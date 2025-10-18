Ошибка в одном оттенке — и кухня съёжится: как не промахнуться с палитрой

Прежде чем выбирать краску для стен и фасады шкафов, полезно представить кухню как единую сцену, где ведущие роли делят свет, цвет и фактура. Именно их согласованность задаёт настроение: от спокойной "пастели" с мягкими переходами до выразительного контраста "светлое-тёмное".

С чего начать: общая идея и "неподвижные" элементы

Если кухня объединена с гостиной, палитру удобнее подчинить общей концепции квартиры; в изолированной кухне допустимо больше самостоятельности. Первым делом определите "якоря" — то, что менять не планируете: пол (паркет, ламинат, керамогранит, цементная плитка), фартук (обои под стеклом, керамогранит, мозаика), столешницу (массив, кварц, HPL, Corian), технику (нержавеющая сталь часто "вносит" свой холодный оттенок). Уже к ним подбирают оттенки фасадов, стен и мелких акцентов.

Базовые правила сочетаний

Стены и мебель "в унисон". Тон-в-тон или на 1-2 полутона темнее/светлее создаёт спокойный фон: визуально "собирает" предметы и расширяет пространство. Контраст "фон ↔ фасады". Тёмные фасады + светлые стены (или наоборот) придают графичность. Контрасты лучше поддержать повтором: например, чёрные ручки/светильники к чёрным цоколям. Тёплое ↔ холодное. Тёплый пол (дуб, терракотовая смола) смягчит сталь и серый кварц. Холодные серо-голубые стены освежат тёплый беж и карамель древесины. "Сложные" поверхности — в фокусе. Если пол из цементной плитки с активным рисунком, фасады и стены берут из той же палитры или оставляют нейтральными, чтобы узор "дышал".

Таблица "Сравнение"