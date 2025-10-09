Засор начинается не с пробки, а с одной привычки, о которой никто не думает

Способ Подходит для Эффективность Безопасность для пластика Когда использовать Кипяток Лёгкие жировые пробки Средняя Нет При металлическом сливе Сода + соль Небольшие засоры Средняя Да Для профилактики Сода + уксус Умеренные пробки Высокая Да (при тёплой воде) При появлении запаха Бытовая химия Старые загрязнения Очень высокая Зависит от состава При серьёзных засорах Вантуз Простой механический засор Средняя Да При слабом сливе Сантехнический трос Плотные пробки Очень высокая Осторожно Если другие методы не помогают

Советы шаг за шагом

1. Горячая вода

Самый простой и безопасный способ для металлических труб — кипяток. Вскипятите воду в чайнике, вылейте её в слив и оставьте на 10-15 минут. Если вода уходит плохо — повторите. Для пластиковых труб используйте воду не горячее 60°.

2. Сода и соль

Смешайте стакан соды и половину стакана соли, залейте тёплой водой и оставьте на 10 минут. Затем включите напор горячей воды. Для профилактики можно засыпать смесь на ночь, чтобы компоненты подействовали дольше.

3. Сода и уксус

Засыпьте в слив полпачки соды, затем влейте стакан уксуса и сразу закройте отверстие пробкой. Через 30 минут смойте горячей водой. Такой метод хорошо убирает запах и лёгкие жировые отложения.

4. Бытовая химия

Для серьёзных пробок подойдут специальные средства. Они бывают жидкие, гелевые и порошковые. Алгоритм всегда один: налейте или засыпьте средство, подождите, пока оно подействует (обычно 30-60 минут), затем смойте водой. Работайте в перчатках, избегайте вдыхания паров и не смешивайте разные составы.

5. Вантуз

Наполните раковину водой на четверть, плотно прижмите вантуз и сделайте несколько резких движений вверх-вниз. После этого откройте слив и проверьте, уходит ли вода. Иногда процедуру нужно повторить несколько раз.

6. Сантехнический трос

Если предыдущие способы не помогли, доставайте трос. Осторожно продвигайте его в трубу, вращая по часовой стрелке. Когда почувствуете сопротивление, увеличьте скорость вращения — так трос разрушит пробку. Затем промойте систему горячей водой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива