Кухонный стол
Кухонный стол
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Ложка ложке рознь: когда надёжная утварь портит вкус и пользу блюд

Нутрициолог Чаевская предупредила об опасности пластиковой кухонной утвари

Пластиковые ложки и лопатки кажутся идеальным решением: они лёгкие, удобные и стоят недорого. Именно поэтому такие аксессуары есть почти в каждом доме. Но нутрициолог Наталья Чаевская предупреждает: у пластика есть серьёзный минус.

Чем опасен пластик на кухне
При нагревании пластиковая утварь может:

  • плавиться и выделять вредные соединения;
  • оставлять микрочастицы в еде;
  • при регулярном употреблении такой пищи ухудшать здоровье.

Металл — не всегда выход
Металлическая утварь выглядит более надёжной, но и здесь есть свои проблемы:

  • металл быстро нагревается, что неудобно в работе;
  • при контакте с кислой пищей (например, лимоном или томатами) вступает в реакцию;
  • это может портить вкус блюда и снижать его пользу.

Лучший вариант — дерево
По словам эксперта NEWS. ru, оптимальное решение для кухни — деревянные лопатки и ложки. Они экологичны, безопасны и не портят вкус еды. Однако у древесины есть свои ограничения:

  • со временем она впитывает запахи;
  • может растрескаться или деформироваться;
  • требует регулярной замены.

