Жители Китая подвергли критике реакцию НАТО на слова президента России Владимира Путина о возможном размещении в Белоруссии ядерного оружия. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Читатели издания "Гуанча" отреагировали на слова представителя североатлантического альянса Оаны Лунгеске, что риторика РФ по ядерному оружию "безответственна и опасна".
Читатели издания подчеркнули, что США и Великобритания делают тоже самое, однако НАТО их не осуждает.
"Почему НАТО не осудит США и Великобританию за предоставление Австралии атомных подводных лодок?", — задался вопросом один из комментаторов.
Другие авторы подчеркнули, что реакция США говорит о том, что Россия поступает правильно, а НАТО руководствуется двойными стандартами.
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