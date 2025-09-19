Народный способ за копейки спасает крупы от жучков, а заодно и ваши нервы

Маленькие чёрные жучки на кухне способны превратить готовку и хранение продуктов в настоящую головную боль. Они быстро размножаются, проникают в упаковки и портят крупы, орехи и даже специи. Разобраться с ними сложно, но при правильном подходе избавиться от вредителей реально.

Почему на кухне появляются жучки

Главная причина их появления — покупка заражённых продуктов. Личинки могут попасть в пачку ещё на производстве или при фасовке, и в домашних условиях уже вылупляются взрослые насекомые. Даже герметичная упаковка не всегда защищает: жуки легко прогрызают фольгу, картон или полиэтилен.

Основные виды вредителей