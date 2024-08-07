Вызывают кишечную палочку и сальмонеллез: врач выделил кухонные принадлежности, которые представляют особую опасность для здоровья

На кухне множество источников потенциальной опасности, способных вызвать различные инфекции. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин выделил несколько предметов, представляющих особую угрозу для здоровья, сообщает Вечерняя Москва.
Ножи: неправильное использование ножей, предназначенных для разных продуктов, может привести к переносу бактерий. Для минимизации риска рекомендуется использовать отдельные ножи для каждого типа продуктов и тщательно их обрабатывать.
Разделочные доски: деревянные доски, особенно с повреждениями, являются благоприятной средой для размножения бактерий. Глубокие царапины на поверхности не позволяют полностью очистить доску, увеличивая риск заражения при нарезке различных продуктов.
Плинтус кухонного фартука: пространство между столешницей и фартуком редко убирается, что способствует накоплению пыли, мусора и бактерий.
Полотенца: обычные махровые и вафельные полотенца собирают на себе бактерии с продуктов и приборов, что повышает риск инфекций. Одноразовые полотенца являются более безопасным вариантом.
Эти предметы могут стать причиной таких заболеваний, как кишечная палочка, сальмонеллез и клостридиальная инфекция.
Фото: commons.wikimedia.org/Böhringer Friedrich (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Austria license)
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