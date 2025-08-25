5 самых распространенных ошибок при проектировании кухни: что вы делаете не так
Планировка кухни — это не только вопрос эстетики, но и удобства и безопасности. Главный дизайнер Hoff, Светлана Косарева, рассказала о самых распространенных ошибках, которые россияне делают при проектировании кухонь, и дала полезные советы, как их избежать.
1. Нарушение безопасных расстояний
При планировании кухни важно соблюдать базовые стандарты безопасности.
Например:
- Между мойкой и плитой должно быть минимум 50 сантиметров.
- Между плитой и холодильником — 15-20 сантиметров.
Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям, например, если вода попадет на плиту и вызовет короткое замыкание, или если она затушит газовую плиту, что приведет к утечке газа.
2. Неправильное расположение "рабочего треугольника"
Рабочий треугольник (мойка — плита — холодильник) — ключевая концепция при проектировании кухни. Он должен быть удобным и функциональным, чтобы во время готовки не приходилось делать лишние шаги.
Ошибка: размещение холодильника слишком далеко от мойки, что заставляет неудобно ходить за каждым продуктом. В таких случаях стоит интегрировать холодильник в кухонное пространство, даже если кухня небольшая.
3. Проблемы с обеденной зоной
Место для обеда должно быть грамотно спланировано. Важно:
- Стол не должен мешать проходу и закрывать выход на балкон.
- Он не должен препятствовать открытию холодильника.
Светлана Косарева советует не заменять обеденный стол барной стойкой, чтобы сэкономить пространство. Барная стойка часто оказывается слишком узкой, что затрудняет размещение нескольких блюд, а сидеть за ней неудобно. Кроме того, установка широкой барной стойки не решает проблему экономии места.
4. Учет всех деталей
Для успешной планировки кухни важно учитывать не только практичность, но и пространственную гармонию. Каждое решение должно быть ориентировано на ваш образ жизни и повседневные потребности.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru