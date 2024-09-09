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Глава МИД КНР анонсировал визит в Россию 11 сентября
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Глава МИД Китая прилетит в Санкт-Петербург на встречу с представителями стран БРИКС

Глава МИД КНР анонсировал визит в Россию 11 сентября

Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 11-12 сентября для участия в встрече высокопоставленных представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в понедельник.

"По приглашению секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, член Политбюро ЦК КПК и руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И примет участие в 14-м заседании высокопоставленных представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, которое пройдет 11-12 сентября в Санкт-Петербурге," — сообщила дипломат.

Ранее стало известно о желании Турции вступить в экономическое содружество стран БРИКС. В ответ на этот шаг, Парламент Евросоюза пригрозил Анкаре ответными мерами за "уход от европейских ценностей".

Фото: Freepik.com

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