Чистка кухонной столешницы содой и лимоном alt
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:47

5 правил, которые превращают уборку кухни в лёгкий ритуал

Правильная уборка кухни: ревизия, средства и дезинфекция по советам экспертов

Кухня — сердце дома. Но именно она чаще всего оказывается в беспорядке: плита быстро покрывается нагаром, шкафы жирнеют у ручек, холодильник "обрастает" остатками еды. Чтобы кухня сияла, достаточно правильно организовать уборку и соблюдать регулярность.

С чего начать: подготовка

  • Первый шаг — ревизия.
  1. переберите полки и ящики;
  2. выбросьте просроченные продукты и ненужную посуду;
  3. избавьтесь от треснутых и сломанных вещей.

"Я советую устраивать такую ревизию хотя бы раз в месяц. В дальних углах ящиков иногда находят совсем неожиданные вещи — от залежалых круп до пакетика ванилина 1975 года", — рассказывает эксперт Елена Горшкова.

  • Очистка кухонных поверхностей

Начинайте уборку сверху вниз: шкафы, вытяжка, а уже потом столешницы и раковина. Используйте микрофибру — она не оставляет разводов и хорошо собирает жир.

  • Столешницы — универсальные спреи без абразивов.
  • Фартук из плитки или стекла — раствор уксуса 1:1 или средство для стёкол.
  • Деревянные поверхности — только мягкие, неагрессивные средства.

Совет: если на фартуке накопился жир, нанесите гель для посуды, оставьте на 5 минут, затем уберите губкой. Сильные загрязнения убираются содовой пастой.

Уход за кухонной мебелью

  • Дерево: протирайте мыльным раствором, жир удаляйте уксусом (1 ст. л. на стакан воды). После мытья сразу вытирайте насухо. Для сохранения блеска используйте полироли на основе воска или масла.
  • ЛДСП и МДФ: ухаживать проще — мягкая тряпка и мягкое моющее средство. Не распыляйте жидкость прямо на фасады, наносите на ткань.
  • Ламинированные поверхности: жир отлично снимается спреем для стёкол без аммиака или разбавленным спиртом.
  • Краны из нержавейки: лимонная кислота, уксус или специальные полироли.
  • Каменные раковины: только мягкие средства без кислот.

"Самое уязвимое место — стыки. Если жидкость попадёт туда, ЛДСП может разбухнуть", — напоминает Елена Горшкова.

Как очистить плиту и духовку

  • Газовая плита: решётки замочите в растворе соды или мыла на 30 минут, затем почистите щёткой. Конфорки отмойте средством против жира.
  • Электроплита: протрите жирорастворителем, при необходимости аккуратно используйте металлическую губку.
  • Духовка:
    1. нанесите пасту из соды и воды, оставьте на ночь, утром протрите и обработайте уксусом;
    2. для лёгких загрязнений используйте лимон: миска с соком и водой
    3. нагревается при 200 °C, пар растворяет грязь.

Современные клинеры рекомендуют кислородный отбеливатель: он безопасен и универсален.

Финальный этап: дезинфекция и свежесть

Когда кухня чистая, обязательно обработайте поверхности антибактериальным спреем. Это защитит от бактерий и вирусов.

"Лучше уделять кухне по 10 минут ежедневно — протирать плиту после готовки, сразу мыть посуду, — чем раз в неделю тратить несколько часов на генеральную уборку", — советует эксперт.

Главное

  1. Начинайте уборку с ревизии.
  2. Используйте правильные средства для разных материалов.
  3. Не запускайте кухню — ежедневные мелочи экономят силы.
  4. Обязательно завершайте уборку дезинфекцией.

