На кухне живёт монстр: предмет, который грязнее унитаза

Кухонная губка кажется мелочью, но именно она чаще других предметов на кухне становится настоящим рассадником микробов. Влага, остатки пищи и тепло создают идеальную среду для бактерий. Даже если губка выглядит чистой, на ней может быть больше микробов, чем на сиденье унитаза. Разберёмся, как часто её нужно менять, чем опасна старая губка и как продлить срок службы, не рискуя здоровьем.

Сколько "живет" кухонная губка

Большинство людей уверены, что достаточно менять губку раз в месяц. Но специалисты клининга утверждают обратное.

"В профессиональном клининге губка вообще считается одноразовой: помыли что-то и выбросили. Я понимаю, что дома так не делают, но хотя бы раз в неделю менять её необходимо", — отметила генеральный директор клининговой компании "Настенька" Анастасия Савчук.

Эксперт поясняет: если губкой протирали посуду, соприкасавшуюся с сырым мясом или рыбой, её нужно выбросить сразу. На такой поверхности остаются не только запахи, но и патогенные бактерии, которые способны вызвать пищевые отравления.

Почему старая губка опасна

Учёные не раз доказывали, что губка — один из самых грязных предметов в доме. Многочисленные исследования показывают: в её порах активно размножаются кишечная палочка, стафилококки и плесневые грибы. Когда той же губкой протирают стол или моют чашки, происходит перекрёстное заражение — микробы переходят на другие поверхности.

Если губка начала неприятно пахнуть, на ней появился слизистый налёт или она изменила цвет — это сигнал немедленно заменить её. Даже тщательное мытьё не поможет: внутри уже сформировалась устойчивая бактериальная колония.

Сравнение: как быстро загрязняются губки из разных материалов