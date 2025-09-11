Вода, чай и еда: как в них попадают ядовитые вещества прямо с кухни
Многие привычные кухонные вещи могут быть опасны для организма. Об этом в беседе с Infobae предупредила врач Мария Муньос.
Пластик — скрытая опасность
Первым в списке оказались пластиковые бутылки и контейнеры.
Муньос призвала отказаться от их использования и заменить на стекло или нержавеющую сталь.
"При нагревании, замораживании или воздействии солнца пластик выделяет химические вещества, способные вызвать гормональный дисбаланс", — объяснила врач.
Чайные пакетики
Опасность таится и в таком повседневном предмете, как чайный пакетик. По словам специалиста, многие из них изготавливаются из нейлона и полиэтилена. При заваривании в кипятке такие материалы могут выделять токсичные соединения.
Антипригарные покрытия
Под пристальным вниманием врача оказались и сковороды с антипригарным покрытием. Если на поверхности появляются царапины или повреждения, выделяются вредные вещества, которые легко попадают в пищу.
