Вызывают кишечную палочку и сальмонеллез: врач выделил кухонные принадлежности, которые представляют особую опасность для здоровья

На кухне множество источников потенциальной опасности, способных вызвать различные инфекции. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин выделил несколько предметов, представляющих особую угрозу для здоровья, сообщает Вечерняя Москва.

Ножи: неправильное использование ножей, предназначенных для разных продуктов, может привести к переносу бактерий. Для минимизации риска рекомендуется использовать отдельные ножи для каждого типа продуктов и тщательно их обрабатывать.

Разделочные доски: деревянные доски, особенно с повреждениями, являются благоприятной средой для размножения бактерий. Глубокие царапины на поверхности не позволяют полностью очистить доску, увеличивая риск заражения при нарезке различных продуктов.

Плинтус кухонного фартука: пространство между столешницей и фартуком редко убирается, что способствует накоплению пыли, мусора и бактерий.

Полотенца: обычные махровые и вафельные полотенца собирают на себе бактерии с продуктов и приборов, что повышает риск инфекций. Одноразовые полотенца являются более безопасным вариантом.

Эти предметы могут стать причиной таких заболеваний, как кишечная палочка, сальмонеллез и клостридиальная инфекция.

Фото: commons.wikimedia.org/Böhringer Friedrich (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Austria license)