Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Разные виды кухонных стеновых панелей
Разные виды кухонных стеновых панелей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:16

Кухонный фартук, который задаёт весь стиль: какие материалы работают лучше всего

Дизайнер Александр Моисеев рассказал, какой материал выбрать для кухонного фартука

Кухонный фартук — это не просто защита от жира и влаги. Он задаёт стиль рабочей зоне и может стать ключевым акцентом всего интерьера. Дизайнер кухонь Александр Моисеев рассказал, какие материалы стоит рассмотреть и на что обращать внимание при выборе.

Керамическая плитка

Классический и самый популярный вариант. Плитка долговечна, устойчива к влаге и высокой температуре, легко моется. Благодаря огромному ассортименту её можно подобрать под любой интерьер — от минимализма до классики.

"Плитка сочетает функциональность, привлекательный внешний вид и оптимальную стоимость", — отмечает Александр Моисеев.

Тренды — крупный формат, минимум швов, матовые фактуры и имитация камня или бетона.

Фартук без фартука

Современное решение — оставить стену без отдельного покрытия. Для этого используют те же материалы, что и на остальных стенах кухни, но обязательно влагостойкие: микроцемент, декоративную штукатурку, краску или обои под стеклянной панелью. Такой приём особенно уместен в кухнях без верхних шкафов.

Важно тщательно закрыть стык между столешницей и стеной, чтобы туда не попадала вода.

Панели ЛДСП

Бюджетный и стильный вариант, особенно если фартук и столешница сделаны из одной коллекции. Чаще всего выбирают имитацию дерева, камня или однотонные решения в цвет фасадов.

"ЛДСП значительно дешевле других вариантов и при правильной обработке не боится влаги", — говорит эксперт.

При выборе смотрите на толщину защитного слоя, наличие покрытия "антипальцы" и кромку из ПВХ. Обязательно проверьте качество: вздутия и сколы недопустимы.

Искусственный и кварцевый камень

Эти материалы позволяют создать монолитное покрытие столешницы и фартука без швов. Они прочные, устойчивые к химии и механическим повреждениям.

"Кварцевый камень прочнее искусственного и керамической плитки, но дороже простого искусственного", — отмечает дизайнер.

Минус — ограниченный дизайн: всегда фактура камня, без вариаций под дерево или текстиль.

Как ухаживать

Любой фартук требует ухода. Плитка и камень выдерживают почти любые моющие средства, а панели ЛДСП лучше протирать мягкой тряпкой с мыльной пеной. Агрессивные порошки и жёсткие щётки для них противопоказаны.

Главное

Фартук должен быть и практичным, и стильным. Для классики подойдут плитка и камень, для современных кухонь — лаконичные панели или микроцемент. Бюджетные решения вроде ЛДСП при правильной установке прослужат не меньше, чем дорогие материалы, а камень создаст эффект премиальности и долговечности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Разделение вещей на категории помогает организовать пространство на кухне сегодня в 8:09

Как за один день превратить хаотичную кухню в удобное пространство

Порядок на кухне достигается пошагово: очистка поверхностей, сортировка вещей, организация хранения, уборка техники и регулярные мелкие действия.

Читать полностью » Организация кухни помогает сократить время на готовку и уборку сегодня в 7:04

Как порядок на кухне превращается в экономию времени

Экономия времени на кухне начинается с простых привычек: контейнеры, подписи, разделение зон, планирование меню и уборка в процессе готовки.

Читать полностью » Стеклянные контейнеры безопаснее пластиковых для хранения продуктов сегодня в 6:01

Почему стеклянные контейнеры вытесняют пластик с кухни

Стеклянные контейнеры лучше для дома: они долговечнее, не впитывают запахи и подходят для духовки. Пластик легче и удобнее в дороге, но менее практичен в быту.

Читать полностью » Контейнеры для хранения продуктов выбирают по материалу и назначению сегодня в 5:59

Контейнеры для дома: простое решение от хаоса и запахов

Контейнеры с крышками помогают сохранить свежесть продуктов, защитить холодильник от запахов и организовать порядок. Важно правильно выбрать материал и формат.

Читать полностью » Итальянский подход к уборке: план, настроение и ежедневные привычки сегодня в 3:15

Порядок начинается с наряда: неожиданный лайфхак итальянских хозяек

Итальянки превращают уборку в праздник: музыка, ароматы и план по зонам помогают поддерживать порядок без усталости.

Читать полностью » В Совфеде предложили запретить семейную ипотеку на студии и квартиры до 28 кв. м сегодня в 3:12

Льготы только для просторных квартир: почему студии объявили врагом семьи

В Совфеде предложили запретить использование семейной ипотеки для покупки студий и малометражек, считая, что такие квартиры не улучшают жизнь семей.

Читать полностью » Особенности жилья в Турции: планировки, санузлы и плитка вместо паркета сегодня в 2:19

Турецкие квартиры ломают привычные правила: прихожая исчезает, а гостиная становится дворцом

Отсутствие прихожих, плитка на полу даже в спальнях и система «1+1»: какие особенности турецкого жилья удивляют иностранцев.

Читать полностью » Овощи зимой на балконе: садовод Светлана Самойлова назвала условия выращивания сегодня в 1:16

Балкон превращается в огород: советы садовода

Садовод рассказала, как превратить балкон в зимний огород: от утепления и освещения до выбора горшков для томатов и огурцов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи пояснили, какие упражнение птица-собака помогает при хронической боли в пояснице
Питомцы

Газоанализаторы заменили канареек в шахтах: причины перехода
Красота и здоровье

Актриса Джулианна Мур: здоровье зависит от тела и требует бережного отношения
Авто и мото

Автомобилистам назвали, какие поломки чаще всего встречаются на российских автомобилях
Туризм

Озеро Коатепеке в кальдере вулкана меняет цвет воды и называют его "холмом змей"
Садоводство

Опасные цветы в огороде: какие растения снижают урожай
Еда

После профессиональной чистки зубов повышается чувствительность эмали
Еда

Домашняя халва из подсолнечных семечек: готовим без масла и лишнего сахара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet