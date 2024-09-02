Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю захватить российский Дальний Восток

Президент Тайваня Лай Циндэ отметил, что, поскольку Китай считает Тайвань своей исторической территорией, то должен вернуть Дальний Восток, утраченный Россией в 1858 году по Айгунскому договору между Российской Империей и Империей Цинь.

"Если вопрос стоит о территориальной целостности, почему Пекин не требует возвращения земель России, переданных по Айгунскому договору? … Вы могли бы обратиться к России, но не делаете этого… они стремятся к вторжению на Тайвань не из-за территориальных соображений", — цитирует портал Newtalk слова тайваньского президента.

Лай Циндэ считает, что Пекин намеревается захватить Тайвань для установления безраздельного господства в западной части Тихого океана.

Фото: flikr.com/w:en:Presidential Office Building, Taiwan