечатки и царапины, и она шумная. Но ощущение, что ты на кухне в ресторане, — непередаваемое. Особенно если в сочетании с минималистичным стилем.

Мой выбор — теперь осознанный

Сейчас на своей кухне я снова поставил столешницу из ДСП. Но только в обеденной зоне — там, где максимум чашка чая и ноутбук. А у мойки и плиты — кварцевый агломерат. И это оказалось лучшим компромиссом. Красиво, функционально, износостойко.

Раньше я думал, что столешница — просто доска сверху. Теперь понимаю, что она — лицо кухни и рабочая поверхность всей жизни. А значит, экономить тут не всегда разумно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как отмыть жёлтый налёт в унитазе: работает ли сода, уксус и бытовая химия вчера в 23:21

Жёлтый налет в унитазе исчезнет навсегда: гениальный трюк удивит

Желтый налет в унитазе? Узнайте о причинах его появления и способах эффективной борьбы как с помощью народных средств, так и бытовой химии.

Читать полностью » Как почистить ковер отбеливателем: пошаговая инструкция и важные предостережения вчера в 21:23

Пятна исчезнут на глазах: секретный ингредиент из вашей ванной преобразит ковёр

Удаляем пятна с ковра простым и доступным способом. Используйте обычный отбеливатель с пометкой "стирка" и немного воды.

Читать полностью » Как найти и уничтожить гнездо тараканов в квартире вчера в 21:45

Мусор вынесли, плиту отмыли — а тараканы всё равно лезут: что вы забыли учесть

Заметили таракана? Не хватайтесь за тапок. Сначала узнайте, где они прячутся и как бороться с тараканьим логовом.

Читать полностью » Эффективная стирка: преимущества и недостатки добавления порошка в барабан вчера в 20:38

Хватит сыпать в лоток: 3 причины начать стирать с порошком в барабане — результат удивит

Узнайте, почему опытные хозяйки кладут стиральный порошок прямо в барабан стиральной машины. Плюсы и минусы метода, экономия моющего средства и чистый лоток.

Читать полностью » Идеи для французского интерьера: как добавить уют и стиль без копирования чужих решений вчера в 19:08

Стильные француженки не следуют трендам: почему вам не нужно копировать чужие интерьеры

Как у француженок всё идеально, но так легко? 5 секретов, которые помогут создать уютный и стильный интерьер, не тратя лишних денег.

Читать полностью » Как оформить дачу в стиле Тосканы: 5 недорогих идей для создания уюта и гармонии вчера в 18:02

Итальянская дача: как создать атмосферу отдыха с минимальными затратами

Создайте атмосферу итальянской дачи без больших затрат! Узнайте, как оформить ваш дом и сад в духе Тосканы с минимальными расходами.

Читать полностью » Осень — время уборки: как навести порядок в шкафах, кухне и ванной вчера в 17:53

Осень пришла, а беспорядок остался: как не потеряться в куче вещей и заготовок

Хотите встретить осень без хлама? Следуйте простым шагам расхламления для вашего дома, чтобы создать уют и порядок!

Читать полностью » 10 простых правил для поддержания порядка и уюта в вашем доме вчера в 16:45

Ваша квартира в порядке за 10 шагов: что вам нужно сделать прямо сейчас

Узнайте 10 простых правил, которые помогут вам избавиться от беспорядка и создать гармонию в доме. Поддержите порядок и наслаждайтесь чистотой каждый день!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

В Твери проведена сложная операция при разрыве пищевода у 71-летнего пациента
Спорт и фитнес

Что нельзя делать после татуировки: спорт, бассейн, загар — данные от тренера и Mayo Clinic
Наука и технологии

Приматы появились в холоде: сенсационное открытие ученых
Авто и мото

Российская партия "Зелёные" предложила бесплатную зарядку электромобилей на три года
Садоводство

Я забыл про лейку и фитофтору: вот как теперь работают мои томаты
Дом

Почему я больше не вернусь к накладной мойке - но и врезную выбрал с трудом
Красота и здоровье

Жарка на высоких температурах: эксперт назвал 2 масла, идеально подходящих
Еда

Как приготовить плов с курицей: советы по выбору риса и специй
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru