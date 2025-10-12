Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современный интерьер квартиры
Современный интерьер квартиры
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:00

Классика, лофт или минимализм: найдите свой стиль уютной кухни-гостиной

Пять популярных стилей кухни-гостиной - от минимализма до современной классики

Кухня-гостиная — это сердце дома. Здесь готовят, отдыхают, встречаются с друзьями и проводят семейные вечера. Поэтому интерьер должен быть не только функциональным, но и отражать ваш характер. Ниже — пять вариантов оформления кухни-гостиной в разных стилях: от классики до лофта.

Классический стиль: комфорт и элегантность

Мебель
Выбирайте вместительный обеденный стол, мягкие стулья и глубокие кресла. Диван — с плавными линиями и качественной обивкой. Для дополнительного уюта поставьте журнальный столик и небольшой комод. Используйте разнообразные текстуры: бархат, велюр, стекло, латунь — они придают интерьеру благородство и теплоту.

Свет
Хрустальная люстра необязательна. Достаточно нескольких элегантных подвесов или настенных бра. Для атмосферы уюта добавьте торшер или настольную лампу с мягким тёплым светом.

Детали
В классике приветствуется декор: картины, книги, семейные фото, зеркала, лепнина, молдинги, плинтусы. Если пространство позволяет, камин станет идеальным акцентом.

Минимализм: порядок и воздух

Мебель
Главное — функциональность. Мебель с простыми линиями, без лишних деталей. Каждый сантиметр должен быть задействован: под шкафами — выдвижные системы, стол может служить барной стойкой. Материалы — дерево, стекло, металл, фанера.

Свет
Светильники — лаконичные, встроенные, без декора. Лучше использовать потолочные споты или направленные светильники. Подсветка в рабочей зоне обеспечит нужную функциональность без перегрузки пространства.

Детали
Минимум аксессуаров. Один выразительный предмет, объединяющий интерьер по цвету или фактуре, будет выглядеть эффектнее, чем множество мелочей. Посуду храните в закрытых шкафах, а на виду оставляйте только то, чем пользуетесь ежедневно.

Скандинавский стиль: свет и лёгкость

Мебель
Простая, мобильная, на высоких ножках. Сменные чехлы позволяют менять облик комнаты без больших затрат. Главное — комфорт и функциональность: складывающиеся стулья, диваны с ящиками для хранения, лёгкие столики.

Свет
Скандинавский интерьер не ограничивает количество источников света. Используйте несколько типов освещения: потолочные светильники, торшеры, настольные лампы. Главное — чтобы свет был мягким и естественным, создающим атмосферу уюта и "хюгге".

Детали
На фоне белых стен и светлого пола хорошо смотрятся любые акценты — подвесные кашпо, картины, текстиль, фотографии. Добавьте немного дерева и натуральных тканей, чтобы интерьер выглядел живым и тёплым.

Лофт: индустриальный характер и уют

Мебель
Предпочтение отдайте основательной мебели из натуральных материалов — дерева, металла, стекла. Формы — простые, без вычурных деталей. Кухонные фасады — гладкие, без ручек, лучше без верхних шкафов, чтобы сохранить ощущение пространства.

Свет
Лофт предполагает открытые коммуникации и кажущуюся "случайность" в расположении светильников. Отлично подойдут лампы на длинных проводах, потолочные споты, металлические торшеры. Освещение должно быть направленным и немного неформальным.

Детали
Декор — из дерева, металла, кирпича, бетона. Подойдут постеры, настенные панно, журнальные столики на металлических ножках. Добавьте текстиль: плед, ковёр, подушки — они смягчат брутальность и сделают лофт уютным.

Современный эклектичный стиль: баланс и индивидуальность

Мебель
Смешивайте формы и материалы, но не перегружайте интерьер. Пусть ключевые предметы — диван, стол, стулья — будут лаконичными, а выразительные акценты создадут аксессуары или необычные светильники.

Свет
Используйте несколько уровней освещения: потолочные треки, подвесы над столом и локальные лампы для отдыха. Разные сценарии света помогут менять атмосферу в зависимости от времени суток.

Детали
Эклектика любит смелость: геометрические узоры, контрастные фактуры, арт-объекты. Но важно соблюдать баланс — оставляйте свободные участки, чтобы интерьер "дышал".

Пять шагов к уютной кухне-гостиной

  1. Определите функцию. Подумайте, что для вас главное — готовить, отдыхать, принимать гостей или работать.
  2. Составьте план. Отметьте на схеме окна, проходы и розетки — это поможет грамотно расставить мебель и свет.
  3. Выберите стиль. Он задаёт тон всей композиции и подсказывает, какие материалы и цвета использовать.
  4. Продумайте освещение. Комбинируйте центральный, локальный и декоративный свет.
  5. Добавьте детали. Даже в лаконичном интерьере важны мелочи, создающие настроение — текстиль, книги, растения.

Каждый стиль имеет свои особенности, но у всех одна цель — сделать кухню-гостиную местом, где приятно готовить, отдыхать и проводить время с близкими. Главное — учитывать собственные привычки и настроение, ведь уют рождается там, где все детали подобраны с любовью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как обустроить новую квартиру с минимальными затратами: пять предметов мебели, без которых не обойтись сегодня в 10:04
Новый дом без лишних трат: пять предметов, которые делают квартиру «живой

Начинаете жизнь в новой квартире с ограниченным бюджетом? Рассказываем, какую мебель купить в первую очередь и как выбрать самые универсальные и функциональные предметы.

Читать полностью » Специалисты по дизайну интерьеров советуют заменить старые стенки открытыми стеллажами и мебелью-трансформером сегодня в 1:12
Когда уют устарел: почему привычная стенка портит даже самый современный интерьер

Какие современные альтернативы заменят старую «стенку» в гостиной и помогут сделать интерьер лёгким, функциональным и стильным.

Читать полностью » Специалисты по интерьеру перечислили детали, портящие впечатление от квартиры сегодня в 0:35
Дом будто чистый, а ощущение неухоженности не уходит: дизайнеры знают, в чём подвох

Какие мелочи делают даже стильную квартиру неаккуратной и как простыми приёмами вернуть дому ощущение уюта и гармонии.

Читать полностью » Минимализм и порядок по-японски: философия данша-ри избавляет от лишнего вчера в 23:18
Минус химия, плюс спокойствие: японский способ убираться без усталости и аллергии

Японцы не тратят часы на уборку и не используют химию, но их дома сверкают чистотой. Секрет — в особом ритуале, который даёт порядок и покой.

Читать полностью » Исследование: слой накипи в чайнике увеличивает расход электроэнергии на 10 % вчера в 22:10
Накипь — камень на сердце вашего чайника: как снять этот груз

Накипь не только портит вкус чая, но и сокращает срок службы техники. Рассказываем, как очистить чайник до блеска простыми средствами — без химии и усилий.

Читать полностью » Перед зимой нужно проверить радиаторы, окна и двери — рекомендации экспертов ЖКХ вчера в 21:27
Зима придёт внезапно: одно упущение — и дом начнёт вымерзать изнутри

Как подготовить квартиру к зиме, чтобы в доме было тепло, уютно и экономно? Простые шаги, которые помогут сохранить комфорт без лишних затрат.

Читать полностью » Российские дизайнеры прогнозируют рост спроса на экологичные и функциональные кухни в 2026 году вчера в 20:21
Она красива, но опасна для бюджета: почему идеальная кухня способна разорить

В 2026 году кухня превращается в пространство, где технологии, уют и природа соединяются в единую гармонию. Рассказываем, что будет в моде

Читать полностью » МЧС напомнило, почему нельзя держать газовые баллоны и аэрозоли в квартире вчера в 19:54
Храните в прохладном месте — или готовьтесь к взрыву: вещи, которые таят опасность в вашем доме

Какие вещи дома реально опасны и как их хранить, чтобы избежать пожара, взрыва или отравления: простые правила, проверочные списки и решения «из практики».

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Потеря коллагена ускоряет старение кожи после 35 лет — Инна Коробкова
Наука
Синхронизация тембра и интонации усиливает доверие между людьми
Спорт и фитнес
Самбист Дмитрий Елисеев объяснил, как укрепить мышцы спины без спортзала
Технологии
В The Elder Scrolls VI появятся два персонажа, созданные фанатами — Bethesda и Make-A-Wish
Садоводство
Позднеспелые сорта свёклы лучше сохраняются до лета — рекомендации агрономов
Еда
Намазка из авокадо с чесноком и лимоном для бутербродов подойдёт для завтрака
Красота и здоровье
Стоматолог Вольберг предупредил, что кариес молочных зубов может повредить зачатки постоянных
Еда
Салат Мимоза со сливочным маслом получается воздушным и тающим во рту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet