Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кастрюля
Кастрюля
© Freepik by senivpetro
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:19

Крышки превращаются в вечный бой с жиром: с этим можно легко справиться на раз-два

Специалисты: сода, лимон и горчица эффективно очищают кухонные крышки

Кухонные крышки нередко становятся настоящим испытанием для хозяек. Казалось бы, это простая деталь посуды, но именно на ней оседает больше всего жира и копоти. Загрязнения прячутся в самых неожиданных местах: под ручками, в углублениях и на металлических ободках. Простая губка часто оказывается бессильной, и на тщательное мытьё уходит не один час. Однако есть несколько проверенных приёмов, которые помогут вернуть крышкам чистоту без лишних усилий.

Лайфхак с кислородным отбеливателем

Наиболее действенный способ — замочить крышку в кипятке с кислородным отбеливателем. Достаточно добавить в горячую воду столовую ложку средства и оставить крышку на 5-10 минут или до остывания. После этого загрязнения отходят сами, без долгого трения.

Такой способ особенно удобен для стеклянных крышек с металлическим ободком, где часто скапливается въевшийся жир. Повторное замачивание помогает справиться даже с застарелыми пятнами.

"Бабушкины" методы

Если кислородного отбеливателя под рукой нет, выручат привычные продукты с кухни. Отлично работает сочетание лимонной кислоты и поваренной соли. Лимон можно использовать свежий: его сок разъедает жир, а соль бережно полирует поверхность.

Достаточно натереть смесью загрязнённые места, оставить на 15-30 минут и смыть. Для удобства можно подключить щётку — подойдёт даже старая зубная.

Ещё один рабочий вариант — паста из пищевой соды и перекиси водорода. Эти ингредиенты вместе действуют как аптечный кислородный отбеливатель. Смесь наносят на крышку, оставляют на 10-15 минут и смывают водой. Поверхность вновь становится чистой и блестящей.

Простые смеси для ежедневного ухода

Когда нет ни перекиси, ни лимона, на помощь придёт комбинация соды, хозяйственного мыла и горчичного порошка. Их берут в равных частях, разводят водой до густой кашицы и оставляют на крышке на 15-30 минут. Такая смесь не только убирает грязь, но и обладает дезинфицирующим эффектом.

Горчица известна как натуральный обезжириватель, сода прекрасно оттирает загрязнения, а хозяйственное мыло растворяет даже плотный налёт. Поэтому их сочетание можно смело использовать и для кастрюль, и для сковород.

Как работают разные средства

Каждое из перечисленных решений воздействует на загрязнения по-своему:

  • кислоты (лимон, лимонная кислота) разрушают застарелый жир и налёт;
  • абразивы (соль, сода) помогают механически счистить слой грязи;
  • отбеливатели и перекись проникают в щели и крепления, где трудно добраться вручную.

Именно поэтому в арсенале хозяйки стоит держать разные варианты. Один состав подойдёт для свежих следов жира, другой — для старых пятен, а третий обеспечит дополнительную дезинфекцию.

Советы шаг за шагом

  1. Сначала замачивайте крышку в горячей воде — так жир размягчится, и дальнейшая очистка станет проще.

  2. Для труднодоступных мест всегда используйте щётку с жёсткой щетиной.

  3. Если загрязнения старые, лучше повторить процедуру дважды, чем тратить силы на бесконечное трение губкой.

  4. После чистки крышки обязательно вытирайте насухо, чтобы не оставалось разводов.

  5. Для профилактики мойте крышки сразу после готовки — так жир не успеет застыть.

Мифы и правда

  • Миф: крышки лучше мыть только специальными химическими гелями.
    Правда: сода, лимон и горчица справляются не хуже, а стоят дешевле.
  • Миф: стеклянные крышки нельзя замачивать в кипятке.
    Правда: качественное жаропрочное стекло спокойно переносит замачивание.
  • Миф: соль портит металл.
    Правда: соль в разумных количествах действует как мягкий абразив и не повреждает поверхность.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать средство для чистки крышки?

Для свежих загрязнений подойдёт лимон или сода. Для застарелого жира лучше использовать кислородный отбеливатель или перекись.

Сколько стоит кислородный отбеливатель?

В среднем упаковка 500 г обойдётся в 150-250 рублей. Хватает её надолго, поскольку для замачивания нужно всего 1 столовая ложка.

Что лучше — сода или лимонная кислота?

Сода хорошо очищает механически, а кислота быстрее растворяет жир. Эффективнее всего использовать их в комплексе.

А что если…

Иногда хозяйки жалуются, что ни один метод не помогает справиться с копотью. В таких случаях можно объединять средства. Например, сначала замочить крышку с содой и мылом, а потом обработать лимонным соком. Такой "двойной удар" даёт хороший результат даже при сильных загрязнениях.

Интересно, что многие профессиональные клинеры рекомендуют иметь в кухонном шкафчике сразу несколько баночек: соду, горчичный порошок и лимонную кислоту. Это дешёвые продукты, которые работают не хуже специальных химических гелей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правильная сушка летних трав помогает сохранить аромат для зимних специй сегодня в 14:47

Как превратить летние травы в ароматные зимние специи

Летние травы можно сохранить на зиму, превратив их в ароматные специи. Узнайте, какие методы сушки помогают сохранить вкус и пользу.

Читать полностью » Сушёные овощи делают приготовление супов и гарниров быстрее и удобнее сегодня в 13:45

Как заготовленные сушёные овощи делают приготовление обычного супа быстрее

Сушёные овощи экономят время и сохраняют вкус. Они помогают быстро готовить супы и гарниры, делая блюда ароматными и полезными.

Читать полностью » Эксперты объясняют, как правильное размораживание сохраняет витамины в продуктах сегодня в 12:44

Главные ошибки при разморозке, которые совершают все

Неправильное размораживание лишает продукты вкуса и пользы. Узнайте, какие методы позволяют сохранить их качество и сделать еду безопасной.

Читать полностью » Учёные подтверждают: сушка сохраняет часть витаминов в овощах и фруктах сегодня в 11:42

Сколько витаминов на самом деле переживает сушку фруктов

Считается, что при сушке продукты теряют всю пользу. На самом деле витамины частично сохраняются, и многое зависит от метода обработки.

Читать полностью » Плотные пакеты для морозильника помогают дольше сохранять свежесть продуктов сегодня в 10:40

Ошибки при выборе пакетов для заморозки совершают даже опытные хозяйки

Правильные пакеты для морозильника сохраняют продукты свежими и защищают их от инея. Узнайте, какие варианты подойдут именно для вашей кухни.

Читать полностью » Учёные подтверждают: заморозка сохраняет большую часть витаминов в продуктах сегодня в 8:37

Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих

Миф о том, что заморозка убивает витамины, до сих пор живёт. Учёные доказывают обратное: продукты в морозильнике сохраняют пользу надолго.

Читать полностью » Правильная организация морозильной камеры увеличивает срок хранения продуктов сегодня в 7:35

Почему беспорядок в морозильнике стоит вам денег и вкуса

Беспорядок в морозильнике сокращает срок хранения продуктов. Простые правила организации помогут сохранить вкус еды и освободить место.

Читать полностью » Хозяйки отмечают: правильная заморозка экономит деньги и уменьшает отходы сегодня в 7:33

Что мы замораживаем зря и теряем вкус еды

Заморозка продлевает срок хранения продуктов, но не всё можно отправлять в морозильник. Узнайте, какие продукты стоит замораживать, а какие — нет.

Читать полностью »

Новости
Наука

Нейровизуализация показывает, как мозг предсказывает цвета
УрФО

Ресторанный критик Можаев: Урал может стать гастрономической жемчужиной России
Туризм

Посольство РФ на Кубе призвало туристов экономить заряд телефонов из-за энергокризиса
Авто и мото

Штраф за просроченный ОСАГО выписывают даже на парковке
Дом

Домашние средства против налета на сантехнике: уксус, сода и соль остаются эффективными
Наука

Профессор Экономо: биоразнообразие муравьёв на Фиджи сократилось под влиянием человека
Еда

Врач Помойнецкая назвала ошибки, которые снижают пользу завтрака
Красота и здоровье

Эксперт Роскачества Давлекамова назвала главные ошибки во время диеты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet