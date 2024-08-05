Эффективное обустройство кухни: от выбора техники до организации хранения и поддержания порядка

Каждая хозяйка стремится к тому, чтобы кухня была не только эстетичной, но и максимально функциональной. Дизайнер Питер Уайт поделился полезными советами для достижения этих целей:

Используйте встраиваемую бытовую технику. Она поможет освободить пространство, сделав кухню более просторной и светлой. К тому же, такая техника отвечает современным требованиям и имеет множество функций.

Приобретите блендер. Этот компактный прибор значительно упростит приготовление пищи, ускоряя процесс. Он легко впишется в интерьер, и даже самые многофункциональные модели не занимают много места.

Также с его помощью можно готовить полезные смузи для всей семьи, что особенно удобно для тех, кто не успевает полноценно позавтракать.

При выборе кухонной утвари обращайте внимание не только на качество, но и на эргономичность. Комплекты посуды, кастрюль и сковородок, которые можно ставить друг в друга, помогут сэкономить место.

Убирайте кухонное пространство сразу после приготовления пищи и не допускайте накопления грязной посуды. Это позволит вам поддерживать порядок и демонстрировать аккуратность.

Пересмотрите содержимое кухни: многие хранят бесполезные предметы, занимающие ценное место. Проведите ревизию и избавьтесь от ненужного.

Измените систему хранения. Вместо традиционных горизонтальных шкафчиков попробуйте использовать открытую систему хранения по вертикали до потолка. Это увеличит полезное пространство, но требует постоянного поддержания порядка, чтобы избежать хаоса.

Если кухня маленькая, используйте каждый сантиметр с умом. Если площадь не позволяет установить полноценную столешницу, используйте разделочную доску подходящего размера, которую можно разместить над раковиной. Также можно продлить подоконник для дополнительного места.

Фото: commons.wikimedia.org/Kotivalo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)