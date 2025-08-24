5 правил, которые превращают уборку кухни в лёгкий ритуал

Кухня — сердце дома. Но именно она чаще всего оказывается в беспорядке: плита быстро покрывается нагаром, шкафы жирнеют у ручек, холодильник "обрастает" остатками еды. Чтобы кухня сияла, достаточно правильно организовать уборку и соблюдать регулярность.

С чего начать: подготовка

Первый шаг — ревизия.

переберите полки и ящики; выбросьте просроченные продукты и ненужную посуду; избавьтесь от треснутых и сломанных вещей.

"Я советую устраивать такую ревизию хотя бы раз в месяц. В дальних углах ящиков иногда находят совсем неожиданные вещи — от залежалых круп до пакетика ванилина 1975 года", — рассказывает эксперт Елена Горшкова.

Очистка кухонных поверхностей

Начинайте уборку сверху вниз: шкафы, вытяжка, а уже потом столешницы и раковина. Используйте микрофибру — она не оставляет разводов и хорошо собирает жир.

Столешницы — универсальные спреи без абразивов.

Фартук из плитки или стекла — раствор уксуса 1:1 или средство для стёкол.

Деревянные поверхности — только мягкие, неагрессивные средства.

Совет: если на фартуке накопился жир, нанесите гель для посуды, оставьте на 5 минут, затем уберите губкой. Сильные загрязнения убираются содовой пастой.

Уход за кухонной мебелью

Дерево: протирайте мыльным раствором, жир удаляйте уксусом (1 ст. л. на стакан воды). После мытья сразу вытирайте насухо. Для сохранения блеска используйте полироли на основе воска или масла.

протирайте мыльным раствором, жир удаляйте уксусом (1 ст. л. на стакан воды). После мытья сразу вытирайте насухо. Для сохранения блеска используйте полироли на основе воска или масла. ЛДСП и МДФ : ухаживать проще — мягкая тряпка и мягкое моющее средство. Не распыляйте жидкость прямо на фасады, наносите на ткань.

: ухаживать проще — мягкая тряпка и мягкое моющее средство. Не распыляйте жидкость прямо на фасады, наносите на ткань. Ламинированные поверхности : жир отлично снимается спреем для стёкол без аммиака или разбавленным спиртом.

: жир отлично снимается спреем для стёкол без аммиака или разбавленным спиртом. Краны из нержавейки : лимонная кислота, уксус или специальные полироли.

: лимонная кислота, уксус или специальные полироли. Каменные раковины: только мягкие средства без кислот.

"Самое уязвимое место — стыки. Если жидкость попадёт туда, ЛДСП может разбухнуть", — напоминает Елена Горшкова.

Как очистить плиту и духовку

Газовая плита: решётки замочите в растворе соды или мыла на 30 минут, затем почистите щёткой. Конфорки отмойте средством против жира.

решётки замочите в растворе соды или мыла на 30 минут, затем почистите щёткой. Конфорки отмойте средством против жира. Электроплита: протрите жирорастворителем, при необходимости аккуратно используйте металлическую губку.

протрите жирорастворителем, при необходимости аккуратно используйте металлическую губку. Духовка:

нанесите пасту из соды и воды, оставьте на ночь, утром протрите и обработайте уксусом; для лёгких загрязнений используйте лимон: миска с соком и водой нагревается при 200 °C, пар растворяет грязь.

Современные клинеры рекомендуют кислородный отбеливатель: он безопасен и универсален.

Финальный этап: дезинфекция и свежесть

Когда кухня чистая, обязательно обработайте поверхности антибактериальным спреем. Это защитит от бактерий и вирусов.

"Лучше уделять кухне по 10 минут ежедневно — протирать плиту после готовки, сразу мыть посуду, — чем раз в неделю тратить несколько часов на генеральную уборку", — советует эксперт.

Главное