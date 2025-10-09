Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кухонные губки для мытья посуды
Кухонные губки для мытья посуды
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:01

На кухне живёт монстр: предмет, который грязнее унитаза

Эксперт клининга Савчук: кухонную губку нужно менять не реже одного раза в неделю

Кухонная губка кажется мелочью, но именно она чаще других предметов на кухне становится настоящим рассадником микробов. Влага, остатки пищи и тепло создают идеальную среду для бактерий. Даже если губка выглядит чистой, на ней может быть больше микробов, чем на сиденье унитаза. Разберёмся, как часто её нужно менять, чем опасна старая губка и как продлить срок службы, не рискуя здоровьем.

Сколько "живет" кухонная губка

Большинство людей уверены, что достаточно менять губку раз в месяц. Но специалисты клининга утверждают обратное.

"В профессиональном клининге губка вообще считается одноразовой: помыли что-то и выбросили. Я понимаю, что дома так не делают, но хотя бы раз в неделю менять её необходимо", — отметила генеральный директор клининговой компании "Настенька" Анастасия Савчук.

Эксперт поясняет: если губкой протирали посуду, соприкасавшуюся с сырым мясом или рыбой, её нужно выбросить сразу. На такой поверхности остаются не только запахи, но и патогенные бактерии, которые способны вызвать пищевые отравления.

Почему старая губка опасна

Учёные не раз доказывали, что губка — один из самых грязных предметов в доме. Многочисленные исследования показывают: в её порах активно размножаются кишечная палочка, стафилококки и плесневые грибы. Когда той же губкой протирают стол или моют чашки, происходит перекрёстное заражение — микробы переходят на другие поверхности.

Если губка начала неприятно пахнуть, на ней появился слизистый налёт или она изменила цвет — это сигнал немедленно заменить её. Даже тщательное мытьё не поможет: внутри уже сформировалась устойчивая бактериальная колония.

Сравнение: как быстро загрязняются губки из разных материалов

Материал губки Средний срок использования Особенности ухода
Поролоновая 2-3 дня Быстро впитывает влагу, легко загрязняется
Целлюлозная 3-5 дней Лучше впитывает воду, но подвержена плесени
Меламиновая До 1 недели Используется точечно, не подходит для ежедневной мойки посуды
Силиконовая 7-10 дней Медленнее загрязняется, можно мыть в посудомоечной машине

Советы шаг за шагом: как продезинфицировать губку

Если менять губку каждые 2-3 дня кажется расточительным, можно использовать простые способы дезинфекции:

  1. Ошпаривание кипятком. Залейте губку кипятком и оставьте на 10-15 минут — высокая температура уничтожает большую часть бактерий.

  2. Замачивание в уксусе. Оставьте губку в столовом уксусе на 5-10 минут, затем тщательно промойте.

  3. Раствор соды. Смешайте 1 столовую ложку соды с 0,5 л воды, замочите губку на ночь.

  4. Прогревание в микроволновке. Подходит только для влажных губок без металлических вставок — достаточно 30 секунд при средней мощности.

После любой дезинфекции губку нужно хорошо отжать и просушить — лучше всего на сухой решётке, а не у раковины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Использовать одну губку для всего Перенос бактерий между поверхностями Завести отдельные губки: для посуды, раковины и плиты
Хранить губку в воде Развитие плесени и неприятного запаха Держать в сухом поддоне с отверстиями
Мыть губку редко Скопление микробов Промывать после каждого использования и просушивать

А что если использовать не губку?

Современные альтернативы могут быть удобнее и безопаснее. Например:

  • Силиконовые щётки легко моются, не впитывают влагу и запахи.

  • Бамбуковые салфетки и тряпки из микрофибры быстро сохнут и хорошо оттирают жир.

  • Сетчатые мочалки из нейлона подходят для мытья сковород и кастрюль, не царапая покрытие.

Да, такие аксессуары стоят дороже, но служат дольше и помогают сохранить здоровье.

Таблица: плюсы и минусы материалов

Материал Плюсы Минусы
Поролон Дешёвый, мягкий, хорошо впитывает воду Быстро загрязняется, впитывает запахи
Целлюлоза Экологичный, удобен в использовании Плесневеет при высокой влажности
Силикон Долговечный, легко очищается Менее удобен для оттирания сильных загрязнений
Микрофибра Быстро сохнет, подходит для разных поверхностей Требует регулярной стирки
Меламин Отлично удаляет налёт Изнашивается быстро, нельзя использовать на посуде

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что губку пора выбросить?
Если губка потеряла форму, изменила цвет, пахнет или липнет к рукам — это верный сигнал к замене.

Можно ли стирать губку в стиральной машине?
Да, но только если она не рассыпается и не содержит металлических вставок. Температура стирки должна быть не ниже 60 °C.

Что лучше: губка или щётка для посуды?
Щётка гигиеничнее: на ней меньше скапливается грязь, а ручка защищает руки от контакта с моющими средствами.

Сколько губок нужно иметь на кухне?
Минимум три: для посуды, раковины и плиты. Если вы часто готовите, можно завести отдельную для разделочных досок.

Можно ли дезинфицировать губку отбеливателем?
Теоретически да, но это небезопасно: остатки химии могут попасть на посуду. Лучше использовать уксус или кипяток.

Исторический контекст

Первые кухонные губки появились в 1940-х годах и делались из натуральной морской губки. Позже их заменили синтетическим поролоном — дешёвым и практичным материалом. Однако уже в 1980-х годах учёные начали говорить о гигиенических рисках, и с тех пор вопрос правильного ухода за губками остаётся актуальным.

3 интересных факта

  1. На одной кухонной губке может обитать до 10 миллионов бактерий.

  2. В США губки признаны предметом, чаще всего вызывающим пищевые инфекции в быту.

  3. В Японии для посуды используют специальные тряпки из бамбуковых волокон, которые не впитывают запахи и быстро сохнут.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнеры назвали самые частые ошибки при выборе штор и способы их избежать сегодня в 14:35
5 ошибок, из-за которых даже дорогие шторы выглядят дешёво

Пять типичных ошибок при выборе штор и простые способы их избежать: как рассчитать ширину, выбрать плотность и подобрать длину, чтобы интерьер выглядел гармонично.

Читать полностью » Дизайнеры назвали пять простых способов декорировать кухню своими руками сегодня в 13:33
Пять приёмов, которые превратят обычную кухню в уютное пространство

Пять простых идей, которые сделают кухню уютной и стильной: от открытого хранения до зелёных растений — обновите пространство без ремонта.

Читать полностью » Декоратор дал советы по обновлению интерьера с помощью декора и зеркал сегодня в 12:30
Дом, который снова радует: идеи, способные вдохнуть в интерьер второе дыхание

Хотите обновить дом без ремонта? Несколько простых решений — от смены света до нового текстиля — помогут сделать интерьер современным, уютным и стильным.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как устроить вертикальное озеленение в квартире своими руками сегодня в 11:28
Как превратить стену в сад: всё о вертикальном озеленении квартиры

Вертикальный сад — не просто тренд, а способ наполнить квартиру живой энергией. Рассказываем, как выбрать конструкцию, растения и полив, чтобы создать зелёную стену своими руками.

Читать полностью » Эффективная уборка без стресса: как спланировать и сохранить чистоту надолго сегодня в 11:08
Как полюбить уборку: простые советы для тех, кто не любит наводить порядок

Если мысль об уборке вызывает панику — вы не одиноки. Рассказываем, как спланировать процесс, чтобы квартира оставалась чистой, а вы не устали и не возненавидели швабру.

Читать полностью » Главные правила ухода за одеждой: как сохранить цвет и форму после стирки сегодня в 11:03
Чтобы одежда не садилась и не линяла: правила, которые работают

Неправильная стирка — главная причина выцветших футболок и севших свитеров. Разбираемся, какие режимы, температуры и средства помогут сохранить одежду в идеальном состоянии.

Читать полностью » Простые и безопасные способы прочистить раковину от засора сегодня в 10:57
Как прочистить засор в раковине: простые способы без вызова сантехника

Вода перестала уходить, а из слива пахнет канализацией? Разбираем простые способы прочистки раковины — от вантуза и соды до полной разборки сифона.

Читать полностью » Блохи в квартире: причины появления, опасность и способы борьбы сегодня в 10:49
Блохи в квартире: откуда они берутся и как навсегда их вывести

Блохи кусают, вызывают зуд и могут передавать опасные болезни. Рассказываем, как вывести их из квартиры, чем обработать питомцев и дом, и какие ошибки допускают чаще всего.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Эксперты предупредили: начало октября — худшее время для путешествий по Китаю
Еда
Диетолог Гуськова: холодная пища не вызывает депрессию, но может раздражать желудок
Красота и здоровье
Американские неврологи назвали движение естественным источником энергии осенью
ЮФО
Южный циклон принесёт в Крым дожди и похолодание с 10 по 12 октября
Питомцы
Ветеринар из Барнаула рассказала о стоимости утилизации и кремации питомцев
Красота и здоровье
Учёные подтвердили: корица вечером помогает стабилизировать уровень сахара в крови
Садоводство
Народные методы защиты сада: марганцовка, сода и соль против болезней и вредителей
Наука
Внутреннее трение астероида Диморф продолжает менять его орбиту после удара DART
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet