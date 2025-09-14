Кухня в новых красках: как за выходные сменить стиль
Обновить кухню без покупки нового гарнитура вполне реально — достаточно перекрасить фасады. Это не только бюджетный способ преображения интерьера, но и возможность поэкспериментировать с цветом и стилем.
Выбор краски и инструмента
Для работы подойдут водоэмульсионные составы, а для идеально матовой поверхности — меловая краска. Важно правильно подобрать валик: поролон оставляет шероховатости, длинный ворс даёт лишнюю текстуру.
"Я беру средний ворс, обычные недорогие валики. Из меха не использую", — поделилась хоумстейджер Алина Сафина.
Подготовка фасадов
-
Очистка. Отмойте поверхности от жира и пыли мыльным раствором или спецсредством.
-
Демонтаж. Снимите ручки, петли, закройте скотчем стекло и крепления.
-
Реставрация. Зашпаклюйте сколы и трещины, отшлифуйте.
-
Удаление плёнки. Если ПВХ-плёнка отслаивается, снимите её строительным феном.
"Если же состояние плёнки нормальное, то можно красить поверх — критичного в этом нет", — отмечает Алина Сафина.
Этапы окрашивания
-
Обезжиривание. Протрите спиртом или обезжиривателем.
-
Грунтовка. 1-2 слоя, с просушкой не меньше суток.
-
Покраска. 2-3 тонких слоя краски, с паузой минимум 2 часа.
-
Финиш. Покрытие влагостойким лаком (матовым или полуматовым), тонко и равномерно.
Совет: оставьте немного краски про запас — пригодится для мелкого ремонта.
Если краска легла неровно
Иногда появляются шероховатости — из-за неудачного валика или толстого слоя. Исправить можно: слегка смочить поверхность водой и пройтись мелкой наждачкой, затем высушить и нанести лак.
"Я предпочитаю сразу красить тонкими слоями, а шлифовку используют те, кто добивается идеально гладкого покрытия", — поясняет эксперт.
Важный момент — полимеризация
Не путайте высыхание и окончательное затвердевание. Краска схватывается за часы, но прочность набирает за 2-4 недели.
"Потерпите около месяца, когда всё окончательно затвердеет, и дальше делайте что хотите", — советует Алина Сафина.
Главное
Перекраска фасадов — это доступный способ вдохнуть жизнь в старую кухню. Ключ к успеху — тщательная подготовка, тонкие слои и терпение в первые недели. Такой подход гарантирует стойкое и красивое покрытие на годы вперёд.
