МИД КНР прокомментировал решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

Решение президента России Владимира Путина разместить на территории Белоруссии хранилище для тактического ядерного оружия вызвало неоднозначные эмоции на мировой арене. Так, официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала эту ситуацию, сказав, что все стороны «должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации».
"Следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски"
В свою очередь, глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС ввести новые санкции, если Россия примет решение разместить оружие массового поражения на территории Белоруссии.
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