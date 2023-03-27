Жители Китая подвергли критике реакцию НАТО на слова президента России Владимира Путина о возможном размещении в Белоруссии ядерного оружия. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Читатели издания "Гуанча" отреагировали на слова представителя североатлантического альянса Оаны Лунгеске, что риторика РФ по ядерному оружию "безответственна и опасна".

Читатели издания подчеркнули, что США и Великобритания делают тоже самое, однако НАТО их не осуждает.

"Почему НАТО не осудит США и Великобританию за предоставление Австралии атомных подводных лодок?", — задался вопросом один из комментаторов.

Другие авторы подчеркнули, что реакция США говорит о том, что Россия поступает правильно, а НАТО руководствуется двойными стандартами.