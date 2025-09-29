Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 17:57

Кухня, совмещённая с гостиной: главный интерьерный тренд последних лет

Кухня-гостиная: плюсы и минусы совмещённого пространства

Объединённая кухня-гостиная — один из самых заметных трендов в дизайне интерьеров. Такой вариант планировки выбирают за простор, свет и ощущение свободы. Но при всей эстетике и удобстве он подходит не каждому: важно учитывать образ жизни, привычки и даже характер жильцов.

Плюсы и минусы кухни-гостиной

Преимущества

  • Простор и свет. Удаление стены освобождает несколько квадратных метров и улучшает естественное освещение.
  • Удобство общения. Можно готовить и одновременно следить за детьми или общаться с гостями.
  • Функциональность. Грамотное объединение делает пространство эргономичным: всё под рукой.

Недостатки

  • Запахи и шум. При активной готовке запахи и звуки проникают в гостиную. Решение: вытяжка, бризер, система вентиляции.
  • Юридические нюансы. Если нужно снести стену, требуется разрешение БТИ.
  • Психологический фактор. Людям, ценящим уединение и разделение функций, открытая планировка может быть некомфортна.

Сравнение форматов

Формат Кому подойдёт Особенности
Открытая кухня-гостиная Экстравертам, любителям вечеринок Простор, свет, объединение функций
Классическая кухня + гостиная Тем, кто любит уединение Чёткое разделение, меньше шума и запахов

Варианты зонирования

Чтобы кухня-гостиная была удобной, важно правильно разделить три зоны: рабочую, обеденную и гостиную.

Мебель

Диван, барная стойка или шкаф могут стать естественными перегородками.

Отделка

Разные материалы или цвета пола и стен подчёркивают границы. Например: плитка на кухне и паркет в гостиной.

Архитектурные приёмы

Частичная стена, широкий проём, раздвижные перегородки, подиум или многоуровневый потолок.

Советы шаг за шагом

  1. Определите ключевую зону — рабочую. Она должна быть у окна, занимать одну или две стены.
  2. Решите, как часто будете готовить: это определит размеры кухонной части.
  3. Выберите гарнитур: прямой — для маленькой зоны, Г-образный или П-образный — для больших помещений.
  4. Разделите пространство: мебелью, отделкой или архитектурными приёмами.
  5. Добавьте свет: отдельное освещение для каждой зоны создаёт уют.

А что если…

А что если кухня маленькая? Рабочую зону можно ограничить одной стеной, а обеденную совместить с барной стойкой.

А если семья большая? Нужен просторный стол и больше места для хранения.

А если кухня-гостиная в хрущёвке? Используйте частичное зонирование и лёгкие перегородки.

Плюсы и минусы объединения

Плюсы Минусы
Простор, свет, современный стиль Требует разрешений и перепланировки
Удобство общения Запахи и шум из кухни
Возможность зонирования Не всем комфортна открытая планировка

FAQ

Какую вытяжку выбрать для кухни-гостиной?
Лучше мощную, но малошумную модель с производительностью от 700 м³/ч.

Можно ли оставить часть стены?
Да, это отличный способ зонировать пространство, сохранив открытость.

Что лучше: обеденный стол или барная стойка?
Для семьи из 3-4 человек — стол. Для пары или одиноких жильцов подойдёт стойка.

Кухня-гостиная создаёт больше простора и света, позволяет готовить и общаться одновременно, но требует хорошей вытяжки и продуманного зонирования. Рабочую зону лучше разместить у окна и отделить от обеденной и гостиной с помощью мебели, отделки или архитектурных приёмов. Использовать можно разные гарнитуры — прямые, Г- и П-образные. Грамотная планировка делает объединённое пространство удобным и гармоничным.

