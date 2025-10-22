Решётки возвращают блеск: ванна с уксусом и щепоткой соды вытягивает годовую копоть

Когда речь заходит об уборке на кухне, большинство действий понятны без пояснений: вымыть посуду, протереть столешницу, вынести мусор. Но вот как справиться с грязными конфорками и засохшим жиром на плите — вопрос не такой очевидный. Между тем, именно эта часть кухни чаще всего страдает от жира, крошек и остатков пищи, которые не только портят вид, но и становятся причиной неприятных запахов и дыма при готовке.

Хорошая новость в том, что привести плиту в порядок можно быстро и без особых усилий. Главное — знать подходящий способ для вашего типа плиты: газовой, электрической или стеклокерамической.

Как часто нужно чистить плиту

Регулярность уборки зависит от того, насколько часто вы готовите. Если плита используется ежедневно, глубокую чистку стоит проводить хотя бы раз в месяц. Этого достаточно, чтобы предотвратить накопление жира и нагара.

Если вы готовите редко, можно чистить реже, но стоит обращать внимание на внешний вид и запах: если поверхность начала коптить, дымить или неприятно пахнуть, не откладывайте уборку.

Что пригодится для уборки

Для газовой плиты

• жидкость для мытья посуды

• уксус или обезжиривающий спрей

• бумажные полотенца или тряпка

• старая зубная щётка или щётка для чистки

• пластиковый скребок или лезвие

• пищевая сода

Для электрической плиты

• жидкость для мытья посуды

• тряпка или бумажные полотенца

• сода

• щётка или старая зубная щётка

• обезжиривающий спрей

• губка

• пластиковый скребок

Для стеклокерамической поверхности

• жидкость для мытья посуды

• уксус или обезжиривающий спрей

• сода

• мягкая тряпка или бумажные полотенца

• пластиковый скребок

Газовая плита: пошаговая чистка

Снимите решётки, крышки и головки горелок.

Убедитесь, что плита остыла. Разберите её, аккуратно сняв все детали. Замочите детали.

Положите крышки и головки горелок в миску с горячей водой и средством для посуды. Оставьте на 30 минут, чтобы мыльный раствор растворил жир. Очистите решётки.

Если они помещаются в раковину, залейте их смесью тёплой воды и уксуса в равных частях. Крупные решётки можно просто обработать обезжиривающим спреем и оставить на полчаса. Удалите крошки и мусор.

Протрите поверхность плиты влажным полотенцем, соберите мусор и выбросьте. Вымойте поверхность.

Протрите плиту раствором из тёплой воды и средства для посуды. Особое внимание уделите местам с засохшим жиром. Удалите стойкие пятна.

Если жир не поддаётся, аккуратно обработайте его старой зубной щёткой, смоченной в растворе. Можно также использовать пластиковый скребок — только не давите слишком сильно, чтобы не повредить покрытие. Промойте и просушите детали.

После замачивания протрите решётки, крышки и горелки. Если остались жирные участки, нанесите пасту из соды и воды, потрите щёткой и смойте. Соберите плиту.

После высыхания всех элементов установите их на место.

Электрическая плита: простая схема уборки

Снимите нагревательные спирали.

Убедитесь, что они полностью остыли и отключены от питания. Протрите спирали.

Смочите тряпку в растворе мыла и воды, аккуратно протрите спирали, избегая попадания влаги на электрические части. Удалите жир.

Если есть загрязнения, нанесите пасту из соды и воды и потрите щёткой. После этого спирали промойте и дайте высохнуть. Очистите поверхность.

Пока спирали сняты, протрите верх плиты — сначала влажной тряпкой с мылом, затем обезжиривающим средством. Справьтесь с пригоревшим жиром.

Используйте соду и щётку для мягкого скрабирования. Если грязь не отходит, аккуратно соскоблите её пластиковым лезвием. Соберите плиту.

Когда все элементы сухие и чистые, верните их на место.

Как очистить стеклокерамическую плиту

Удалите мусор.

Протрите сухой тряпкой крошки и остатки пищи. Протрите поверхность.

Смесь воды и средства для посуды — лучший способ удалить свежие пятна. Повторяйте протирку, пока поверхность не станет чистой. Удалите пригоревшие следы.

Сбрызните плиту уксусом или нанесите немного соды, накройте горячим влажным полотенцем на 10 минут. После этого мягко протрите и при необходимости воспользуйтесь пластиковым скребком. Финальная протирка.

Удалите остатки раствора и отполируйте поверхность сухой микрофиброй.

Советы, чтобы плита дольше оставалась чистой

• Протирайте плиту после каждого приготовления еды - пока пятна ещё свежие.

• Используйте защитные подложки или крышки для конфорок, если готовите блюда с маслом.

• Раз в неделю протирайте панель управления и ручки.

• Если используете уксус, не забудьте потом протереть плиту чистой водой — чтобы не осталось запаха.

Ошибки, которых стоит избегать

Ошибка: чистить плиту сразу после готовки.

Последствие: риск получить ожог или испортить покрытие.

Альтернатива: подождите, пока поверхность полностью остынет. Ошибка: использовать металлические губки.

Последствие: появятся царапины.

Альтернатива: только мягкие губки и пластиковые скребки. Ошибка: лить воду на нагревательные элементы.

Последствие: короткое замыкание.

Альтернатива: слегка влажная тряпка и локальная обработка.

Таблица: плюсы и минусы разных типов плит

Тип плиты Плюсы Минусы Газовая Быстрый нагрев, контроль пламени Сложнее чистить, жир попадает под решётки Электрическая Простая конструкция, дешёвая Долго остывает, чувствительна к влаге Стеклокерамическая Легко мыть, стильный вид Боится царапин, требует мягких средств

Часто задаваемые вопросы

Какое средство лучше использовать для повседневной чистки?

Подойдёт мягкий раствор из воды и средства для посуды — он безопасен для любых поверхностей.

Можно ли чистить плиту уксусом?

Да, но разбавляйте его водой (1:1) и не используйте на алюминиевых деталях.

Как убрать запах после чистки?

Протрите плиту влажной тканью с лимонным соком или каплей эфирного масла.

Мифы и правда

• Миф: стеклокерамику нельзя чистить содой.

Правда: можно, если использовать мягкую пасту и не тереть с усилием.

• Миф: жир лучше всего счищается абразивом.

Правда: абразивы царапают покрытие — используйте тёплый уксус или дегризер.

• Миф: если плита блестит, значит чистая.

Правда: блеск не всегда означает отсутствие жира — важно регулярно протирать и детали.

3 интересных факта