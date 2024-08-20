Дизайн маленькой кухни: практические идеи для оптимального использования ограниченного пространства

Дизайн маленькой кухни требует особого внимания к планировке и организации пространства. Каждый квадратный метр здесь на вес золота, поэтому важно продумать использование каждого уголка.
Первым шагом является выбор компактной мебели и встроенной техники. Многофункциональные устройства, такие как духовой шкаф с функцией микроволновки или плита с выдвижной вытяжкой, помогут сэкономить место. Угловые шкафы и вертикальное хранение также являются отличными решениями. Подвесные полки, крючки для кастрюль и сковородок, магниты для ножей — все это освобождает рабочие поверхности и упрощает доступ к нужным предметам.
Выбирайте светлые цвета и глянцевые поверхности — они визуально увеличивают пространство. Зеркальные элементы, стеклянные столешницы или прозрачные двери шкафов добавят легкости и объема. Хорошее освещение, особенно под шкафами и над рабочей зоной, создаст ощущение простора.
Также стоит рассмотреть использование раздвижных дверей или складных столов. Они не занимают много места и могут быть использованы по мере необходимости.
Фото: flickr.com/Chalon Handmade (CC BY 2.0 license)
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