Кастрюли перевозят специи, а полотенца — тарелки: неожиданные комбинации при организации переезда

Переезд всегда ассоциируется с хаосом: коробки, скотч, стопки вещей и страх, что любимые бокалы не доедут целыми. Но кухня — это особая зона риска. Тарелки бьются, специи просыпаются, а кастрюли оказываются неподъёмными. Организатор пространства Анастасия Клео Боркан делится системой, которая поможет перевезти кухонные сокровища без потерь и с минимальными нервами.

Что подготовить заранее

Для упаковки посуды и утвари понадобятся:

картонные коробки разного размера;

бумага (крафт, газеты, ненужные листовки);

пузырчатая плёнка;

прочный скотч;

маркеры или наклейки для маркировки;

перчатки для удобства;

поролон, полотенца, салфетки или скатерти;

пластиковые пакеты и резинки.

Лайфхак: упаковочные материалы легко найти бесплатно. "Пупырку" часто отдают на досках объявлений, газеты можно взять на почте, а рекламные листовки — у консьержа.

Сначала — ревизия

Переезд — лучший повод избавиться от лишнего.

"Вы же всё равно будете вытаскивать всё из всех, самых дальних ящиков. Подумайте, стоит ли тащить кастрюлю, которой вы не пользовались пять лет? Скорее всего, нет. Минимум 20-30% содержимого кухонных шкафов — это лишний груз", — напоминает Анастасия Клео Боркан.

Если есть возможность, пригласите организатора пространства: свежий взгляд и опыт помогают быстрее отделить нужное от ненужного.

Как правильно сортировать

Золотое правило: в одну коробку — не больше двух категорий.

Тарелки с тарелками, вилки с вилками.

Допускаются пары: полотенца + тарелки (для амортизации), скатерти + бокалы.

Крупы в банках перевозите прямо в таре, проложив ткань или картон.

Сыпучие продукты в заводских упаковках лучше упаковать в отдельные пакеты.

Специи перевозите отдельно, чтобы чай потом не оказался с ароматом паприки.

Упаковка тарелок и кастрюль

На дно коробки — слой амортизатора (плёнка, поролон, ткань).

Каждую тарелку оберните бумагой или пупыркой.

Ставьте вертикально, как книги на полке.

Заполняйте пустоты бумагой или тряпками.

Кастрюли и сковородки перевозите с крышками, завернув всё в ткань. Внутрь можно положить что-то лёгкое (например, специи), но не перегружайте коробку.

"Для надёжности всегда проклеивайте дно коробки скотчем крест-накрест", — советует специалист.

Как защитить бокалы

Самый уязвимый предмет кухни — стекло. Лучше всего специальные коробки с ячейками, но если их нет, оберните каждый бокал отдельно тканью или бумагой.

"Бокалы кладите в машину в последнюю очередь. Так на них точно ничего не поставят сверху", — подчёркивает Анастасия.

Особо ценные вещи лучше перевозить самостоятельно.

Маркировка — половина успеха

Подписывайте все коробки: что внутри и к какой комнате относится. Используйте свой цвет маркера для каждой зоны: кухня — красный, спальня — зелёный, зал — синий. На посуде обязательно ставьте знак "хрупкое" — сверху и по бокам.

После переезда

Не стоит сразу вскрывать всё подряд. Расставьте базовые вещи, а мелочи разбирайте постепенно. Так кухня не превратится в склад.

И не забудьте устроить маленький праздник: накройте стол, налейте чай и почувствуйте — вы дома.