Олег Белов Опубликована сегодня в 18:28

5 самых распространенных ошибок при проектировании кухни: что вы делаете не так

Как грамотно организовать кухню: советы по размещению плит, мойки и обеденной зоны

Планировка кухни — это не только вопрос эстетики, но и удобства и безопасности. Главный дизайнер Hoff, Светлана Косарева, рассказала о самых распространенных ошибках, которые россияне делают при проектировании кухонь, и дала полезные советы, как их избежать.

1. Нарушение безопасных расстояний

При планировании кухни важно соблюдать базовые стандарты безопасности.

Например:

  • Между мойкой и плитой должно быть минимум 50 сантиметров.
  • Между плитой и холодильником — 15-20 сантиметров.

Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям, например, если вода попадет на плиту и вызовет короткое замыкание, или если она затушит газовую плиту, что приведет к утечке газа.

2. Неправильное расположение "рабочего треугольника"

Рабочий треугольник (мойка — плита — холодильник) — ключевая концепция при проектировании кухни. Он должен быть удобным и функциональным, чтобы во время готовки не приходилось делать лишние шаги.

Ошибка: размещение холодильника слишком далеко от мойки, что заставляет неудобно ходить за каждым продуктом. В таких случаях стоит интегрировать холодильник в кухонное пространство, даже если кухня небольшая.

3. Проблемы с обеденной зоной

Место для обеда должно быть грамотно спланировано. Важно:

  • Стол не должен мешать проходу и закрывать выход на балкон.
  • Он не должен препятствовать открытию холодильника.

Светлана Косарева советует не заменять обеденный стол барной стойкой, чтобы сэкономить пространство. Барная стойка часто оказывается слишком узкой, что затрудняет размещение нескольких блюд, а сидеть за ней неудобно. Кроме того, установка широкой барной стойки не решает проблему экономии места.

4. Учет всех деталей

Для успешной планировки кухни важно учитывать не только практичность, но и пространственную гармонию. Каждое решение должно быть ориентировано на ваш образ жизни и повседневные потребности.

