Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современная кухня с техникой
Современная кухня с техникой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:22

Вода, чай и еда: как в них попадают ядовитые вещества прямо с кухни

Врач Муньос назвала кухонные предметы, которые могут быть опасны для здоровья

Многие привычные кухонные вещи могут быть опасны для организма. Об этом в беседе с Infobae предупредила врач Мария Муньос.

Пластик — скрытая опасность

Первым в списке оказались пластиковые бутылки и контейнеры.
Муньос призвала отказаться от их использования и заменить на стекло или нержавеющую сталь.

"При нагревании, замораживании или воздействии солнца пластик выделяет химические вещества, способные вызвать гормональный дисбаланс", — объяснила врач.

Чайные пакетики

Опасность таится и в таком повседневном предмете, как чайный пакетик. По словам специалиста, многие из них изготавливаются из нейлона и полиэтилена. При заваривании в кипятке такие материалы могут выделять токсичные соединения.

Антипригарные покрытия

Под пристальным вниманием врача оказались и сковороды с антипригарным покрытием. Если на поверхности появляются царапины или повреждения, выделяются вредные вещества, которые легко попадают в пищу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пароварка позволяет готовить блюда быстро и с пользой для здоровья сегодня в 12:34

Хотите готовить быстрее и питаться полезнее: почему вам нужна пароварка

Пароварка помогает готовить блюда быстро и полезно: минимум усилий, сохранение витаминов и удобство для ежедневного питания всей семьи.

Читать полностью » Домашний дегидратор позволяет готовить полезные сушёные продукты сегодня в 11:31

Полезные снеки дома: дегидратор, который экономит деньги и сохраняет витамины

Дегидратор позволяет делать полезные сушёные продукты дома: меньше затрат, больше пользы и удобный способ сохранить фрукты, овощи и травы.

Читать полностью » Домашняя паста-машина позволяет готовить свежую пасту экономично сегодня в 10:29

Итальянские традиции: почему паста-машина делает обычный ужин особенным событием

Паста-машина позволяет готовить свежую пасту дома: вкуснее, полезнее и дешевле магазинной, при этом процесс прост и экономичен.

Читать полностью » Выгода домашней йогуртницы для любителей натурального йогурта сегодня в 9:28

Как домашняя йогуртница экономит деньги и меняет привычки всей семьи

Йогуртница позволяет готовить натуральный продукт без добавок и значительно экономить: расходы на домашний йогурт заметно ниже магазинных.

Читать полностью » Как использовать йогуртницу для приготовления йогурта дома сегодня в 8:26

Натуральный йогурт без магазинных добавок: простое решение для дома

Йогуртница позволяет готовить натуральный йогурт без лишних хлопот: минимальные усилия, максимум пользы и полный контроль над качеством продукта.

Читать полностью » Как выбрать мультиварку с оптимальным сочетанием качества и затрат сегодня в 7:24

Секрет экономичной кухни: какая мультиварка стоит каждого рубля

Мультиварка поможет сэкономить время и деньги, но как выбрать модель, которая действительно оправдает себя? Советы по объёму, функциям и эффективности.

Читать полностью » Экономические преимущества покупки хлебопечки для семьи сегодня в 6:21

Домашняя хлебопечка: спасение здоровья или бесполезный аксесуар

Хлебопечка обещает вкусный и полезный хлеб без лишних затрат, но оправдывает ли она расходы и действительно ли выгоднее магазинного хлеба?

Читать полностью » Домашняя хлебопечка позволяет готовить свежий хлеб каждый день сегодня в 5:16

Дом наполняется ароматом: как хлебопечка может изменить привычки вашей семьи

Свежий хлеб дома без лишних усилий: хлебопечка позволяет готовить ароматную выпечку быстро, просто и с контролем качества ингредиентов.

Читать полностью »

Новости
СФО

С 2026 года рыбаки ЯНАО получат расширенные меры поддержки от правительства региона
Красота и здоровье

Медики: резкий запах стула и газов может быть признаком воспалительных заболеваний кишечника
Еда

Правила приготовления подливы: муку обжаривают на масле для однородной текстуры
Садоводство

Морковная кожура подходит для компоста и удобрения почвы
Культура и шоу-бизнес

Принц Гарри встретился с королём Карлом III в Лондоне после 19 месяцев разлуки — The Telegraph
Спорт и фитнес

Круговая тренировка помогает сжигать до 15% больше калорий — Американский колледж спортивной медицины
Питомцы

Аквариум развивает ответственность у детей, по данным психологов
Еда

Сентябрьские ягоды: клюква, рябина и облепиха стали основой полезных заготовок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet