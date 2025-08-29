Ложка ложке рознь: когда надёжная утварь портит вкус и пользу блюд

Пластиковые ложки и лопатки кажутся идеальным решением: они лёгкие, удобные и стоят недорого. Именно поэтому такие аксессуары есть почти в каждом доме. Но нутрициолог Наталья Чаевская предупреждает: у пластика есть серьёзный минус.

Чем опасен пластик на кухне

При нагревании пластиковая утварь может:

плавиться и выделять вредные соединения;

оставлять микрочастицы в еде;

при регулярном употреблении такой пищи ухудшать здоровье.

Металл — не всегда выход

Металлическая утварь выглядит более надёжной, но и здесь есть свои проблемы:

металл быстро нагревается, что неудобно в работе;

при контакте с кислой пищей (например, лимоном или томатами) вступает в реакцию;

это может портить вкус блюда и снижать его пользу.

Лучший вариант — дерево

По словам эксперта NEWS. ru, оптимальное решение для кухни — деревянные лопатки и ложки. Они экологичны, безопасны и не портят вкус еды. Однако у древесины есть свои ограничения: