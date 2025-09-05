Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Разные виды кухонных стеновых панелей
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:13

Как вернуть чистоту кухонному фартуку без химии

Лимон, сода и пар помогут удалить жир с кухонного фартука

Кухонный фартук ежедневно подвергается серьёзным испытаниям: брызги жира, капли соуса и следы от готовки оседают на плитке и в швах. Со временем это не только портит внешний вид, но и создаёт благоприятную среду для бактерий. Вернуть чистоту настенному покрытию можно без агрессивной химии — достаточно простых и безопасных средств, которые есть почти в каждом доме.

Мыльный раствор с содой

Большинство загрязнений имеют жировую основу, поэтому первое средство — обычный гель для мытья посуды. Для усиления эффекта в него добавляют пищевую соду в пропорции 2:1. Сода действует как мягкий абразив, удаляя застарелые пятна. Смесь наносят губкой или тряпкой на поверхность, круговыми движениями обрабатывают плитку и оставляют на 5-10 минут. Затем всё смывают тёплой водой и протирают насухо.

Лимонный сок

Кислота, содержащаяся в лимоне, хорошо растворяет жир и налёт. Нужно смешать сок половины лимона со 100 мл тёплой воды, перелить в пульверизатор и распылить на загрязнения. Через 20 минут обработанные места протирают мягкой щёткой, а затем удаляют остатки раствора влажной тряпкой. Такой способ освежает поверхность и оставляет лёгкий цитрусовый аромат.

Меламиновая губка

Её часто называют "ластиком для грязи". Смоченная водой меламиновая губка легко справляется не только с плиткой, но и с межплиточными швами, где обычно скапливается наибольшее количество грязи. Движения должны быть аккуратными, чтобы не повредить покрытие. После очистки фартук стоит протереть влажной тряпкой и вытереть насухо.

Очистка паром

Пароочиститель или даже отпариватель для одежды помогает удалить самые стойкие загрязнения. Горячий пар растворяет жир, убивает бактерии и не требует применения химии. После обработки поверхность протирают мягкой тряпкой, убирая остатки грязи. Этот способ особенно полезен для удаления следов пригоревшей пищи.

Итог

Поддерживать кухонный фартук в чистоте можно без дорогих средств. Достаточно регулярно пользоваться простыми домашними методами — тогда плитка и швы будут не только выглядеть аккуратно, но и оставаться безопасными для здоровья.

