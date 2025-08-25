5 самых распространенных ошибок при проектировании кухни: что вы делаете не так

Планировка кухни — это не только вопрос эстетики, но и удобства и безопасности. Главный дизайнер Hoff, Светлана Косарева, рассказала о самых распространенных ошибках, которые россияне делают при проектировании кухонь, и дала полезные советы, как их избежать.

1. Нарушение безопасных расстояний

При планировании кухни важно соблюдать базовые стандарты безопасности.

Например:

Между мойкой и плитой должно быть минимум 50 сантиметров.

Между плитой и холодильником — 15-20 сантиметров.

Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям, например, если вода попадет на плиту и вызовет короткое замыкание, или если она затушит газовую плиту, что приведет к утечке газа.

2. Неправильное расположение "рабочего треугольника"

Рабочий треугольник (мойка — плита — холодильник) — ключевая концепция при проектировании кухни. Он должен быть удобным и функциональным, чтобы во время готовки не приходилось делать лишние шаги.

Ошибка: размещение холодильника слишком далеко от мойки, что заставляет неудобно ходить за каждым продуктом. В таких случаях стоит интегрировать холодильник в кухонное пространство, даже если кухня небольшая.

3. Проблемы с обеденной зоной

Место для обеда должно быть грамотно спланировано. Важно:

Стол не должен мешать проходу и закрывать выход на балкон.

Он не должен препятствовать открытию холодильника.

Светлана Косарева советует не заменять обеденный стол барной стойкой, чтобы сэкономить пространство. Барная стойка часто оказывается слишком узкой, что затрудняет размещение нескольких блюд, а сидеть за ней неудобно. Кроме того, установка широкой барной стойки не решает проблему экономии места.

4. Учет всех деталей

Для успешной планировки кухни важно учитывать не только практичность, но и пространственную гармонию. Каждое решение должно быть ориентировано на ваш образ жизни и повседневные потребности.