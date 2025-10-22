Решётки возвращают блеск: ванна с уксусом и щепоткой соды вытягивает годовую копоть
Когда речь заходит об уборке на кухне, большинство действий понятны без пояснений: вымыть посуду, протереть столешницу, вынести мусор. Но вот как справиться с грязными конфорками и засохшим жиром на плите — вопрос не такой очевидный. Между тем, именно эта часть кухни чаще всего страдает от жира, крошек и остатков пищи, которые не только портят вид, но и становятся причиной неприятных запахов и дыма при готовке.
Хорошая новость в том, что привести плиту в порядок можно быстро и без особых усилий. Главное — знать подходящий способ для вашего типа плиты: газовой, электрической или стеклокерамической.
Как часто нужно чистить плиту
Регулярность уборки зависит от того, насколько часто вы готовите. Если плита используется ежедневно, глубокую чистку стоит проводить хотя бы раз в месяц. Этого достаточно, чтобы предотвратить накопление жира и нагара.
Если вы готовите редко, можно чистить реже, но стоит обращать внимание на внешний вид и запах: если поверхность начала коптить, дымить или неприятно пахнуть, не откладывайте уборку.
Что пригодится для уборки
Для газовой плиты
• жидкость для мытья посуды
• уксус или обезжиривающий спрей
• бумажные полотенца или тряпка
• старая зубная щётка или щётка для чистки
• пластиковый скребок или лезвие
• пищевая сода
Для электрической плиты
• жидкость для мытья посуды
• тряпка или бумажные полотенца
• сода
• щётка или старая зубная щётка
• обезжиривающий спрей
• губка
• пластиковый скребок
Для стеклокерамической поверхности
• жидкость для мытья посуды
• уксус или обезжиривающий спрей
• сода
• мягкая тряпка или бумажные полотенца
• пластиковый скребок
Газовая плита: пошаговая чистка
-
Снимите решётки, крышки и головки горелок.
Убедитесь, что плита остыла. Разберите её, аккуратно сняв все детали.
-
Замочите детали.
Положите крышки и головки горелок в миску с горячей водой и средством для посуды. Оставьте на 30 минут, чтобы мыльный раствор растворил жир.
-
Очистите решётки.
Если они помещаются в раковину, залейте их смесью тёплой воды и уксуса в равных частях. Крупные решётки можно просто обработать обезжиривающим спреем и оставить на полчаса.
-
Удалите крошки и мусор.
Протрите поверхность плиты влажным полотенцем, соберите мусор и выбросьте.
-
Вымойте поверхность.
Протрите плиту раствором из тёплой воды и средства для посуды. Особое внимание уделите местам с засохшим жиром.
-
Удалите стойкие пятна.
Если жир не поддаётся, аккуратно обработайте его старой зубной щёткой, смоченной в растворе. Можно также использовать пластиковый скребок — только не давите слишком сильно, чтобы не повредить покрытие.
-
Промойте и просушите детали.
После замачивания протрите решётки, крышки и горелки. Если остались жирные участки, нанесите пасту из соды и воды, потрите щёткой и смойте.
-
Соберите плиту.
После высыхания всех элементов установите их на место.
Электрическая плита: простая схема уборки
-
Снимите нагревательные спирали.
Убедитесь, что они полностью остыли и отключены от питания.
-
Протрите спирали.
Смочите тряпку в растворе мыла и воды, аккуратно протрите спирали, избегая попадания влаги на электрические части.
-
Удалите жир.
Если есть загрязнения, нанесите пасту из соды и воды и потрите щёткой. После этого спирали промойте и дайте высохнуть.
-
Очистите поверхность.
Пока спирали сняты, протрите верх плиты — сначала влажной тряпкой с мылом, затем обезжиривающим средством.
-
Справьтесь с пригоревшим жиром.
Используйте соду и щётку для мягкого скрабирования. Если грязь не отходит, аккуратно соскоблите её пластиковым лезвием.
-
Соберите плиту.
Когда все элементы сухие и чистые, верните их на место.
Как очистить стеклокерамическую плиту
-
Удалите мусор.
Протрите сухой тряпкой крошки и остатки пищи.
-
Протрите поверхность.
Смесь воды и средства для посуды — лучший способ удалить свежие пятна. Повторяйте протирку, пока поверхность не станет чистой.
-
Удалите пригоревшие следы.
Сбрызните плиту уксусом или нанесите немного соды, накройте горячим влажным полотенцем на 10 минут. После этого мягко протрите и при необходимости воспользуйтесь пластиковым скребком.
-
Финальная протирка.
Удалите остатки раствора и отполируйте поверхность сухой микрофиброй.
Советы, чтобы плита дольше оставалась чистой
• Протирайте плиту после каждого приготовления еды - пока пятна ещё свежие.
• Используйте защитные подложки или крышки для конфорок, если готовите блюда с маслом.
• Раз в неделю протирайте панель управления и ручки.
• Если используете уксус, не забудьте потом протереть плиту чистой водой — чтобы не осталось запаха.
Ошибки, которых стоит избегать
-
Ошибка: чистить плиту сразу после готовки.
Последствие: риск получить ожог или испортить покрытие.
Альтернатива: подождите, пока поверхность полностью остынет.
-
Ошибка: использовать металлические губки.
Последствие: появятся царапины.
Альтернатива: только мягкие губки и пластиковые скребки.
-
Ошибка: лить воду на нагревательные элементы.
Последствие: короткое замыкание.
Альтернатива: слегка влажная тряпка и локальная обработка.
Таблица: плюсы и минусы разных типов плит
|Тип плиты
|Плюсы
|Минусы
|Газовая
|Быстрый нагрев, контроль пламени
|Сложнее чистить, жир попадает под решётки
|Электрическая
|Простая конструкция, дешёвая
|Долго остывает, чувствительна к влаге
|Стеклокерамическая
|Легко мыть, стильный вид
|Боится царапин, требует мягких средств
Часто задаваемые вопросы
Какое средство лучше использовать для повседневной чистки?
Подойдёт мягкий раствор из воды и средства для посуды — он безопасен для любых поверхностей.
Можно ли чистить плиту уксусом?
Да, но разбавляйте его водой (1:1) и не используйте на алюминиевых деталях.
Как убрать запах после чистки?
Протрите плиту влажной тканью с лимонным соком или каплей эфирного масла.
Мифы и правда
• Миф: стеклокерамику нельзя чистить содой.
Правда: можно, если использовать мягкую пасту и не тереть с усилием.
• Миф: жир лучше всего счищается абразивом.
Правда: абразивы царапают покрытие — используйте тёплый уксус или дегризер.
• Миф: если плита блестит, значит чистая.
Правда: блеск не всегда означает отсутствие жира — важно регулярно протирать и детали.
3 интересных факта
-
На газовой плите температура пламени достигает до 1900°C, поэтому жир буквально "впекается" в металл.
-
Первые электроплиты появились ещё в 1890-х годах и считались предметом роскоши.
-
Стеклокерамическое покрытие выдерживает резкий перепад температуры до 600°C, но боится точечных ударов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru