Как за один день превратить хаотичную кухню в удобное пространство

Кухня — самое используемое место в доме, поэтому беспорядок здесь накапливается быстрее всего. Чтобы навести порядок, важно действовать не хаотично, а по шагам.

Шаг 1. Освободите рабочие поверхности

Уберите всё лишнее со столешниц: продукты, упаковки, случайные предметы. На поверхности должны остаться только приборы, которыми вы пользуетесь каждый день.

Шаг 2. Сортировка вещей

Разберите шкафы и ящики. Сложите отдельно:

продукты с истёкшим сроком,

посуду, которой вы не пользуетесь,

предметы, которые стоит хранить в других комнатах.

Шаг 3. Организация хранения

Продукты и посуду удобно хранить в контейнерах и корзинках с подписями. Зональное хранение облегчает готовку: специи — рядом с плитой, крупы — рядом с рабочей поверхностью, средства для уборки — под раковиной.

Шаг 4. Уборка холодильника

Протрите полки, промойте лотки, проверьте сроки годности. Для предотвращения запахов используйте контейнеры с крышками и соду в открытой баночке.

Шаг 5. Техника и мелкие приборы

Протрите плиту, микроволновку, чайник, тостер. Не забудьте про ручки шкафов и выключатели — на них скапливается больше всего жира и пыли.

Шаг 6. Поддерживайте результат

Главный секрет порядка — регулярность. Раз в неделю тратьте 10-15 минут на мелкую уборку: протрите поверхности, разберите холодильник, сложите посуду по местам.

Итог

Навести порядок на кухне — это не одноразовое усилие, а система. Следуя шагам, вы создадите удобное пространство, где готовить будет быстрее и приятнее.