Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 76,4479
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 82,3923
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:12

В Китае поддержали Россию в решении разместить ядерное оружие в Белоруссии

Жители Китая подвергли критике реакцию НАТО на слова президента России Владимира Путина о возможном размещении в Белоруссии ядерного оружия. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Читатели издания "Гуанча" отреагировали на слова представителя североатлантического альянса Оаны Лунгеске, что риторика РФ по ядерному оружию "безответственна и опасна".

Читатели издания подчеркнули, что США и Великобритания делают тоже самое, однако НАТО их не осуждает.

"Почему НАТО не осудит США и Великобританию за предоставление Австралии атомных подводных лодок?", — задался вопросом один из комментаторов.

Другие авторы подчеркнули, что реакция США говорит о том, что Россия поступает правильно, а НАТО руководствуется двойными стандартами.

Мир

South China Morning Post: Европа ослаблена и занимает выжидательную позицию

Сближение России и Китая привело к созданию мощного кулака в противовес НАТО. Об этом пишет научный сотрудник Гонконгского университета Эндрю Шэн.

Читать полностью
Суданцы провели митинг в поддержку ЧВК

Суданцы провели митинг в поддержку ЧВК "Вагнер"

Жители города Хартум вышли на митинг, на котором выразили поддержку России и ЧВК "Вагнер". Массовое мероприятие состоялось в одном из районов столицы.

Читать полностью

Общество

Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году

Все здания требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые капитального

Читать полностью
Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге

Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге

Мужчина из Калининградской области попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как ему ﻿на голову обрушились несколько кирпичей с фасада дома на набережной Мойки.

Читать полностью

Новости