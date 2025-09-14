Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Краска
Краска
© Flickr by United Soybean Board is licensed under CC BY 2.0
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:27

Кухня в новых красках: как за выходные сменить стиль

Хоумстейджер Алина Сафина рассказала, как правильно перекрасить кухонные фасады

Обновить кухню без покупки нового гарнитура вполне реально — достаточно перекрасить фасады. Это не только бюджетный способ преображения интерьера, но и возможность поэкспериментировать с цветом и стилем.

Выбор краски и инструмента

Для работы подойдут водоэмульсионные составы, а для идеально матовой поверхности — меловая краска. Важно правильно подобрать валик: поролон оставляет шероховатости, длинный ворс даёт лишнюю текстуру.

"Я беру средний ворс, обычные недорогие валики. Из меха не использую", — поделилась хоумстейджер Алина Сафина.

Подготовка фасадов

  1. Очистка. Отмойте поверхности от жира и пыли мыльным раствором или спецсредством.

  2. Демонтаж. Снимите ручки, петли, закройте скотчем стекло и крепления.

  3. Реставрация. Зашпаклюйте сколы и трещины, отшлифуйте.

  4. Удаление плёнки. Если ПВХ-плёнка отслаивается, снимите её строительным феном.

"Если же состояние плёнки нормальное, то можно красить поверх — критичного в этом нет", — отмечает Алина Сафина.

Этапы окрашивания

  1. Обезжиривание. Протрите спиртом или обезжиривателем.

  2. Грунтовка. 1-2 слоя, с просушкой не меньше суток.

  3. Покраска. 2-3 тонких слоя краски, с паузой минимум 2 часа.

  4. Финиш. Покрытие влагостойким лаком (матовым или полуматовым), тонко и равномерно.

Совет: оставьте немного краски про запас — пригодится для мелкого ремонта.

Если краска легла неровно

Иногда появляются шероховатости — из-за неудачного валика или толстого слоя. Исправить можно: слегка смочить поверхность водой и пройтись мелкой наждачкой, затем высушить и нанести лак.

"Я предпочитаю сразу красить тонкими слоями, а шлифовку используют те, кто добивается идеально гладкого покрытия", — поясняет эксперт.

Важный момент — полимеризация

Не путайте высыхание и окончательное затвердевание. Краска схватывается за часы, но прочность набирает за 2-4 недели.

"Потерпите около месяца, когда всё окончательно затвердеет, и дальше делайте что хотите", — советует Алина Сафина.

Главное

Перекраска фасадов — это доступный способ вдохнуть жизнь в старую кухню. Ключ к успеху — тщательная подготовка, тонкие слои и терпение в первые недели. Такой подход гарантирует стойкое и красивое покрытие на годы вперёд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правильное хранение овощей и фруктов продлевает их свежесть сегодня в 11:15

Три секрета свежести овощей в холодильнике: контейнеры, зоны и влажность

Хранение овощей и фруктов требует правил: разделяйте зоны, используйте контейнеры, контролируйте влажность и не перегружайте холодильник.

Читать полностью » Мыть холодильник лучше мягкими средствами без агрессивной химии сегодня в 10:13

Мытье холодильника: почему сода и лимон работают лучше магазинных средств

Холодильник лучше мыть содой, уксусным раствором или лимонным соком. Эти средства убирают запахи и грязь, не повреждая пластик и уплотнители.

Читать полностью » Некоторые продукты теряют вкус и текстуру при хранении в холодильнике сегодня в 9:11

Ошибка хозяйки: какие фрукты и овощи нельзя класть в холодильник

Не все продукты любят холод: хлеб, помидоры, огурцы, картофель, лук и косточковые фрукты лучше хранить при комнатной температуре, чтобы сохранить их вкус.

Читать полностью » Разделение вещей на категории помогает организовать пространство на кухне сегодня в 8:09

Как за один день превратить хаотичную кухню в удобное пространство

Порядок на кухне достигается пошагово: очистка поверхностей, сортировка вещей, организация хранения, уборка техники и регулярные мелкие действия.

Читать полностью » Организация кухни помогает сократить время на готовку и уборку сегодня в 7:04

Как порядок на кухне превращается в экономию времени

Экономия времени на кухне начинается с простых привычек: контейнеры, подписи, разделение зон, планирование меню и уборка в процессе готовки.

Читать полностью » Стеклянные контейнеры безопаснее пластиковых для хранения продуктов сегодня в 6:01

Почему стеклянные контейнеры вытесняют пластик с кухни

Стеклянные контейнеры лучше для дома: они долговечнее, не впитывают запахи и подходят для духовки. Пластик легче и удобнее в дороге, но менее практичен в быту.

Читать полностью » Контейнеры для хранения продуктов выбирают по материалу и назначению сегодня в 5:59

Контейнеры для дома: простое решение от хаоса и запахов

Контейнеры с крышками помогают сохранить свежесть продуктов, защитить холодильник от запахов и организовать порядок. Важно правильно выбрать материал и формат.

Читать полностью » Итальянский подход к уборке: план, настроение и ежедневные привычки сегодня в 3:15

Порядок начинается с наряда: неожиданный лайфхак итальянских хозяек

Итальянки превращают уборку в праздник: музыка, ароматы и план по зонам помогают поддерживать порядок без усталости.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Учёные: ледяная вода не ускоряет восстановление в долгосрочной перспективе
Наука

Метагеномика выявляет антибиотики в почве без культивирования: данные Рокфеллеровского университета
Авто и мото

Эксперт Пичугин объяснил, почему водородные и электрические двигатели станут основными в автомобилях будущего
Еда

Спортивный диетолог Клэр Шоренстайн объяснила пользу пасты с клубникой и йогуртом
Туризм

Новый закон о запрете экскурсий по крышам не остановил нелегальных гидов — TourDom
Питомцы

Кошки проявляют стресс и болезни через поведение, а не из мести
Наука

Магнитный цикл Солнца влияет на геомагнитную активность Земли — данные НАСА
Спорт и фитнес

Врачи рассказали, как короткая зарядка улучшает подвижность суставов утром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet