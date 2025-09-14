Кухонный фартук, который задаёт весь стиль: какие материалы работают лучше всего

Кухонный фартук — это не просто защита от жира и влаги. Он задаёт стиль рабочей зоне и может стать ключевым акцентом всего интерьера. Дизайнер кухонь Александр Моисеев рассказал, какие материалы стоит рассмотреть и на что обращать внимание при выборе.

Керамическая плитка

Классический и самый популярный вариант. Плитка долговечна, устойчива к влаге и высокой температуре, легко моется. Благодаря огромному ассортименту её можно подобрать под любой интерьер — от минимализма до классики.

"Плитка сочетает функциональность, привлекательный внешний вид и оптимальную стоимость", — отмечает Александр Моисеев.

Тренды — крупный формат, минимум швов, матовые фактуры и имитация камня или бетона.

Фартук без фартука

Современное решение — оставить стену без отдельного покрытия. Для этого используют те же материалы, что и на остальных стенах кухни, но обязательно влагостойкие: микроцемент, декоративную штукатурку, краску или обои под стеклянной панелью. Такой приём особенно уместен в кухнях без верхних шкафов.

Важно тщательно закрыть стык между столешницей и стеной, чтобы туда не попадала вода.

Панели ЛДСП

Бюджетный и стильный вариант, особенно если фартук и столешница сделаны из одной коллекции. Чаще всего выбирают имитацию дерева, камня или однотонные решения в цвет фасадов.

"ЛДСП значительно дешевле других вариантов и при правильной обработке не боится влаги", — говорит эксперт.

При выборе смотрите на толщину защитного слоя, наличие покрытия "антипальцы" и кромку из ПВХ. Обязательно проверьте качество: вздутия и сколы недопустимы.

Искусственный и кварцевый камень

Эти материалы позволяют создать монолитное покрытие столешницы и фартука без швов. Они прочные, устойчивые к химии и механическим повреждениям.

"Кварцевый камень прочнее искусственного и керамической плитки, но дороже простого искусственного", — отмечает дизайнер.

Минус — ограниченный дизайн: всегда фактура камня, без вариаций под дерево или текстиль.

Как ухаживать

Любой фартук требует ухода. Плитка и камень выдерживают почти любые моющие средства, а панели ЛДСП лучше протирать мягкой тряпкой с мыльной пеной. Агрессивные порошки и жёсткие щётки для них противопоказаны.

Главное

Фартук должен быть и практичным, и стильным. Для классики подойдут плитка и камень, для современных кухонь — лаконичные панели или микроцемент. Бюджетные решения вроде ЛДСП при правильной установке прослужат не меньше, чем дорогие материалы, а камень создаст эффект премиальности и долговечности.