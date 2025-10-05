Чисто — не значит безопасно: ошибка, из-за которой фасады портятся незаметно

На кухне невозможно избежать пятен: во время готовки жир, пар и капли соуса оседают на фасадах шкафчиков, превращаясь в плотный налёт. Со временем мебель тускнеет, теряет блеск, а привычное пространство перестаёт радовать глаз. Чтобы вернуть гарнитуру свежий вид, важно выбрать безопасные и эффективные способы очистки.

Почему фасады пачкаются быстрее, чем кажется

Кухонная зона — место постоянного контакта с влагой, паром и микрочастицами еды. В отличие от столешницы или фартука, дверцы шкафов не моются ежедневно, а значит, жир постепенно накапливается, превращаясь в липкую плёнку. Она особенно заметна на глянце и светлых поверхностях.

Основная ошибка хозяек — слишком редкая чистка. Лучше удалять загрязнения сразу, пока они не успели въесться, иначе придётся тратить гораздо больше усилий.

Основные принципы ухода

Выбирайте щадящие средства. Абразивы, порошки, щётки с жёсткой щетиной категорически не подходят: они оставляют царапины. Используйте мягкие ткани. Оптимальны микрофибра, целлюлозные или поролоновые губки без абразивного слоя. Проверяйте состав. Средство не должно содержать хлор, щавелевую кислоту, концентрированные щёлочи и растворители. Температура воды — только тёплая. Горячая может повредить покрытие, особенно у фасадов из МДФ и плёнки ПВХ.

Совет: после уборки можно нанести на поверхности полироль с антистатическим эффектом — пыль будет оседать гораздо медленнее.

Сравнение популярных средств