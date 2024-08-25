Благодаря китайским ученым, теперь на луне можно будет выпить стакан воды прямо из под крана

Китайские исследователи из Института материаловедения и инженерии в Нинбо разработали способ промышленного получения воды на Луне. Эти результаты были опубликованы в научном журнале The Innovation.

Результаты нагревательных экспериментов показали, что водород, содержащийся в лунных минералах, является ценным ресурсом для получения воды на Луне. Эту воду можно использовать как для питья, так и для полива растений.

Согласно исследованию, при нагревании лунного реголита до температуры выше 926°C с использованием вогнутых зеркал можно получить воду из расплавленного материала. Из одного грамма расплавленной породы можно получить от 51 до 76 миллиграммов воды.

Таким образом, одна тонна лунного грунта может произвести более 50 килограммов воды, что эквивалентно примерно ста бутылкам объёмом 500 миллилитров каждая. Этого количества воды достаточно для обеспечения питьевой водой 50 человек на один день.

Было установлено, что из пяти основных минералов лунного реголита наибольшее содержание водорода наблюдается в ильмените. Это связано с уникальной структурой его кристаллической решетки, содержащей субнанометровые туннели.

Кроме того, полученную воду можно разложить на водород и кислород электрохимическим методом. Водород может быть использован для выработки энергии, а кислород необходим для дыхания.

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