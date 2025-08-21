Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:49

Всего два ингредиента — и фильтры вытяжки снова блестят как новые

Кристаллы соды эффективно удаляют жир с вытяжки — простой способ очистки

Кухня — сердце дома: здесь готовят, собираются всей семьёй и друзьями. Но вместе с ароматами блюд приходит и неизбежная проблема — жир, который оседает на вытяжке. Со временем он снижает её эффективность, портит внешний вид и даже может негативно сказаться на качестве воздуха.

Чтобы вытяжка работала правильно и служила дольше, важно регулярно её очищать. И для этого не обязательно использовать агрессивные химикаты — есть более простой, дешёвый и экологичный способ.

Два "героя" чистоты: пищевая фольга и кристаллы соды

Роль фольги

Оказывается, алюминиевая фольга может использоваться не только для хранения еды. В нашем случае она служит своеобразным "сборщиком жира", когда сочетается с горячей водой и кристаллами соды.

Сила кристаллов соды

Кристаллы соды славятся своими обезжиривающими свойствами. Они разрушают жировые отложения, облегчая чистку фильтров вытяжки и сокращая время уборки до минимума.

Как работает метод: пошаговая инструкция

  1. Застелите дно раковины или глубокой ёмкости алюминиевой фольгой.

  2. Налейте горячую воду.

  3. Добавьте несколько столовых ложек кристаллов соды.

  4. Опустите фильтры вытяжки в раствор и оставьте на несколько минут.

Фольга вместе с содой притянет и "соберёт" жир. После замачивания достаточно ополоснуть фильтры горячей водой — и они снова будут чистыми и блестящими.

Дополнительные советы

  • Для вытяжек из нержавеющей стали вместо кристаллов соды лучше использовать пищевую соду — это безопаснее и тоже эффективно.

  • Повторяйте процедуру раз в месяц — так вы продлите срок службы вытяжки и сохраните её мощность.

  • Чистая вытяжка не только лучше справляется с запахами, но и потребляет меньше энергии.

Метод с фольгой и содой — это экономичная, экологичная и лёгкая альтернатива дорогим бытовым средствам. Он помогает поддерживать вытяжку в чистоте без особых усилий и делает процесс уборки менее утомительным.

