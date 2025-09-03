Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована вчера в 23:34

Губка прослужит дольше и не станет источником заразы: простые правила ухода

Учёные: кухонные губки становятся источником кишечной палочки и сальмонеллы

Поддерживать чистоту на кухне необходимо не только ради порядка, но и для здоровья всей семьи. Многие привыкли тщательно мыть тарелки, чашки и столовые приборы, но редко задумываются о том, в каком состоянии находятся сами предметы, с помощью которых мы всё это очищаем. Обычная кухонная губка оказывается одним из самых грязных объектов в доме. Постоянный контакт с остатками пищи, жира и влажной средой делает её идеальным местом для размножения бактерий и грибков. Учёные отмечают, что на таких губках могут встречаться кишечная палочка, сальмонелла и даже плесневые грибы.

Чем опасны грязные губки

Когда мы продолжаем пользоваться губкой без должного ухода, миллионы микроорганизмов легко переносятся на посуду, столовые приборы и кухонные поверхности. Это может привести к кишечным расстройствам, пищевым отравлениям и другим неприятным проблемам со здоровьем. Даже если губка выглядит чистой на первый взгляд, внутри её пористой структуры может скрываться настоящий рассадник бактерий.

Многие хозяйки уверены, что промыть губку горячей водой или подержать её в микроволновке — достаточно. На самом деле такие методы не всегда дают должный эффект. Часть бактерий способна выжить даже при высокой температуре, а значит, риск заражения сохраняется.

Простые способы дезинфекции

Существуют безопасные и доступные способы очистки губки, которые помогают значительно сократить количество микробов. Один из самых эффективных — использование белого уксуса.

  1. В небольшой ёмкости смешайте воду и уксус в равных пропорциях.

  2. Полностью погрузите губку в раствор.

  3. Оставьте на 5-10 минут.

  4. Тщательно промойте губку под проточной водой и отожмите.

Секрет действия заключается в том, что уксус содержит уксусную кислоту с выраженными антимикробными свойствами. Она изменяет химическую среду, разрушая клеточные оболочки бактерий и препятствуя их размножению.

Если дополнительно использовать горячую воду, эффект усиливается: тепло помогает разрушить структуры микробов, а сама губка становится заметно свежее.

Альтернативные решения

Не только уксус может помочь справиться с грязью и запахом. Хороший результат даёт соль: растворите несколько ложек в горячей воде и оставьте губку на несколько минут. Соль действует как натуральный антисептик и абсорбирует неприятные запахи.

Можно также добавить несколько капель лимонного сока. В нём содержится лимонная кислота, которая дополнительно усиливает антибактериальный эффект и оставляет лёгкий свежий аромат. Такой способ особенно удобен для ежедневного ухода.

Как часто менять губки

Даже при регулярной дезинфекции губка не рассчитана на долгую службу. Учёные неоднократно доказывали, что через пару недель её поверхность превращается в колонию бактерий. Поэтому специалисты советуют менять кухонные губки как минимум каждые две недели, а при активном использовании — ещё чаще.

Важно учитывать и условия эксплуатации. Если губка часто применяется для мытья жирной посуды или кастрюль, срок её службы сокращается. В таких случаях лучше сразу иметь несколько губок: одну для посуды, другую для поверхностей и третью — для особо грязных работ.

Полезные привычки

Чтобы продлить срок службы губки и снизить риск распространения микробов, стоит придерживаться нескольких простых правил:

  • всегда тщательно выжимать губку после использования;
  • хранить её в сухом месте, а не на мокрой раковине;
  • не использовать одну и ту же губку для разных задач.

Такие простые привычки помогают поддерживать чистоту на кухне и делают процесс приготовления пищи более безопасным.

