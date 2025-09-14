Кухня в новых красках: как за выходные сменить стиль

Обновить кухню без покупки нового гарнитура вполне реально — достаточно перекрасить фасады. Это не только бюджетный способ преображения интерьера, но и возможность поэкспериментировать с цветом и стилем.

Выбор краски и инструмента

Для работы подойдут водоэмульсионные составы, а для идеально матовой поверхности — меловая краска. Важно правильно подобрать валик: поролон оставляет шероховатости, длинный ворс даёт лишнюю текстуру.

"Я беру средний ворс, обычные недорогие валики. Из меха не использую", — поделилась хоумстейджер Алина Сафина.

Подготовка фасадов

Очистка. Отмойте поверхности от жира и пыли мыльным раствором или спецсредством. Демонтаж. Снимите ручки, петли, закройте скотчем стекло и крепления. Реставрация. Зашпаклюйте сколы и трещины, отшлифуйте. Удаление плёнки. Если ПВХ-плёнка отслаивается, снимите её строительным феном.

"Если же состояние плёнки нормальное, то можно красить поверх — критичного в этом нет", — отмечает Алина Сафина.

Этапы окрашивания

Обезжиривание. Протрите спиртом или обезжиривателем. Грунтовка. 1-2 слоя, с просушкой не меньше суток. Покраска. 2-3 тонких слоя краски, с паузой минимум 2 часа. Финиш. Покрытие влагостойким лаком (матовым или полуматовым), тонко и равномерно.

Совет: оставьте немного краски про запас — пригодится для мелкого ремонта.

Если краска легла неровно

Иногда появляются шероховатости — из-за неудачного валика или толстого слоя. Исправить можно: слегка смочить поверхность водой и пройтись мелкой наждачкой, затем высушить и нанести лак.

"Я предпочитаю сразу красить тонкими слоями, а шлифовку используют те, кто добивается идеально гладкого покрытия", — поясняет эксперт.

Важный момент — полимеризация

Не путайте высыхание и окончательное затвердевание. Краска схватывается за часы, но прочность набирает за 2-4 недели.

"Потерпите около месяца, когда всё окончательно затвердеет, и дальше делайте что хотите", — советует Алина Сафина.

Главное

Перекраска фасадов — это доступный способ вдохнуть жизнь в старую кухню. Ключ к успеху — тщательная подготовка, тонкие слои и терпение в первые недели. Такой подход гарантирует стойкое и красивое покрытие на годы вперёд.