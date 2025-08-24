5 правил, которые превращают уборку кухни в лёгкий ритуал
Кухня — сердце дома. Но именно она чаще всего оказывается в беспорядке: плита быстро покрывается нагаром, шкафы жирнеют у ручек, холодильник "обрастает" остатками еды. Чтобы кухня сияла, достаточно правильно организовать уборку и соблюдать регулярность.
С чего начать: подготовка
- Первый шаг — ревизия.
- переберите полки и ящики;
- выбросьте просроченные продукты и ненужную посуду;
- избавьтесь от треснутых и сломанных вещей.
"Я советую устраивать такую ревизию хотя бы раз в месяц. В дальних углах ящиков иногда находят совсем неожиданные вещи — от залежалых круп до пакетика ванилина 1975 года", — рассказывает эксперт Елена Горшкова.
- Очистка кухонных поверхностей
Начинайте уборку сверху вниз: шкафы, вытяжка, а уже потом столешницы и раковина. Используйте микрофибру — она не оставляет разводов и хорошо собирает жир.
- Столешницы — универсальные спреи без абразивов.
- Фартук из плитки или стекла — раствор уксуса 1:1 или средство для стёкол.
- Деревянные поверхности — только мягкие, неагрессивные средства.
Совет: если на фартуке накопился жир, нанесите гель для посуды, оставьте на 5 минут, затем уберите губкой. Сильные загрязнения убираются содовой пастой.
Уход за кухонной мебелью
- Дерево: протирайте мыльным раствором, жир удаляйте уксусом (1 ст. л. на стакан воды). После мытья сразу вытирайте насухо. Для сохранения блеска используйте полироли на основе воска или масла.
- ЛДСП и МДФ: ухаживать проще — мягкая тряпка и мягкое моющее средство. Не распыляйте жидкость прямо на фасады, наносите на ткань.
- Ламинированные поверхности: жир отлично снимается спреем для стёкол без аммиака или разбавленным спиртом.
- Краны из нержавейки: лимонная кислота, уксус или специальные полироли.
- Каменные раковины: только мягкие средства без кислот.
"Самое уязвимое место — стыки. Если жидкость попадёт туда, ЛДСП может разбухнуть", — напоминает Елена Горшкова.
Как очистить плиту и духовку
- Газовая плита: решётки замочите в растворе соды или мыла на 30 минут, затем почистите щёткой. Конфорки отмойте средством против жира.
- Электроплита: протрите жирорастворителем, при необходимости аккуратно используйте металлическую губку.
- Духовка:
-
- нанесите пасту из соды и воды, оставьте на ночь, утром протрите и обработайте уксусом;
- для лёгких загрязнений используйте лимон: миска с соком и водой
- нагревается при 200 °C, пар растворяет грязь.
Современные клинеры рекомендуют кислородный отбеливатель: он безопасен и универсален.
Финальный этап: дезинфекция и свежесть
Когда кухня чистая, обязательно обработайте поверхности антибактериальным спреем. Это защитит от бактерий и вирусов.
"Лучше уделять кухне по 10 минут ежедневно — протирать плиту после готовки, сразу мыть посуду, — чем раз в неделю тратить несколько часов на генеральную уборку", — советует эксперт.
Главное
- Начинайте уборку с ревизии.
- Используйте правильные средства для разных материалов.
- Не запускайте кухню — ежедневные мелочи экономят силы.
- Обязательно завершайте уборку дезинфекцией.
